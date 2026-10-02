Halloween-tapahtumat Heurekassa tarjoavat ohjelmaa aikuisille ja koko perheelle

Tapahtumien aikana pääsee myös tutustumaan lokakuun alussa avautuneeseen Dinosaurusten evoluutio -näyttelyyn. Molemmissa tapahtumissa on lisäksi dinosaurusteemaista ohjelmaa.

Aikuisten H18: Halloween-tiedebileet perjantaina 30.10. klo 19–24

Liskojen yö -teemaisen tapahtuman työpajoissa tehdään kaljasorbettia Fat Lizardin Lake Bodom -oluesta, maistetaan makuaistia muuttavaa taikamarjaa ja valmistetaan ötökkätikkareita. Yhteistyössä Kivilähteen ja Hautaustoimisto Monosen kanssa toteutettavassa Kuolemanlaaksossa haudataan murheet kuoleman ränniin ja haetaan todistus omasta sosiaalisesta kuolemasta.

Illan asiantuntijaluennoissa kauhukirjailija Marko Hautala antaa vinkkejä positiiviseen pelkäämiseen ja Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun tutkimusjohtaja Pia Siljander johdattaa yleisön veren monimutkaiseen maailmaan. Turun yliopiston avaruustähtitieteen emeritusprofessori Esko Valtaoja pohtii luennollaan ihmiskunnan mahdollista sukupuuttoa. Lisäksi muusikko ja tehostetaiteilija Mr. Lordi saapuu haastateltavaksi ja kertoo elinikäisestä rakkaudestaan elokuvataiteeseen.

Dinosaurusaiheisissa luennoissa väitöskirjatutkija ja evoluutiobiologi Otto Stenberg luennoi aiheesta ”Kaameita karpaaseja ja kujertavia kirjosiipiä – dinosaurusten monimuotoisuuden evoluutio”. Evolutiivisen paleontologian apulaisprofessori Juha Saarinen puolestaan luennoi aiheesta ”Dinosaurukset ja mesotsooisen maailmankauden luonto – mitä dinosaurusten ominaisuudet voivat opettaa meille muinaisista ilmaston ja ympäristön muutoksista?”. Lisäksi seksuaalineuvoja Heikki Laine luennoi aiheesta ”Kenen munat ja missä pesässä – pariutumisen lyhyt historia T. rexistä nykyihmiseen”.

Lasten Halloween lauantaina 31.10. klo 10–18

Päivän aikana ihaillaan saippuakuplashow’ta ja Heurekan omaa tiedeteatteriesitystä. Lisäksi järjestetään pukuparaati, jossa lapset pääsevät esittelemään halloween-asujaan.

Työpajoissa askarrellaan naamareita sekä maalataan ja syödään vohvelipaperista tehtyjä monstereita. Lapset pääsevät myös hyppäämään paleontologin saappaisiin sekä maalaamaan UV-maalilla luita ja hampaita.

Lisätietoja tapahtumista ja niiden ohjelmista aikatauluineen:

H18: Halloween aikuisten iltatapahtuma

Lasten Halloween -tapahtuma

tai

Tapahtumatuottaja Hanna Juutilainen, hanna.juutilainen@heureka.fi, puh. 040 9015 318