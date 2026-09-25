Vanhaan pulpettitehtaaseen rakentuva loft-koti varmistui Asuntomessukohteeksi Saloon 2028

Koulukaluston alueella Salossa sijaitseva, Niemisen suvun omistuksessa oleva vanha tehdaskiinteistö tulee mukaan Asuntomessuille Salossa 2028. Historiallisessa tehdasrakennuksessa on valmistettu aikanaan muun muassa pulpetteja, höyläpenkkejä ja muita koulukalusteita. Rakennus on ollut vuosikymmenten aikana monenlaisessa yritys- ja varastokäytössä. Nyt rakennus saa uuden käyttötarkoituksen asumisesta.

Ajatus syntyi korona-aikana veneajelulla Salonjoella.

– Rakennus on hienon näköinen joelta päin. Ajattelin silloin, että tämä olisi mahtava paikka rakentaa asuntoja. Rakennus pitäisi saada säilytettyä ja sille pitäisi löytää arvokkaampi käyttötarkoitus kuin varastotila. Se on ollut piilossa oleva helmi, Henri Nieminen kertoo.

Loft-hanke käynnistyi jo vuosia ennen Asuntomessuja. Hankkeen ja vuonna 2028 järjestettävän tapahtuman aikataulut osuivat kuitenkin lopulta yhteen.

– Hanke valmistuu nyt sopivasti samaan aikaan Asuntomessujen kanssa. Asuntomessut tuo näkyvyyttä sekä apua asuntojen markkinointiin ja myyntiin, ja samalla Koulukaluston alue tuo kiinnostavaa nähtävää Asuntomessujen kävijöille ja esittelee uudenlaista asumista Salossa, Nieminen kertoo.

Asuntomessuille uudenlaista asumista ja korjausrakentamista

Vanhan tehdasrakennuksen teollinen historia halutaan säilyttää näkyvänä myös tulevissa kodeissa. Rakennuksessa on korkeita tiloja ja teräksisiä I-palkkeja, ja alkuperäisiä tiiliä pyritään hyödyntämään uudelleen sisustusmateriaalina. Rakennuksen savupiippu rakennetaan uudelleen ja se saa Niemisen omassa yli 200-neliöisessä kodissa uuden tehtävän osana asuintiloja.

Muut asunnot ovat kooltaan noin 60 neliöstä yli 200 neliöön. Ne myydään lähtökohtaisesti raakatiloina, jotka ostajat voivat rakentaa loppuun omien suunnitelmiensa mukaan.

– Loft-asunnoille on tyypillistä, että ne ovat uniikkeja. Muut asunnot myydään raakatiloina, jotka ostajat saavat rakentaa loppuun oman maun mukaan. Jos asuntoja jää myymättä, ne rakennetaan valmiiksi ja myydään valmiina asuntoina, Nieminen kertoo.

Osuuskunta Suomen Asuntomessujen operatiivisen johtajan Timo Koskisen mukaan Koulukaluston loft-kohde tuo kiinnostavan uuden ulottuvuuden Asuntomessuille Salossa.

– Loft Jokiranta Koulukaluston alueella tuo Asuntomessuille korjausrakentamista ja persoonallista loft-asumista historiallisessa teollisuusympäristössä aivan joen varrella. Tämä laaja korjausrakentamisen kohde, jollaisia yleisö meiltä kovasti aina toivoo, täydentää kiinnostavalla tavalla Salossa eri alueille sijoittuvaa Asuntomessut-tapahtumaa, Koskinen sanoo.

Koulukaluston kortteliin etsitään nyt Asuntomessurakentajia

Niemisen Loft Jokirannan vieressä sijaitsee Salon kaupungin omistama Asuntomessutontti, jolle etsitään parhaillaan rakentajaa tai rakentajia. Iso tontti voidaan lohkoa pienempiin kokonaisuuksiin, jopa yhdeksään erilliseen kytkettyyn pientaloon, jolloin myös yksittäinen perhe voi hakea omaa unelmatonttiaan.

Tontti mahdollistaa hyvin monenlaisia pientaloasumisen ratkaisuja. Rakennuspaikalle voidaan toteuttaa yksittäisten perheiden uniikkeja erillistaloja tai kytkettyjä pientaloja tai vaihtoehtoisesti esimerkiksi rivitalomainen, yhtiömuotoinen townhouse-kokonaisuus.

Tonttihaku jatkuu lokakuun loppuun.

– Tämä on paikka rakennuttajille, jotka haluavat toteuttaa jotakin tavallisuudesta poikkeavaa. Rakennuspaikka antaa mahdollisuuden hyvin erilaisille suunnitelmille, ja autamme kiinnostuneita mielellämme vaihtoehtojen visioinnissa ja suunnittelussa, Asuntomessujen Timo Koskinen sanoo.

Henri Nieminen näkee Koulukalustossa paljon mahdollisuuksia myös syntyperäisen salolaisen näkökulmasta.

– Koulukaluston korttelissa yhdistyvät ainutlaatuinen miljöö, keskustan läheisyys, jokimaisema, veneilymahdollisuudet ja monipuoliset liikuntapalvelut. Uskon, että alue kiinnostaa ihmisiä, joilla on oma näkemys asumisesta ja jotka haluavat toteuttaa jotakin hieman tavallisesta poikkeavaa.

Tonttihaku Asuntomessuille Saloon auki 1.9.–31.10.

Asuntomessujen Salossa 2028 tonttihaussa on tarjolla rakentamisen mahdollisuuksia keskustassa ja sen tuntumassa. Tonttihakuoppaaseen, haettaviin tontteihin ja hakuohjeisiin voi tutustua Salon kaupungin verkkosivuilla, ja hakemukset tulee jättää 31.10.2026 mennessä.