Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Hesperianpuiston kunnostus siirtää pyöräilyn Mannerheimintielle

15.10.2026 14:05:19 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote

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Jalankulun reitti Töölönlahden ympäri pysyy käytössä. Reitit muuttuvat keskiviikkona 21. lokakuuta.

Kartta pyöräilyn ja jalankulun reiteistä Töölönlahdella. Pyöräily siirtyy Mannerheimintielle ja Helsinginkadulle, kun Hesperianpuiston kunnostus Töölönlahden länsipuolella käynnistyy.
Kartta pyöräilyn ja jalankulun reiteistä Töölönlahdella. Pyöräily siirtyy Mannerheimintielle ja Helsinginkadulle, kun Hesperianpuiston kunnostus Töölönlahden länsipuolella käynnistyy.

Hesperianpuiston kunnostuksen lisäksi myös Karamzininranta-kadun kunnostaminen Finlandia-talon vieressä vaikuttaa liikkumiseen alueella.

Jalankulku ja lenkkeily:

  • Jalankulku säilyy Töölönlahden ympäri, mutta Hesperianpuistossa reitit muuttuvat ja siirtyvät kauemmas rannasta.  Muutamissa kohdissa reitit kaventuvat.
  • Töölönlahden pohjukassa oleva rantareitti pidetään auki kävelijöille ja lenkkeilijöille, mutta kavennettuna. Reittiä levennetään, kun työt etenevät.

Pyöräliikenne:

  • Pyöräliikenne siirtyy Mannerheimintien yksisuuntaisille pyöräteille. Etelästä tultaessa Mannerheimintielle siirrytään Töölönlahdenkadun kohdalla tai Musiikkitaloa ennen.
  • Pohjoisesta tultaessa reitti kulkee Helsinginkadun pohjoispuolta Oopperan risteykseen ja siitä Mannerheimintien länsipuolen yksisuuntaiselle pyörätielle.

Töölönlahden ympäristöä kunnostetaan pala kerrallaan

Töölönlahden ympäristössä on käynnissä Karamzininranta-kadun uudistus ja Hesperianpuiston peruskorjaus. Karamzininrannan kunnostus Finlandia-talon vieressä valmistuu kesällä 2027.

Hesperianpuiston kunnostus tehdään kahdessa vaiheessa. Nyt lokakuussa alkaneessa osassa kunnostetaan puiston ranta-alueet. Remontti kestää vuoden 2027 loppuun asti. Sen jälkeen loppuosa Hesperianpuistosta kunnostetaan toisessa urakassa, joka alustavasti alkaa vuonna 2028. Samassa urakassa kunnostetaan myös osa Hakasalmenpuistosta.

Urakoitsijana toimii Louhintahiekka oy.

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Kartta pyöräilyn ja jalankulun reiteistä Töölönlahdella. Pyöräily siirtyy Mannerheimintielle ja Helsinginkadulle, kun Hesperianpuiston kunnostus Töölönlahden länsipuolella käynnistyy.
Kartta pyöräilyn ja jalankulun reiteistä Töölönlahdella. Pyöräily siirtyy Mannerheimintielle ja Helsinginkadulle, kun Hesperianpuiston kunnostus Töölönlahden länsipuolella käynnistyy.
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