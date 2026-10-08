Liikenneturvallisuus koetaan Pohjois-Pohjanmaalla hyväksi, mutta turvalaitteiden käytössä on parannettavaa
15.10.2026 10:07:43 EEST | Pohjois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Yli 1800 vastaajaa kertoi näkemyksensä liikkumisesta ja liikenneturvallisuudesta yhdeksässä Pohjois-Pohjanmaan kunnassa. Liikenneturvallisuus koetaan alueella melko hyväksi, mutta kysely nosti esiin myös kehittämiskohteita. Erityisesti turvavyön, kypärän ja pyöränvalojen käytössä on parannettavaa.
Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen sekä Alavieskan, Haapajärven, Kalajoen, Oulaisten, Pyhäjoen, Raahen, Sievin, Siikajoen ja Ylivieskan yhteiseen viisaan liikkumisen suunnitelmaan liittyvä kysely keräsi yli 1800 vastausta.
Kyselyn mukaan arjen matkat kuljetaan alueella useimmiten autolla, mutta myös pyöräily ja kävely ovat tärkeitä kulkutapoja. Lähes puolet vastaajista arvioi pyöräilynsä lisääntyvän tulevaisuudessa ja noin kaksi viidestä uskoo kävelevänsä nykyistä enemmän. Merkittävimmiksi syiksi kävelyyn ja pyöräilyyn nousivat ulkoilu ja virkistys sekä niiden kätevyys paikasta toiseen liikuttaessa.
Liikenneturvallisuus koetaan alueella melko hyväksi. Suurimmiksi liikenteen riskeiksi vastaajat tunnistivat ylinopeudet ja puhelimen käytön ajon aikana.
Turvalaitteiden käytössä kysely nosti esiin huolestuttavan yksityiskohdan, jonka mukaan vain 67 % vastaajista käyttää turvavyötä aina ajon aikana. Myös kypärän ja pyöränvalojen käytössä tunnistettiin parannettavaa.
Liikenneturvallisuustoimenpiteiden ja pyöräliikenteen pääverkon suunnittelu etenee ennakoidusti
Liikkumis- ja liikenneturvallisuuskyselyn lisäksi hankkeessa on tehty kesän ja alkusyksyn aikana maastokäyntejä sekä käynnistetty liikenneturvallisuustoimenpiteiden ja pyöräliikenteen pääverkon suunnittelu.
Pyöräliikenteen pääverkon määrittely ohjaa tulevaisuudessa maankäytön suunnittelua sekä jalankulun ja pyöräliikenteen väylien investointeja. Se edistää myös jalankulkua ja liikenneturvallisuutta esimerkiksi auttamalla kohdistamaan kunnossapitoa.
Hanke valmistuu helmikuussa 2027, jolloin sen tulokset ja loppuraportti julkaistaan.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pohjois-Suomen elinvoimakeskus
Karri Hakala, karri.hakala@elinvoimakeskus.fi
Soile Purola, soile.purola@elinvoimakeskus.fi
Ramboll Finland Oy
Kirsi Översti, kirsi.oversti@ramboll.fi
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