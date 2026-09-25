Vanhaan pulpettitehtaaseen rakentuva loft-koti varmistui Asuntomessukohteeksi Saloon 2028
15.10.2026 14:12:27 EEST | Asuntomessut | Tiedote
Asuntomessuille Saloon 2028 on varmistunut kohde, jossa vanha pulpettitehdas saa uuden elämän loft-asuntoina. Koulukaluston kortteliin rakentuvasta 17 loft-asunnon kokonaisuudesta messuilla esitellään useampia kohteita, mukaan lukien rakennuttaja Henri Niemisen oma koti. Kohde tuo monipaikkaiseen Asuntomessut-tapahtumaan historiallisen teollisuusympäristön, korjausrakentamista ja uudenlaista kaupunkiasumista. Samalla Salon kaupunki ja Asuntomessut etsivät samassa korttelissa sijaitsevalle Asuntomessutontille rakentajia toteuttamaan omia asumisen ratkaisujaan. Tonttihaku on avoinna lokakuun loppuun asti.
Koulukaluston alueella Salossa sijaitseva, Niemisen suvun omistuksessa oleva vanha tehdaskiinteistö tulee mukaan Asuntomessuille Salossa 2028. Historiallisessa tehdasrakennuksessa on valmistettu aikanaan muun muassa pulpetteja, höyläpenkkejä ja muita koulukalusteita. Rakennus on ollut vuosikymmenten aikana monenlaisessa yritys- ja varastokäytössä. Nyt rakennus saa uuden käyttötarkoituksen asumisesta.
Ajatus syntyi korona-aikana veneajelulla Salonjoella.
– Rakennus on hienon näköinen joelta päin. Ajattelin silloin, että tämä olisi mahtava paikka rakentaa asuntoja. Rakennus pitäisi saada säilytettyä ja sille pitäisi löytää arvokkaampi käyttötarkoitus kuin varastotila. Se on ollut piilossa oleva helmi, Henri Nieminen kertoo.
Loft-hanke käynnistyi jo vuosia ennen Asuntomessuja. Hankkeen ja vuonna 2028 järjestettävän tapahtuman aikataulut osuivat kuitenkin lopulta yhteen.
– Hanke valmistuu nyt sopivasti samaan aikaan Asuntomessujen kanssa. Asuntomessut tuo näkyvyyttä sekä apua asuntojen markkinointiin ja myyntiin, ja samalla Koulukaluston alue tuo kiinnostavaa nähtävää Asuntomessujen kävijöille ja esittelee uudenlaista asumista Salossa, Nieminen kertoo.
Asuntomessuille uudenlaista asumista ja korjausrakentamista
Vanhan tehdasrakennuksen teollinen historia halutaan säilyttää näkyvänä myös tulevissa kodeissa. Rakennuksessa on korkeita tiloja ja teräksisiä I-palkkeja, ja alkuperäisiä tiiliä pyritään hyödyntämään uudelleen sisustusmateriaalina. Rakennuksen savupiippu rakennetaan uudelleen ja se saa Niemisen omassa yli 200-neliöisessä kodissa uuden tehtävän osana asuintiloja.
Muut asunnot ovat kooltaan noin 60 neliöstä yli 200 neliöön. Ne myydään lähtökohtaisesti raakatiloina, jotka ostajat voivat rakentaa loppuun omien suunnitelmiensa mukaan.
– Loft-asunnoille on tyypillistä, että ne ovat uniikkeja. Muut asunnot myydään raakatiloina, jotka ostajat saavat rakentaa loppuun oman maun mukaan. Jos asuntoja jää myymättä, ne rakennetaan valmiiksi ja myydään valmiina asuntoina, Nieminen kertoo.
Osuuskunta Suomen Asuntomessujen operatiivisen johtajan Timo Koskisen mukaan Koulukaluston loft-kohde tuo kiinnostavan uuden ulottuvuuden Asuntomessuille Salossa.
– Loft Jokiranta Koulukaluston alueella tuo Asuntomessuille korjausrakentamista ja persoonallista loft-asumista historiallisessa teollisuusympäristössä aivan joen varrella. Tämä laaja korjausrakentamisen kohde, jollaisia yleisö meiltä kovasti aina toivoo, täydentää kiinnostavalla tavalla Salossa eri alueille sijoittuvaa Asuntomessut-tapahtumaa, Koskinen sanoo.
Koulukaluston kortteliin etsitään nyt Asuntomessurakentajia
Niemisen Loft Jokirannan vieressä sijaitsee Salon kaupungin omistama Asuntomessutontti, jolle etsitään parhaillaan rakentajaa tai rakentajia. Iso tontti voidaan lohkoa pienempiin kokonaisuuksiin, jopa yhdeksään erilliseen kytkettyyn pientaloon, jolloin myös yksittäinen perhe voi hakea omaa unelmatonttiaan.
Tontti mahdollistaa hyvin monenlaisia pientaloasumisen ratkaisuja. Rakennuspaikalle voidaan toteuttaa yksittäisten perheiden uniikkeja erillistaloja tai kytkettyjä pientaloja tai vaihtoehtoisesti esimerkiksi rivitalomainen, yhtiömuotoinen townhouse-kokonaisuus.
