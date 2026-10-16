Jyväskylän keskuspaloasemalla hälytysajoneuvot lähtevät tehtäville pian Keuruuntien puolelta
16.10.2026 11:52:17 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keuruuntiellä Jyväskylän keskuspaloaseman kohdalla otetaan viikolla 43 käyttöön uusi liittymä hälytysajoneuvoille. Aseman kohdalla ajavan on tärkeää huomioida uudet liikennejärjestelyt.
Tähän asti Jyväskylän keskuspaloasemalta (Salontaipaleentie 6) on lähdetty hälytystehtäville Ysitien rampille johtavan liittymän kautta. Pienellä muutoksella on huomattavia vaikutuksia toimintavalmiusaikaan eli siihen, kuinka nopeasti kohteeseen osoitetut resurssit kykenevät aloittaman tehokkaan pelastustoiminnan.
– Tämä on odotettu muutos. Kun uusi liittymä saadaan käyttöön, ambulanssit ja pelastusajoneuvot voivat saavuttaa kohteensa jopa 40–45 sekuntia nopeammin etenkin Keuruuntien ja Keljon suunnalla, palopäällikkö Mikko Thusberg kertoo.
Keuruuntietä ajavan on tärkeää huomioida paloaseman kohdalla uudet liikennejärjestelyt ja mahdolliset hälytysajoneuvojen lähdöt.
Vanhan liittymän tapaan myös uusi liittymä on pelkästään lähteville hälytysajoneuvoille, joten muutos ei vaikuta keskuspaloasemalla asioivien kulkureitteihin.
Ysitien rampin liittymä suljetaan, kun uusi liittymä otetaan käyttöön.
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Yhteyshenkilöt
Mikko Thusberg, palopäällikkö, p. 050 312 5320, mikko.thusberg(at)pelastustoimi.fi
Viestinnän yhteyshenkilö: Laura-Maija Suur-Askola, p. 040 357 5951, laura-maija.suur-askola(at)hyvaks.fi
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