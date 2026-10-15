Keski-Suomi selvittää uuden ammatinharjoittajamallin mahdollisuuksia hoidon jatkuvuuden parantamisessa
15.10.2026 14:46:44 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueella kehitetään perustason sosiaali- ja terveyspalveluja, jotta asiakkaat saisivat hoitoa sujuvasti ja mahdollisimman tutuilta ammattilaisilta. Tavoitteena on parantaa hoidon jatkuvuutta, palvelujen saatavuutta ja asiakaslähtöisyyttä.
Hoidon jatkuvuus tarkoittaa käytännössä sitä, että asiakkaan hoitoa toteuttavat mahdollisimman usein samat ammattilaiset, jotka tuntevat hänen tilanteensa ja hoidon tarpeensa. Kun asiakkaan tilanne on tuttu, hoitoa voidaan suunnitella pitkäjänteisesti ja palvelut voivat muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden.
-Haluamme löytää uusia keinoja vahvistaa hoidon jatkuvuutta ja sujuvoittaa asiakkaan palvelupolkua. Samalla kehitämme toimintatapoja, joilla terveydenhuollon ammattilaisten osaamista voidaan hyödyntää mahdollisimman hyvin, kertoo Anne Pihl.
Ammatinharjoittajahoitajan mallia suunnitellaan osaksi avosairaanhoitoa
Suunnitelman mukaan ammatinharjoittajasairaanhoitaja vastaisi sovitun väestön sairaanhoitajapalveluista kokonaisvaltaisesti yhteistyössä väestön omalääkärin ja muiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.
Pilotin avulla halutaan selvittää, miten uudenlainen toimintamalli voi tukea hoidon jatkuvuutta ja asiakkaiden palvelujen sujuvuutta osana hyvinvointialueen omahoitaja–omalääkärimallia.
Markkinakartoitus on avoinna 26. lokakuuta asti
Hyvinvointialue on avannut markkinakartoituksen, jolla se kerää tietoa ammatinharjoittajamallista kiinnostuneilta palveluntuottajilta. Kartoituksen tarkoituksena on saada tietoa ja näkemyksiä hankinnan valmistelun tueksi.
Suunnitelman mukaan hankinta koskee yhteensä kahden ammatinharjoittajasairaanhoitajan palveluja Laukaan sote-asemalle ja Jyväskylän Kyllön sote-asemalle. Palvelujen hankintaa suunnitellaan enintään vuoden 2027 loppuun saakka.
Markkinakartoitukseen osallistuminen ei sido vastaajaa mahdolliseen myöhempään hankintaan, eikä osallistuminen ole edellytys mahdolliseen kilpailutukseen osallistumiselle.
Markkinakartoitukseen voi tutustua ja siihen voi vastata Tarjouspalvelu.fi-palvelussa:
https://tarjouspalvelu.fi/UX/TP/SiirryTarjouspyyntoon/?tpId=630942
Markkinakartoitus on avoinna 26.10.2026 kello 12 asti. Kaikki markkinakartoitusta ja mahdollista kilpailutusta koskevat kommentit pyydetään toimittamaan markkinakartoituksen kautta.
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja hankkeesta:
Anne Pihl, avosairaanhoidon palvelualueen johtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue p. 050 591 9008 , anne.pihl@hyvaks.fi
Viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Melville, p. 040 779 7071, tuija.melville@hyvaks.fi
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
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