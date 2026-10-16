Yrittäjägallup: Pk-yritysten taloustilanne kohentunut, näkymät heikentyneet syksyn aikana

Edelleen joka viides pk-yritys arvioi kuitenkin taloustilanteensa huonoksi.

Taloustilanne on varsin tasainen eri toimialoilla alkutuotantoa lukuun ottamatta. Alkutuotannossa tilanne on selvästi muita toimialoja heikompi.

– Alkutuotannon vaikea tilanne pitää huomioida erityisesti, kun tehdään ratkaisuja polttoaineiden hintakriisiin. Polttoaineiden kallistuminen osuu erityisen kovaa yrityksiin, joiden toiminta on riippuvaista kuljetuksista ja koneista, Pentikäinen sanoo.

Alueelliset erot ovat melko pieniä. Pohjois-Suomessa yritysten taloustilanne on keskimäärin paras. Itä-Suomessa puolestaan on suhteellisesti vähiten yrityksiä, jotka arvioivat tilanteensa huonoksi.

– Itä-Suomen yritykset ovat kestäneet viime vuosien kriisejä ilahduttavan hyvin, Pentikäinen sanoo.

Yritysten näkymissä käänne heikompaan – nuoret myönteisimpiä

Vaikka pk-yritysten tämänhetkinen taloustilanne on hieman kohentunut, odotukset tulevasta kahdestatoista kuukaudesta ovat heikentyneet syksyn edetessä.

– Lähi-idän ja Ukrainan kriisien pitkittyminen lisää epävarmuutta. Maailmalta puuttuu nyt johtajuutta ja kykyä ratkaista kriisejä. Sotia aloitetaan ilman, että niitä osataan lopettaa. Se on vastuutonta ja seuraukset näkyvät yritysten arjessa, Pentikäinen sanoo.

– Silti yhä on selvästi enemmän yrityksiä, jotka arvelevat näkymien paranevan kuin heikkenevän, mikä on hyvä asia. Myös nuoret yrittäjät suhtautuvat tulevaan muita valoisammin, Pentikäinen lisää.

Näkymät ovat keskimääräistä paremmat suuremmilla työnantajayrityksillä sekä teollisuudessa ja kaupassa. Alueista näkymät ovat parhaat pääkaupunkiseudun ulkopuolisella Uudellamaalla.

Yrittäjägallupin toteutti Verian Suomen Yrittäjien toimeksiannosta 29.9.–7.10.2026. Kyselyyn vastasi 1 120 pk-yrityksen edustajaa. Tulosten virhemarginaali on enintään 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa. Tuloksiin voi tutustua tarkemmin täällä.

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Lisätietoja: toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, 040 504 1944, mikael.pentikainen@yrittajat.fi.