KOVA: Asunnottomuus poistettava vuoteen 2035 mennessä
16.10.2026 03:00:00 EEST | KOVA ry | Tiedote
Asunnottomuus on vakava yhteiskunnallinen ongelma. Vuonna 2025 Suomessa oli 4 579 yksin elävää asunnotonta ihmistä, ja asunnottomuus kasvoi jo toista vuotta peräkkäin. Asunnottomuusteema on ajankohtainen, sillä huomenna lauantaina 17.10. vietetään vuosittaista ja valtakunnallista Asunnottomien yötä. Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ry vaatii asunnottomuuden poistamista vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteen toteuttamiseksi tarvitaan valtakunnallinen asunnottomuusohjelma, josta on päätettävä kevään 2027 hallitusohjelmaneuvotteluissa.
KOVA vaatii, että asunnottomuus poistetaan Suomesta kahdessa hallituskaudessa, eli vuoteen 2035 mennessä. Tämä edellyttää sitä, että seuraavissa hallitusohjelmaneuvotteluissa päätetään valtakunnallisen asunnottomuusohjelman jatkamisesta. Ohjelmassa tulee luoda askelmerkit asunnottomuuden poistamiseen vuoteen 2035 mennessä.
- Asunnottomuusohjelmassa tulee sitouttaa valtion lisäksi myös kunnat, hyvinvointialueet, kolmas sektori ja asuntotoimijat asunnottomuuden poistamiseen. Ohjelmalle tulee varata uskottavat resurssit tavoitteen saavuttamiseen. Valtakunnallista koordinaatiota tarvitaan, jotta jo luotuja viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistyörakenteita voidaan kehittää, sanoo Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ry:n toimitusjohtaja Jouni Parkkonen.
- Kyse ei ole vain asunnoista, vaan niiden rinnalle tarvitaan erilaisia palveluita, joista vastuu on ennen kaikkea hyvinvointialueilla. Ohjelmassa tulee huolehtia myös ennaltaehkäisevistä toimista, joilla ehkäistään etenkin nuorten asunnottomuutta. Siksi asunnottomuuden poistamiseen ja torjuntaan tarvitaan selkeä yhteiskunnallinen tahtotila seuraavissa hallitusohjelmaneuvotteluissa, Parkkonen jatkaa.
Asumisneuvonta lakisääteiseksi
KOVA katsoo, että asunnottomuusohjelman rinnalle tarvitaan myös päätös asumisneuvonnan lakisääteistämisestä. Vain lakisääteisyys, ja sitä kautta pysyvä rahoitus toiminnalle, turvaa asumisneuvonnan vakiintumisen ja pysyvän vaikuttavuuden. Edellisellä hallituskaudella tehdyn arvion mukaan asumisneuvonnan lakisääteistämisen arvioitiin maksavan yhteiskunnalle noin 10 miljoonaa euroa vuodessa.
Nyt valtio käyttää asumisneuvonnan tukemiseen 2 miljoonaa euroa vuodessa, kunnat arviolta 5–6 miljoonaa euroa vuodessa.
Asumisneuvonnan kysyntä on kasvanut parin viime vuoden aikana huomattavasti. Tätä selittää osaltaan ihmisten heikentynyt toimeentulo, kun hallitus on tehnyt merkittäviä leikkauksia sosiaaliturvaan ja jäädyttänyt etuuksien indeksejä. Leikkaukset kohdistuvat pääosin kaikkein pienituloisimmille ja heikoimmassa asemassa oleville. Vuokralaisten maksuvaikeudet ovatkin kasvaneet ja se on näkynyt vuokrataloyhtiöissä asukkaiden vuokravelkojen kasvuna.
- Asumisneuvontaan käytettävät varat maksavat itsensä moninkertaisesti takaisin yhteiskunnalle. Asumisneuvonnalla ennaltaehkäistään asunnottomuutta, koska asumisneuvonnalla voidaan pienentää asukkaiden vuokravelkoja ja vähentää häätöjä. Samalla edistetään yksilön toimintakykyä ja ennaltaehkäistään syrjäytymistä, Jouni Parkkonen toteaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jouni ParkkonentoimitusjohtajaKohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ryPuh:040 593 3338jouni.parkkonen@kovary.fi
Tietoja julkaisijasta
Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimialajärjestö, joka toimii jäsentensä edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestönä. KOVAn jäsenet omistavat normaaleja vuokra-asuntoja, erityisryhmien vuokra-asuntoja tai asumisoikeusasuntoja.
KOVAlla on 141 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yhteensä lähes 350 000 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa, joissa asuu yli 550 000 henkilöä. KOVAn jäsenet toimivat yli 150 kunnassa. KOVAn jäsenet omistavat noin 85 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista, noin 70 prosenttia kaikista rajoituksenalaista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista ja noin 85 prosenttia asumisoikeusasunnoista Suomessa. KOVAn jäsenet aloittavat vuonna 2026 yhteensä noin 2 900 kohtuuhintaisen vuokra- ja asumisoikeusasunnon rakennuttamisen.
KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra- ja asumisoikeusasuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.
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