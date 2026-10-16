Täällä asuu kaipaus – kynttilämeri valaisee Espoon hautausmaat

Huomaathan, että osassa Espoon hautausmaista ja kirkoista on muuttuneita liikenne- ja parkkeerausjärjestelyjä johtuen työmaa-alueista.



Pyhäinpäivänä hautausmailla järjestetään lyhyitä musiikkihetkiä ja myös viikonlopun konserttitarjonnassa soi kaipaus.

– Surussa musiikin merkitys voi olla hyvin henkilökohtainen. Tuttu sävelmä tai laulu voi palauttaa mieleen rakkaan ihmisen, yhteisen hetken tai tunteen, jota voi olla vaikea pukea sanoiksi. Musiikin kautta syntyy yhteinen tila muistoille ja tunteille, samalla jokainen saa kokea hetken omalla tavallaan, kuvailee kanttori Elisa Murtoperä Espoon tuomiokirkkoseurakunnasta.



Ihmiset vaeltavat pyhäinpäivänä haudoille ja kirkoille muistamaan kuolleita rakkaitaan.



– Hautausmaalla loistavat tuhannet pienet valot kertovat kaipauksesta ja toivosta. Sytytämme kynttilät heille, joita olemme rakastaneet ja jotka ovat jättäneet jäljen elämäämme, pastori Marja Malvaranta kertoo.

Malvarannan mukaan pyhäinpäivän tunnelma on erityinen.



– Hautausmaan poluilla monenlaisten kulkijoiden keskellä voi kokea, että suru on yhteinen. Ja yhteinen on myös toivo. Yhteiset muistelut ja tarinat edesmenneistä auttavat myös nuorinta sukupolvea tuntemaan juuriaan ja etsimään omaa paikkaansa tässä pitkässä ketjussa, toteaa Malvaranta.

Kohtaamisia, musiikkihetkiä ja Enkelipolkuja



Kirkon hautausmaalla, Gräsan ja Tapiolan uurnalehdossa on lapsiperheille seikkailtavia Enkelipolkuja. Perheiden pyhäinpäivä -tapahtumaa vietetään klo 14–18 Espoon tuomiokirkon läheisellä Pitäjäntuvalla.



Luonnonrauhaa kaipaavalle ympäristötyöstä palkittu Kellonummen hautausmaa on hyvä kohde. Kellonummen hautausmaan kappelissa vietetään pyhäinpäivänä musiikkihetkiä klo 14, 15 ja 16. Työntekijät ovat tavattavissa kello 12–18.



Muistokynttilöitä voi sytyttää Kirkon, Kappelin ja Kellonummen hautausmaille, Leppävaaran kirkolle, Olarin kirkolle ja Gräsan uurnalehtoon sekä Tapiolan kirkolle ja uurnalehtoon. Kynttilän voi viedä läheisen haudalle ja lisäksi jokaisella Espoon hautausmaalla on muualle haudattujen muistelupaikka.



Pyhäinpäivä ilta huipentuu Espoon kirkoilla järjestettäviin kynttiläkirkkoihin ja konsertteihin. Kynttiläkirkoissa sytytetään kynttilät vuoden aikana kuolleiden seurakuntalaisten muistoksi ja rukoillaan omaisten puolesta.

Pyhäinpäivä la 31.10. Espoon hautausmailla ja kirkoilla



Suurimmassa osassa hautausmaista ja kirkoista työntekijät tavattavissa klo 12–18. Osassa tarjolla kuumaa juomaa ja musiikkihetkiä klo 14, 15 ja 16.



Espoon tuomiokirkonmäellä

Pitäjäntuvalla Perheiden pyhäinpäivä klo 14–18.

Tuomiokirkon seurakuntatalolla kahvila ja työntekijät tavattavissa klo 12–18.

Kirkon ja kappelin hautausmaille voi sytyttää kynttilän. Työmaa-alueen vuoksi muistokynttilöille on rakennettu väliaikainen muistopaikka kirkon Kellotapulin ja Pitäjäntuvan välille pienelle aukiolle. Haudoille pääsee kuitenkin normaalisti. Seuraa opasteita.



