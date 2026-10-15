Kokoomuksen Kopra: Suomi ei saa jäädä öljysheikkien ja Venäjän armoille
15.10.2026 13:20:43 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra kysyy, miksi perussuomalaiset haluavat heikentää Suomen energiaomavaraisuutta ja lisätä riippuvuutta ulkomaisesta öljystä. Suomen turvallisuutta ja kotimaista tuotantoa ei saa vaarantaa poliittisten irtopisteiden vuoksi. Siksi Kokoomus ei kannata jakeluvelvoitteen romuttamista tavalla, joka heikentäisi kannustimia kotimaisten ja uusiutuvien polttoaineiden tuotantoon
– Suomen turvallisuus ei saa olla öljysheikkien tai Venäjän varassa. Olemme nähneet, miten Venäjä käyttää energiariippuvuutta painostuksen välineenä. Suomen pitää vähentää riippuvuuksia, joita muut maat voivat käyttää meitä vastaan, Kopra sanoo.
Kopran mukaan jakeluvelvoite edistää uusiutuvien polttoaineiden käyttöä ja luo kysyntää kotimaiselle tuotannolle. Sen voimakas alentaminen olisi ristiriidassa Suomen energiaomavaraisuuden vahvistamisen kanssa.
– Jani Mäkelä vaatii nyt selityksiä Kokoomukselta ja syyttää hallitusta toimintakyvyttömyydestä. Minä kysyn perussuomalaisilta: mikä on teidän suunnitelmanne Suomen energiaomavaraisuuden ja huoltovarmuuden vahvistamiseksi? Vai riittääkö teille se, että saatte poliittisen voiton polttoainekeskustelussa, vaikka samalla heikennätte kotimaisen tuotannon edellytyksiä sekä rikastutatte Lähi-idän öljysheikkejä? Kopra kysyy.
Kopra muistuttaa, että perussuomalaiset ovat itse hyväksyneet jakeluvelvoiteuran hallitusohjelmassa ja sitoutuneet siihen toistuvasti hallituksen neuvotteluissa.
– Nyt puolue esiintyy tiukkana vastustajana linjalle, jonka se on itse ollut kuittaamassa.
Kopra muistuttaa, ettei Suomen turvallisuutta pidä rakentaa sen varaan, että kansainvälisillä öljymarkkinoilla kaikki sujuu hyvin.
– Suomalaisten rahoja ei pidä ohjata yhä enemmän ulkomaisen öljyn ostamiseen. Meidän pitää vahvistaa omaa tuotantoamme ja vähentää riippuvuuksiamme. Perussuomalaisten on vastattava, miksi he haluavat heikentää keinoja, joilla Suomi voi irtautua öljyntuottajien ja maailmanmarkkinoiden armoilta. Suomen turvallisuus ja huoltovarmuus eivät saa unohtua, kun haetaan nopeita poliittisia irtopisteitä, Kopra päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jukka KopraEduskuntaryhmän puheenjohtaja
Kaakkois-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen Aalto-Setälä: Jakeluvelvoitteen alentaminen heikentäisi Suomen energiaomavaraisuutta15.10.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja ja talousvaliokunnan varapuheenjohtaja Pauli Aalto-Setälä puolustaa liikennepolttoaineiden jakeluvelvoitetta. Hänen mukaansa se on tärkein poliittinen ohjauskeino Suomen liikennepolttoaineiden kotimaisuusasteen kasvattamiseksi.
Kokoomuksen Vestmanilta lakialoite: Rakentamislain porsaanreikä hakkuille YVA-hankkeissa on tukittava14.10.2026 12:49:04 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja, lakimies Heikki Vestman ehdottaa rakentamislain muuttamista siten, ettei ympäristövaikutusten arviointia edellyttävissä hankkeissa saisi aloittaa rakentamista valmistelevia toimenpiteitä ennen ympäristövaikutusten arviointia. Julkisuudessa on käyty viime päivinä kriittistä keskustelua Googlen datakeskushankkeiden hakkuista Muhoksella ja Kajaanissa, jonka yhteydessä on vedottu Vestmanin nyt muutettavaksi esittämään rakentamislain 109 pykälään.
Kokoomuksen Kilpi: Eskelinen johtaa tietoisesti harhaan – Orpon hallitus on turvannut maakuntalennot14.10.2026 09:53:57 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Marko Kilpi tyrmää SDP:n Seppo Eskelisen väitteen, jonka mukaan hallitus olisi pettämässä lupauksensa maakunnille. Liikenne- ja viestintäministeriön tänään julkaisema esitys maakuntalentojen ostoliikenteen lopettamisesta on virkamiesten puheenvuoro seuraavan hallituksen neuvotteluihin, ei Orpon hallituksen esitys. Orpon hallitus on päättänyt, että maakuntalennot jatkuvat kevääseen 2028.
Kokoomuksen Vuornos: Nelipäiväinen työviikko samalla palkalla tarkoittaa 25 prosentin palkankorotusta13.10.2026 14:26:36 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Henrik Vuornos moittii lyhennetyn työviikon kokeiluehdotuksia, joissa lyhyemmästä työajasta maksettaisiin sama palkka julkisella sektorilla. Jotta kokeiluun kannattaisi lähteä, tulisi työn tuottavuuden nousta enemmän kuin palkankorotus olisi. Näin suuresta tuottavuuden noususta ei ole tutkimusnäyttöä mistään päin maailmaa.
Kokoomuksen Aalto-Setälä: Ympäristörikosten rangaistuksia kovennettava, myös teknologiajättien on kannettava vastuunsa13.10.2026 13:42:08 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Pauli Aalto-Setälä pitää ympäristörikosten rangaistusten kiristämistä välttämättömänä. Hallituksen esitys nostaisi yritysten yhteisösakkoja tuntuvasti ja mahdollistaisi vakavista ympäristörikoksista tuomittujen yritysten sulkemisen julkisten hankintojen ulkopuolelle. Aalto-Setälän mukaan myös kansainvälisten suuryritysten on kannettava vastuunsa ympäristövaikutuksistaan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme