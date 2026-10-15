Keski-Suomen hyvinvointialue sai alueen sote-järjestöiltä hanke-ehdotuksia sosiaali- ja terveysministeriön valtionavustushakua varten

Työpaketeiksi ehdotetaan: mielenterveyden ja resilienssin vahvistaminen, ikääntyneiden osallisuuden, toimintakyvyn ja digitaalisen turvallisuuden vahvistaminen sekä perheiden ja vanhemmuuden tukeminen.

Eri työpaketteihin osatoteuttajiksi esitetään seuraavia Keski-Suomen alueella toimivia järjestöjä: Jyvälän setlementti, Jyväskylän Suvanto ry, Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry, Keski-Suomen kansallinen senioripiiri ry, Keski-Suomen Martat ry, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri ry, MIELI Jyväskylän seudun mielenterveys ry/ MIELI Kriisikeskus Mobile, Paremmin Yhdessä ry, Pesäpuu ry, Sovatek-säätiö, Surunauha ry, Tukena-säätiö sr, Visio-säätiö ry ja Ystäväntupa ry. Osa hanke-ehdotuksista on useamman järjestön yhteistyönä laatimia, joten käytännön toteutukseen voi näin ollen osallistua laajempi joukko toimijoita.

Keski-Suomen hyvinvointialue ja sosiaali- ja terveysalan järjestöt toteuttaisivat työpaketit yhtenä kumppanuushankkeena. Järjestöjen osaamista ja kohtaavaa työtä suunnataan täydentämään hyvinvointialueen toimintaa. Kumppanuushankkeella vahvistetaan keskisuomalaisten hyvinvointia ja terveyttä sekä hyvinvointialueen ja järjestöjen tavoitteellista yhteistyötä. Hyvinvointialue toimii avustuksen hakijana ja järjestöt kumppanuushankkeen osatoteuttajina.

Pääosa rahoituksesta on tarkoitus suunnata ihmisiä tavoittavaan kohtaavaan työhön. Hankkeilla on tavoitteena vahvistaa ennaltaehkäisevää ja varhaista tukea erityisesti haavoittuvassa asemassa oleville ja tuen tarpeessa oleville ihmisille. Rahoitushakemuksessa huomioidaan elämänkaari ja alueellinen peittävyys. Hankkeet täydentävät hyvinvointialueen toimintaa, eivätkä rakenna rinnakkaisia tai päällekkäisiä palvelurakenteita.

Jätettyjen hanke-ehdotusten yhteissumma oli 5 947 010 euroa ja ehdotuksia järjestöt saivat jättää 15.9.–8.10.2026

Sosiaali- ja terveysministeriö jakaa hyvinvointialueille ja Helsingin kaupungille vuositasolla 25 miljoonan euron määräaikaisen valtionavustuksen vuosina 2027–2030 alueellisen sosiaali- ja terveysjärjestötoiminnan sekä järjestöjen tekemän terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyön kehittämiseksi. Valtionavustus on haettavana ensimmäistä kertaa syksyllä 2026. Rahoitus on 100 prosenttinen valtionavustus, eikä vaadi omarahoitusosuutta.

Kokouksen 21.10.2026 pitävälle hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnalle ehdotetaan, että se valitsee avustushaun työpaketit ja toimijat esityksen mukaan.

Keski-Suomen hyvinvointialueen sote-järjestöjen toiminta-avustushaku vuodelle 2027

Keski-Suomen hyvinvointialueen vuoden 2027 talousarvioon on esitetty järjestöjen toiminta-avustuksiin 935 000 euroa, josta osa varataan sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen, STEA:n jatkoavustusta vuodelle 2026 hakeville järjestöille.

Hyvinvointialueen myöntämillä järjestöjen toiminta-avustuksilla vahvistetaan eri ikäisten keskisuomalaisten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta, erityisesti päihde- ja mielenterveyskuntoutujien toimintakyvyn ja lapsiperheiden arjen tuen vahvistumista sekä ikääntyneiden syrjäytymisen ehkäisyä. Avustusten jakamisen edellytyksenä on, että aluevaltuusto kohdistaa vuoden 2027 talousarviossa määrärahoja järjestöavustuksiin.

Kokouksen 21.10.2026 pitävälle hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnalle esitetään, että se avaa sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toiminta-avustushaun ajalle 28.10.–22.11.2026.

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat.