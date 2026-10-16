Yrittäjägallup: Pk-yritysten taloustilanne kohentunut, näkymät heikentyneet syksyn aikana
17.10.2026 08:30:00 EEST | Suomen Yrittäjät | Tiedote
Pk-yritysten taloustilanne on hieman parantunut, osoittaa Yrittäjägallup. – Viime aikoina nähty talouden kasvu alkaa näkyä yritysten tilanteessa. Se on erittäin tervetullutta monen vaikean vuoden jälkeen. Parantuminen on jatkunut koko vuoden 2026, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.
Edelleen joka viides pk-yritys arvioi kuitenkin taloustilanteensa huonoksi.
Taloustilanne on varsin tasainen eri toimialoilla alkutuotantoa lukuun ottamatta. Alkutuotannossa tilanne on selvästi muita toimialoja heikompi.
– Alkutuotannon vaikea tilanne pitää huomioida erityisesti, kun tehdään ratkaisuja polttoaineiden hintakriisiin. Polttoaineiden kallistuminen osuu erityisen kovaa yrityksiin, joiden toiminta on riippuvaista kuljetuksista ja koneista, Pentikäinen sanoo.
Alueelliset erot ovat melko pieniä. Pohjois-Suomessa yritysten taloustilanne on keskimäärin paras. Itä-Suomessa puolestaan on suhteellisesti vähiten yrityksiä, jotka arvioivat tilanteensa huonoksi.
– Itä-Suomen yritykset ovat kestäneet viime vuosien kriisejä ilahduttavan hyvin, Pentikäinen sanoo.
Yritysten näkymissä käänne heikompaan – nuoret myönteisimpiä
Vaikka pk-yritysten tämänhetkinen taloustilanne on hieman kohentunut, odotukset tulevasta kahdestatoista kuukaudesta ovat heikentyneet syksyn edetessä.
– Lähi-idän ja Ukrainan kriisien pitkittyminen lisää epävarmuutta. Maailmalta puuttuu nyt johtajuutta ja kykyä ratkaista kriisejä. Sotia aloitetaan ilman, että niitä osataan lopettaa. Se on vastuutonta ja seuraukset näkyvät yritysten arjessa, Pentikäinen sanoo.
– Silti yhä on selvästi enemmän yrityksiä, jotka arvelevat näkymien paranevan kuin heikkenevän, mikä on hyvä asia. Myös nuoret yrittäjät suhtautuvat tulevaan muita valoisammin, Pentikäinen lisää.
Näkymät ovat keskimääräistä paremmat suuremmilla työnantajayrityksillä sekä teollisuudessa ja kaupassa. Alueista näkymät ovat parhaat pääkaupunkiseudun ulkopuolisella Uudellamaalla.
Yrittäjägallupin toteutti Verian Suomen Yrittäjien toimeksiannosta 29.9.–7.10.2026. Kyselyyn vastasi 1 120 pk-yrityksen edustajaa. Tulosten virhemarginaali on enintään 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa. Tuloksiin voi tutustua tarkemmin täällä.
Lue myös: Yrittäjät vaatii nopeita toimia kuljetusalan ja koneyrittäjien kustannuskriisiin - Yrittajat.fi
Lisätietoja: toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, 040 504 1944, mikael.pentikainen@yrittajat.fi.
Yhteyshenkilöt
Mikael PentikäinentoimitusjohtajaPuh:040 504 1944mikael.pentikainen@yrittajat.fi
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