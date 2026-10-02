Jaa hyvä esteettömyysteko – äänestys käynnissä 30.10.2026 asti
15.10.2026 09:37:48 EEST | Lohjan kaupunki | Tiedote
On jälleen aika edistää esteettömyyttä nostamalla esiin toimijoita, jotka ovat tiloissa tai palveluissa huomioineet esteettömyysasiat. Tavoitteena on herättää ihmiset huomaamaan esteettömyyden edut kaikkien lohjalaisten näkökulmasta.
Kohteet voivat olla niin kaupallisten, yhdistysten kuin julkistenkin toimijoiden esteettömiä tai sellaiseksi erilaisin teoin pyrkiviä tiloja, palveluntarjoajia tai palveluja. Ehdottaa voi siis millaisia kohteita tai tekoja vain, kunhan perustelee ehdotuksensa hyvin. Ehdotuksena voi olla esimerkiksi kauppa, kahvila, kampaamo, liikunta- tai kulttuuritila, apteekki, kirjasto jne.
Nimeä ehdokkaasi ja perustele ehdotuksesi tästä linkistä.
Lomake on auki pe 30.10.2026 asti. Ehdotuksia jättäneiden kesken arvomme pieniä kiitospalkintoja, kuten Liikuntakeskuksen tuubihuiveja ja uimalippuja.
Vammaisneuvoston esteettömyysteko -työryhmä valitsee voittajan ehdotusten joukosta. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota ehdotuksen vaikuttavuuteen vammaisten keskuudessa, kuten esimerkiksi siihen, kuinka moneen henkilöön tai kuinka suureen henkilöryhmään se vaikuttaa, mihin toimintaan sillä on vaikutusta ja millainen apu siitä saadaan. Ehdotuksen innovatiivisuudella ja uutuusarvolla on myös merkitystä.
Hyvä esteettömyysteko -kilpailun voittaja palkitaan 6.12. järjestettävässä Lohjan kaupungin itsenäisyyspäivän juhlassa.
Hyvä esteettömyysteko -kilpailu järjestettiin Lohjalla ensimmäistä kertaa vuonna 2023 Lohjan vammaisneuvoston aloitteesta Lohja 700-juhlavuoden kunniaksi. Kilpailutyöryhmän mukaan esteettömyysteon huomioiminen herättää ihmiset huomaamaan esteettömyyden edut ja kilpailu päätettiin toteuttaa vuosittain.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Johanna RepolaHyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattoriPuh:+358406867059johanna.repola@lohja.fi
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