Tonttihaku jatkuu lokakuun loppuun.
– Tämä on paikka rakennuttajille, jotka haluavat toteuttaa jotakin tavallisuudesta poikkeavaa. Rakennuspaikka antaa mahdollisuuden hyvin erilaisille suunnitelmille, ja autamme kiinnostuneita mielellämme vaihtoehtojen visioinnissa ja suunnittelussa, Asuntomessujen Timo Koskinen sanoo.
Henri Nieminen näkee Koulukalustossa paljon mahdollisuuksia myös syntyperäisen salolaisen näkökulmasta.
– Koulukaluston korttelissa yhdistyvät ainutlaatuinen miljöö, keskustan läheisyys, jokimaisema, veneilymahdollisuudet ja monipuoliset liikuntapalvelut. Uskon, että alue kiinnostaa ihmisiä, joilla on oma näkemys asumisesta ja jotka haluavat toteuttaa jotakin hieman tavallisesta poikkeavaa.
Tonttihaku Asuntomessuille Saloon auki 1.9.–31.10.
Asuntomessujen Salossa 2028 tonttihaussa on tarjolla rakentamisen mahdollisuuksia keskustassa ja sen tuntumassa. Tonttihakuoppaaseen, haettaviin tontteihin ja hakuohjeisiin voi tutustua Salon kaupungin verkkosivuilla, ja hakemukset tulee jättää 31.10.2026 mennessä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Arna GrymViestintäpäällikköOsuuskunta Suomen AsuntomessutPuh:+358 40 511 2223arna.grym@asuntomessut.fi
Joran HasensonToimitusjohtajaOsuuskunta Suomen AsuntomessutPuh:0400 285 718joran.hasenson@asuntomessut.fi
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Osuuskunta Suomen Asuntomessut on suomalaisen asumisen suunnannäyttäjä, joka järjestää vuosittain kesän kohokohtiin lukeutuvat Asuntomessut.
Asuntomessuilla esitellään toimiviksi ja kestäviksi koettuja ratkaisuja sekä esimerkkejä rakentamiseen ja asumiseen liittyvien uusimpien tutkimusten soveltamisesta käytäntöön.
Asuntomessuja on järjestetty vuodesta 1970 lähtien.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Asuntomessut
Asuntomessut uudistuu Pickala Rock Resortissa – korkeatasoiset kodit ja uudenlainen tapahtumakokonaisuus esittäytyvät ensi kesänä Siuntiossa25.9.2026 08:29:28 EEST | Tiedote
Vuoden 2027 Asuntomessut järjestetään Pickala Rock Resortissa Siuntiossa 16.7.–15.8.2027. Tuttu Asuntomessut-tapahtuma saa uudenlaisen ympäristön, jossa korkeatasoiset kodit, ainutlaatuiset maisemat ja monipuolinen ohjelmasisältö muodostavat uudenlaisen tapahtumakokonaisuuden.
Asuntomessut Lempäälässä päättyi – kävijämäärä kasvoi selvästi viime vuodesta11.8.2026 10:26:49 EEST | Tiedote
Asuntomessut Lempäälässä päättyi sunnuntaina 9. elokuuta. Kuukauden mittainen tapahtuma keräsi alustavan laskennan mukaan noin 87 000 kävijää, mikä on yli 30 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin Oulussa. Vaikka ennen tapahtumaa asetetusta 100 000 kävijän tavoitteesta jäätiin hieman, järjestäjät ovat erittäin tyytyväisiä tapahtuman onnistumiseen.
Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala ja Helsingin pormestari Daniel Sazonov vierailivat Asuntomessuilla Lempäälässä6.8.2026 15:37:22 EEST | Tiedote
Ministeri Multala ja pormestari Sazonov sekä joukko politiikan ja rakennusalan vaikuttajia tutustuivat Asuntomessuihin Lempäälässä tiistaina 4.8. Vierailulla huomio kiinnittyi erityisesti pientaloasumisen kysyntään, asuinalueiden suunnitteluun ja rakentamisen ilmastoviisaisiin ratkaisuihin. Asuntomessut Lempäälässä on avoinna vielä sunnuntaihin 9. elokuuta saakka.
Vielä ehdit Asuntomessuille – viimeinen messuviikko käynnistyi Lempäälässä3.8.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Asuntomessujen viimeinen viikko on käynnistynyt Lempäälässä. Suomen suurin asumisen, rakentamisen ja sisustamisen kesätapahtuma on avoinna enää tämän viikon ajan, joten nyt on viimeinen mahdollisuus tutustua tämän vuoden messukohteisiin ja ainutlaatuiseen messualueeseen.
Neljä kotia, neljä elämäntilannetta – Saikanportti tuo yhteiskunnalliset teemat osaksi Asuntomessuja Lempäälässä22.7.2026 08:45:00 EEST | Tiedote
Asuntomessujen kerrostalokohde Saikanportti kutsuu katsomaan koteja pintaa syvemmältä. Neljässä messuasunnossa tarkastellaan aistiyliherkkyyttä, elämän yllättäviä muutoksia, muistiystävällistä asumista ja tukiperhetoimintaa sisustuksen keinoin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme