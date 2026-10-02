Tiedekeskus Heureka

Halloween-tapahtumat Heurekassa tarjoavat ohjelmaa aikuisille ja koko perheelle

15.10.2026 09:42:37 EEST | Tiedekeskus Heureka | Tiedote

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Lokakuun lopussa Heurekassa juhlitaan halloweenia perjantai-iltana 30.10. aikuisten kesken teemalla liskojen yö. Lauantaina 31.10. vietetään koko perheen voimin Lasten Halloweenia.

Vihreänä hohtavassa laboratoriopullossa näkyy pelokas liskohahmo.
H18: Halloween perjantaina 30.10. klo 19–24 teemalla liskojen yö.

Tapahtumien aikana pääsee myös tutustumaan lokakuun alussa avautuneeseen Dinosaurusten evoluutio -näyttelyyn. Molemmissa tapahtumissa on lisäksi dinosaurusteemaista ohjelmaa.

Aikuisten H18: Halloween-tiedebileet perjantaina 30.10. klo 19–24

Liskojen yö -teemaisen tapahtuman työpajoissa tehdään kaljasorbettia Fat Lizardin Lake Bodom -oluesta, maistetaan makuaistia muuttavaa taikamarjaa ja valmistetaan ötökkätikkareita. Yhteistyössä Kivilähteen ja Hautaustoimisto Monosen kanssa toteutettavassa Kuolemanlaaksossa haudataan murheet kuoleman ränniin ja haetaan todistus omasta sosiaalisesta kuolemasta.

Illan asiantuntijaluennoissa kauhukirjailija Marko Hautala antaa vinkkejä positiiviseen pelkäämiseen ja Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun tutkimusjohtaja Pia Siljander johdattaa yleisön veren monimutkaiseen maailmaan. Turun yliopiston avaruustähtitieteen emeritusprofessori Esko Valtaoja pohtii luennollaan ihmiskunnan mahdollista sukupuuttoa. Lisäksi muusikko ja tehostetaiteilija Mr. Lordi saapuu haastateltavaksi ja kertoo elinikäisestä rakkaudestaan elokuvataiteeseen.

Dinosaurusaiheisissa luennoissa väitöskirjatutkija ja evoluutiobiologi Otto Stenberg luennoi aiheesta ”Kaameita karpaaseja ja kujertavia kirjosiipiä – dinosaurusten monimuotoisuuden evoluutio”. Evolutiivisen paleontologian apulaisprofessori Juha Saarinen puolestaan luennoi aiheesta ”Dinosaurukset ja mesotsooisen maailmankauden luonto – mitä dinosaurusten ominaisuudet voivat opettaa meille muinaisista ilmaston ja ympäristön muutoksista?”. Lisäksi seksuaalineuvoja Heikki Laine luennoi aiheesta ”Kenen munat ja missä pesässä – pariutumisen lyhyt historia T. rexistä nykyihmiseen”.

Lasten Halloween lauantaina 31.10. klo 10–18

Päivän aikana ihaillaan saippuakuplashow’ta ja Heurekan omaa tiedeteatteriesitystä. Lisäksi järjestetään pukuparaati, jossa lapset pääsevät esittelemään halloween-asujaan.

Työpajoissa askarrellaan naamareita sekä maalataan ja syödään vohvelipaperista tehtyjä monstereita. Lapset pääsevät myös hyppäämään paleontologin saappaisiin sekä maalaamaan UV-maalilla luita ja hampaita.

Lisätietoja tapahtumista ja niiden ohjelmista aikatauluineen:

H18: Halloween aikuisten iltatapahtuma
Lasten Halloween -tapahtuma

tai

Tapahtumatuottaja Hanna Juutilainen, hanna.juutilainen@heureka.fi, puh. 040 9015 318

Avainsanat

halloweenheurekadinosauruksettiedebileetperhetapahtuma

Yhteyshenkilöt

Tapahtumatuottaja Hanna Juutilainen, hanna.juutilainen@heureka.fi, puh. 040 9015 318

Kuvat

Ystävällinen haamu pitelee lyhtyä hämärässä metsässä, taustalla suuri silmä.
Lasten Halloween 31.10. klo 10–18
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Tietoja julkaisijasta

Tiedekeskus Heureka Vantaan Tikkurilassa on monipuolinen elämyskokonaisuus, joka tarjoaa vuorovaikutteisia näyttelyitä, planetaarioelokuvia sekä tiedeohjelmia ja tapahtumia ympäri vuoden. Heureka jakaa oivaltamisen ilon yli 300 000 kävijän kanssa vuosittain ja kuuluu Suomen suosituimpiin vapaa-ajankeskuksiin.

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