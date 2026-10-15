Hesperianpuiston kunnostus siirtää pyöräilyn Mannerheimintielle
15.10.2026 14:05:19 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Jalankulun reitti Töölönlahden ympäri pysyy käytössä. Reitit muuttuvat keskiviikkona 21. lokakuuta.
Hesperianpuiston kunnostuksen lisäksi myös Karamzininranta-kadun kunnostaminen Finlandia-talon vieressä vaikuttaa liikkumiseen alueella.
Jalankulku ja lenkkeily:
- Jalankulku säilyy Töölönlahden ympäri, mutta Hesperianpuistossa reitit muuttuvat ja siirtyvät kauemmas rannasta. Muutamissa kohdissa reitit kaventuvat.
- Töölönlahden pohjukassa oleva rantareitti pidetään auki kävelijöille ja lenkkeilijöille, mutta kavennettuna. Reittiä levennetään, kun työt etenevät.
Pyöräliikenne:
- Pyöräliikenne siirtyy Mannerheimintien yksisuuntaisille pyöräteille. Etelästä tultaessa Mannerheimintielle siirrytään Töölönlahdenkadun kohdalla tai Musiikkitaloa ennen.
- Pohjoisesta tultaessa reitti kulkee Helsinginkadun pohjoispuolta Oopperan risteykseen ja siitä Mannerheimintien länsipuolen yksisuuntaiselle pyörätielle.
Töölönlahden ympäristöä kunnostetaan pala kerrallaan
Töölönlahden ympäristössä on käynnissä Karamzininranta-kadun uudistus ja Hesperianpuiston peruskorjaus. Karamzininrannan kunnostus Finlandia-talon vieressä valmistuu kesällä 2027.
Hesperianpuiston kunnostus tehdään kahdessa vaiheessa. Nyt lokakuussa alkaneessa osassa kunnostetaan puiston ranta-alueet. Remontti kestää vuoden 2027 loppuun asti. Sen jälkeen loppuosa Hesperianpuistosta kunnostetaan toisessa urakassa, joka alustavasti alkaa vuonna 2028. Samassa urakassa kunnostetaan myös osa Hakasalmenpuistosta.
Urakoitsijana toimii Louhintahiekka oy.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sari Niinivirta-Mamonoffprojektinjohtaja
alueellinen rakennuttaminen
Tommi NororaitatyömaapäällikköLouhintahiekka OyPuh:050 376 2112tommi.nororaita@louhintahiekka.fi
Kuvat
Linkit
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611
http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto
Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Totalrenoveringen av Kajsaniemiparken blir klar i förtid15.10.2026 09:58:06 EEST | Pressmeddelande
Totalrenoveringen av parken blir klar måndagen den 19 oktober, mer än ett år tidigare än planerat. Bland annat tas den nya lekplatsen och hundparken i bruk.
Kaisaniemenpuisto valmistuu etuajassa15.10.2026 09:58:06 EEST | Tiedote
Puiston peruskorjaus valmistuu maanantaina 19. lokakuuta yli vuoden etuajassa. Käyttöön avautuu muun muassa uusi leikkipaikka ja koirapuisto.
Hulevesikaivon rakentaminen vaikuttaa liikenteeseen Eurantien ja Hämeentien risteysalueella9.10.2026 13:52:59 EEST | Tiedote
Hämeentielle rakennettava uusi hulevesikaivo parantaa Eurantien kuivatusta. Työt käynnistyvät 12.10. alkavalla viikolla ja kestävät noin kaksi viikkoa.
Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päätökset 8.10.20268.10.2026 17:03:09 EEST | Tiedote
Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla: Päätöstiedote 8.10.2026 » Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen. Jaosto kokoontuu seuraavan kerran torstaina 22.10.2026
Sommargatorna i Berghäll får en fortsättning – planeringen går vidare mot permanenta förbättringar8.10.2026 12:59:35 EEST | Pressmeddelande
Sommargatorna i Berghäll fortsätter åtminstone sommaren 2027. En del av de mest lyckade lösningarna på sommargatorna görs permanenta. De permanenta lösningarna kommer dock inte att vara klara till nästa sommar.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme