Espoon Asunnot Oy

Ehkäistyjä häätöjä jo enemmän kuin viime vuonna

16.10.2026 08:30:00 EEST | Espoon Asunnot Oy | Tiedote

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Espoon Asunnot oli syyskuun loppuun mennessä ehkäissyt asumisneuvonnan avulla 358 vuokravelkahäätöä, mikä on enemmän kuin koko viime vuonna. Asiakkuusjohtaja Kimmo Rintalan mukaan asumistukien leikkaukset ovat kiristäneet entisestään monen pienituloisen asukkaan taloutta.

Asunto, jossa näkyy keittiö ja ulko-ovi.
Espoon Asunnot torjuu aktiivisesti asunnottomuutta asumisneuvonnan, maksujärjestelyjen ja verkostotyön avulla. Visign Oy

Espoon Asunnoilla on yli 17 000 vuokra-asuntoa, joissa asuu noin 35 000 espoolaista. Suurin osa vuokra-asunnoistamme on valtion tuella rakennettuja, ja niissä on tulo- ja varallisuusrajat. 

– Asunnoissamme asuu paljon pienituloisia ihmisiä, joilla taloudellinen liikkumavara on vähäinen. Asumistukien leikkaukset ovat kiristäneet entisestään monen taloutta, sanoo asiakkuusjohtaja Kimmo Rintala.

Pyrimme turvaamaan asumisen hankalissakin tilanteissa. Jos asukkaalla on vaikeuksia maksaa vuokra, koulutetut ammattilaisemme tarjoavat ohjausta ja pyrkivät löytämään ratkaisun yhdessä asukkaan kanssa. Olemme valmiita sopimaan maksujärjestelyistä, jos se ratkaisee asukkaan tilanteen. 

Apua kannattaa hakea ajoissa

Työ perustuu asumisneuvonnan varhaiseen ja aktiiviseen toimintaan sekä tiiviiseen yhteistyöhön vuokravalvonnan kanssa. Lisäksi meillä on laajat yhteistyöverkostot hyvinvointialueen, kaupungin ja järjestöjen kanssa.

– Taloudelliset ongelmat ovat todella kuormittavia. Mitä varhaisemmassa vaiheessa asukas on meihin yhteydessä, sitä suurempi mahdollisuus meillä on auttaa, Rintala painottaa.

Tämän vuoden syyskuun loppuun mennessä olemme ehkäisseet asumisneuvonnan avulla jo 358 vuokravelkahäätöä. Viime vuonna asumisneuvonnalla ehkäistiin 308 vuokravelkahäätöä. 

Vastuu vuokranmaksusta on kuitenkin aina asukkaalla itsellään, ja toistuva maksujen laiminlyönti voi johtaa kodin menetykseen. Tämän vuoden syyskuun loppuun mennessä on toteutunut 85 vuokravelkahäätöä. Viime vuonna niitä toteutui 99.

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Yhteyshenkilöt

Kuvat

Asunto, jossa näkyy keittiö ja ulko-ovi.
Espoon Asunnot torjuu aktiivisesti asunnottomuutta asumisneuvonnan, maksujärjestelyjen ja verkostotyön avulla.
Visign Oy
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Espoon Asunnot lyhyesti

Espoon Asunnot on kaupungin omistama vuokrataloyhtiö ja Espoon suurin vuokranantaja. Yhtiöllä on yli 17 000 kohtuuhintaista vuokra-asuntoa, joissa asuu noin 35 000 espoolaista. Vuonna 2025 yhtiön liikevaihto oli 175,4 miljoonaa euroa.

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