Enkelipolkuja lapsille

Kirkon hautausmaalla sekä Gräsan ja Tapiolan uurnalehdoissa. Ota taskulamppu mukaan!



Kellonummen hautausmaalla

Työntekijät tavattavissa klo 12–18. Kellonummen kappelilla musiikkihetket klo 14, 15 ja 16.



Kaipaus soi täällä - Konsertteja:



Ylva Haru (soolo) pe 30.10. klo 19 Leppävaaran kirkko. Vapaa pääsy.



Kauneimmat taivaslaulut la 31.10. klo 14 Olarin kirkko. Meri Kalanti, laulu, Inna Vintturi, huilu, Antti Kataja, basso, Päivi Hakomäki, urut ja piano, Juha Virta lyömäsoittimet ja juonto. Vapaa pääsy.



Martín Palmeri: Misa a Buenos Aires la 31.10. klo 19.30 Tapiolan kirkko. Reetta Haavisto, sopraano, Tapiolan kirkon kamarikuoro, Mikko Helenius, bandoneon, Esa Ylönen, piano, Maria-Helena Ojanperä, kontrabasso, AINOA-jousikvartetti ja Hannu Jurmu, johto. Vapaa pääsy.



Valoon – Kaipauksen ja lohdun lauluja klo 20 Espoon tuomiokirkon seurakuntatalo. Elisa Murtoperä, Petri Koivusalo, Auroran lauluyhtye ja Chorus Domus. Vapaa pääsy.



Muistokynttilöiden sytytyspaikat:

Kellonummen hautausmaa, os. Kellonummentie 15.

Kirkon hautausmaa, Kirkonmäentie 1.

Espoon Tuomiokirkon mäki. Työmaa-alueen vuoksi tuomiokirkon edustalle ja muurille ei voi laskea kynttilöitä. Muistokynttilöille on rakennettu paikka kirkon Kellotapulin ja Pitäjäntuvan välille pienelle aukiolle.

Kappelin hautausmaa, Pappilantie 12.

Tapiolan uurnalehto ja Tapiolan kirkko, Kirkkopolku 4. Uurnalehto ja kirkon etupihan muistelupaikka.

Gräsan uurnalehto ja Olarin kirkko, Rälssitilankuja 1. Uurnalehto ja kirkon sisäpihan kivien ympärille.

Leppävaaran kirkko, Veräjäkallionkatu 2. Kirkon sisäpihan suihkulähteen reuna ja kiviportaat.

Espoonlahden kirkko, Kipparinkatu 8. Pyhäinpäivän messun klo 11 yhteydessä voit sytyttää tuikkukynttilän kynttiläseinälle. Pihapiirissä ei ole erillistä paikkaa muistokynttilöille.

Auroran kappeli, Heiniemenpolku 1. Sisäpihan muistelupaikka.

Kalajärven kappeli, Ruskaniitty 3. Pihassa olevan ristin juuri.



Huom! Osassa hautausmaista ja kirkoista on muuttuneita liikenne- ja parkkeerausjärjestelyjä johtuen työmaa-alueista. Seuraa opasteita.

Sururyhmät Espoon seurakunnissa



Sururyhmässä on mahdollista puhua läheisen kuoleman herättämistä ajatuksista, tunteista ja elämänmuutoksista luottamuksellisesti. Vertaistukiryhmiä ohjaavat seurakuntien työntekijät. Keväällä 2027 alkaa useita ryhmiä eri puolilla Espoota. Läheisen kuolemasta on hyvä olla kulunut noin puolisen vuotta ennen sururyhmään osallistumista. Katso sururyhmien tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisohjeet.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Elisa Murtoperä

kanttori

Espoon tuomiokirkkoseurakunta

elisa.murtopera@evl.fi, 040 531 1034

Marja Malvaranta

seurakuntapastori

Espoon Tuomiokirkkoseurakunta

marja.malvaranta@evl.fi, 040 531 1040