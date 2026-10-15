Kokoomuksen Kopra: Suomi ei saa jäädä öljysheikkien ja Venäjän armoille

– Suomen turvallisuus ei saa olla öljysheikkien tai Venäjän varassa. Olemme nähneet, miten Venäjä käyttää energiariippuvuutta painostuksen välineenä. Suomen pitää vähentää riippuvuuksia, joita muut maat voivat käyttää meitä vastaan, Kopra sanoo.

Kopran mukaan jakeluvelvoite edistää uusiutuvien polttoaineiden käyttöä ja luo kysyntää kotimaiselle tuotannolle. Sen voimakas alentaminen olisi ristiriidassa Suomen energiaomavaraisuuden vahvistamisen kanssa.

– Jani Mäkelä vaatii nyt selityksiä Kokoomukselta ja syyttää hallitusta toimintakyvyttömyydestä. Minä kysyn perussuomalaisilta: mikä on teidän suunnitelmanne Suomen energiaomavaraisuuden ja huoltovarmuuden vahvistamiseksi? Vai riittääkö teille se, että saatte poliittisen voiton polttoainekeskustelussa, vaikka samalla heikennätte kotimaisen tuotannon edellytyksiä sekä rikastutatte Lähi-idän öljysheikkejä? Kopra kysyy.



Kopra muistuttaa, että perussuomalaiset ovat itse hyväksyneet jakeluvelvoiteuran hallitusohjelmassa ja sitoutuneet siihen toistuvasti hallituksen neuvotteluissa.



– Nyt puolue esiintyy tiukkana vastustajana linjalle, jonka se on itse ollut kuittaamassa.

Kopra muistuttaa, ettei Suomen turvallisuutta pidä rakentaa sen varaan, että kansainvälisillä öljymarkkinoilla kaikki sujuu hyvin.

– Suomalaisten rahoja ei pidä ohjata yhä enemmän ulkomaisen öljyn ostamiseen. Meidän pitää vahvistaa omaa tuotantoamme ja vähentää riippuvuuksiamme. Perussuomalaisten on vastattava, miksi he haluavat heikentää keinoja, joilla Suomi voi irtautua öljyntuottajien ja maailmanmarkkinoiden armoilta. Suomen turvallisuus ja huoltovarmuus eivät saa unohtua, kun haetaan nopeita poliittisia irtopisteitä, Kopra päättää.