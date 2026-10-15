Hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta antaa muun muassa lausuntonsa suunnitelmaan ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi 21.10. kokouksessa
15.10.2026 13:13:49 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta käsittelee 21.10.2026 kokouksessaan muun muassa suunnitelmaa ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi, Keski-Suomen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa sekä sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustuksia. Myös turvallisuuslautakunta pitää kokouksensa 21.10.
Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi
Keski-Suomen hyvinvointialueen suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi vuosille 2026–2030 ohjaa palvelujen ennakoivaa, oikea-aikaista, tarpeenmukaista ja pitkäjänteistä kehittämistä sekä resurssien kohdentamista erityisesti paljon tukea tarvitseville iäkkäille. Tavoitteena on vahvistaa ikääntyneiden hyvinvointia, toimintakykyä, turvallisuutta ja osallisuutta sekä tukea itsenäistä suoriutumista ja kotona asumista.
Suunnitelman keskeinen johtopäätös on, että kasvava palvelutarve edellyttää nykyisten palvelujen lisäämisen sijaan toimintatapojen ja palvelurakenteen uudistamista. Painopistettä on siirrettävä ennakointiin, toimintakyvyn ylläpitämiseen, kuntoutukseen, kotona asumisen tukeen sekä oikea-aikaisiin ja yhteensovitettuihin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Hyvinvointialue ei voi ratkaista väestön ikääntymisen haasteita yksin, vaan siihen tarvitaan tiivistä yhteistyötä kuntien, järjestöjen, läheisten ja muiden toimijoiden kanssa: ikääntyneiden hyvinvointi syntyy suurelta osin arjen ympäristöissä, ei yksinomaan sosiaali- ja terveyspalveluissa.
Aiempaan suunnitelmaan verrattuna nyt suunnitelman tietopohjaa on päivitetty ja laajennettu. Suunnitelmaa on valmisteltu laajassa yhteistyössä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa, ja kuntakierroksella on sovitettu yhteen hyvinvointialueen ja kuntien suunnitelmia.
Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnalle esitetään, että se antaa lausuntonsa suunnitelmasta ja lähettää suunnitelman aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle hyväksyttäväksi.
Keski-Suomen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2026–2029
Keski-Suomen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2026–2029 ohjaa hyvinvointialuetta tarjoamaan lapsille, nuorille ja perheille ennaltaehkäisevää, yhdenvertaista ja oikea-aikaista tukea. Painopisteitä ovat hyvinvointiuhkien varhainen tunnistaminen, arjen tuen sekä nuorten osallisuuden ja elämänhallinnan vahvistaminen, syrjäytymisen ehkäisy ja terveellisten elämäntapojen edistäminen. Palveluja uudistetaan keventämällä rakenteita sekä parantamalla niiden oikea-aikaisuutta, saavutettavuutta ja monikanavaisuutta. Tavoitteita toteutetaan laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Yhteistyössä hyödynnetään yhteisövaikuttavuuden toimintamallia, perhekeskustoimintaa, asiakasohjausta ja digitalisaatiota, jotta palvelut ovat vaikuttavia ja saavutettavia koko alueella.
Alueellinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on lakisääteinen, alueellinen ja poikkihallinnollinen asiakirja.
Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnalle esitetään, että se että se antaa lausuntonsa suunnitelmasta ja lähettää suunnitelman aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle hyväksyttäväksi.
Lautakuntien listalla myös hyvinvointialuejohtajan talousarvioesitys 2027
Turvallisuuslautakunnan kokouksessa kuullaan vt. hyvinvointialuejohtajan ajankohtaiskatsaus. Lautakuntien listalla ovat myös hyvinvointialuejohtajan talousarvioesitys 2027 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2027–2030 sekä kokousaikataulu kevätkaudelle 2027. Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta käsittelee lisäksi valtuustoaloitetta, joka koskettaa vanhustenhoivan yksiköiden sulkemispäätöksen uudelleenarviointia ja 9.12.2025 palveluverkkopäätöksen toimeenpanoa.
Seuraavasta hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan listalla olevasta asiasta on julkaistu erillinen tiedote 15.10.2026:
- Keski-Suomen hyvinvointialue sai alueen sote-järjestöiltä hanke-ehdotuksia sosiaali- ja terveysministeriön valtionavustushakua varten
Kokousten esityslistat:
Lautakuntien kokouksien esityslistat löytyvät liitteineen lautakunnat-verkkosivulta.
Kokouksen pöytäkirja julkaistaan hyvaks.fi-verkkosivuilla heti, kun se on tarkastettu.
Yhteyshenkilöt
Kati Kallimososiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja
Keski-Suomen hyvinvointialue
Ville MensalaToimialajohtaja, pelastustoimen palvelutKeski-Suomen pelastuslaitos
Keski-Suomen hyvinvointialue
Viestinnän yhteissähköpostiviestinta@hyvaks.fi
Linkit
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
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