Björkin näyttely avataan Oulussa 13.11. – liput myynnissä 19.10.
16.10.2026 08:15:00 EEST | Oulun kulttuurisäätiö, Oulu2026 | Tiedote
Islantilaistaiteilija Björkin audiovisuaalinen näyttely avataan Oulussa 13. marraskuuta. Ensimmäistä kertaa Suomessa koettavan näyttelyn liput ovat saatavilla 19.10. alkaen. Näyttely on avoinna Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden loppuun 31.12. saakka.
Björk tuo Ouluun näyttelyn, jossa ääni, liikkuva kuva, musiikki, visuaalinen taide ja teknologia yhdistyvät. Näyttelyssä on kolme audiovisuaalista installaatiota. Björkin näyttely tulee Fotografiska Tallinnan PLAY-näyttelyn rinnalle Kauppakortteli Pekuriin Oulun ydinkeskustassa.
Ancestress ja Sorrowful Soil ovat Björkin säveltämiä ja sovittamia teoksia, jotka syntyivät kunnianosoituksena hänen äidilleen. Kolmantena teoksena koetaan Björk Orkestral Genelecin luomassa immersiivisessä kuunteluhuoneessa.
Teokset olivat ensimmäisen kerran esillä kesän 2026 ajan Islannin kansallisgalleriassa Reykjavikissa. Oulussa näyttely on koettavissa vuoden loppuun saakka.
"Björkin vierailu Ouluun on ollut pitkäaikainen unelma, sillä hänen taiteessaan yhdistyvät monet pohjoiset teemat. Hänen sisältöjensä tuominen Genelecin luomaan näyttelytilaan on myös luonteva jatkumo taiteen, teknologian ja äänen vuoropuhelulle”, Oulu2026-ohjelmapäällikkö Henri Turunen kertoo.
Liput saatavilla 19. lokakuuta
Björkin näyttely tulee samoihin tiloihin Fotografiska Tallinnan PLAY-näyttelyn kanssa, eli Kauppakortteli Pekurin toiseen kerrokseen Oulun ydinkeskustassa. Näyttelyt koetaan samalla pääsylipulla.
Lippu ostetaan tietylle vierailuajankohdalle. Lippuja myydään myös ovelta. Näyttelyyn otetaan kävijöitä 30 minuutin välein. Lippuja voi ostaa ja samalla varata vierailuajan 19. lokakuuta klo 10 alkaen Lippupisteen myyntikanavista sekä Oulu2026 Infosta Pekurissa sen aukioloaikoina. Alle 18-vuotiaille on näyttelyihin vapaa pääsy aikuisen seurassa.
Vielä ehdit kokea Fotografiska Tallinnan PLAY-näyttelyn
Fotografiska Tallinnan korkeatasoinen ja laaja PLAY-näyttely herättelee kävijöitä huomaamaan, että leikki on oiva väylä luomiselle ja ajattelulle – myös aikuisille.
PLAY-näyttely on ihastuttanut kulttuuripääkaupunkiohjelmassa tammikuusta alkaen. Nykyisellään näyttely on koettavissa 1. marraskuuta saakka. Tilan muutostöiden vuoksi PLAY on suljettu 2.–12. marraskuuta.
Ryhmänäyttelyssä on yli 200 vedostettua teosta ja videotaidetta. PLAY käsittelee leikkiä sekä ilon aiheena että häiriötekijänä tuoden esiin riemun, sitkeyden, kapinan ja yhteyden hetkiä. Yhdessä 16 taiteilijan teokset muodostavat visuaalisen matkan leikkiin syvästi inhimillisenä ilmaisumuotona ja sanattomana kielenä.
Esillä on teoksia valokuvataiteen huippunimiltä 1950-luvulta tähän päivään, taiteilijoiden urien eri vaiheista. Mukana ovat mm. joulukuussa menehtynyt kuvaajalegenda Martin Parr ja The Last Resort (1983–1985), Jouko Lehtola ja Nuoret sankarit (1996), Cristina de Middelin ja The Afronauts (2012) sekä Christopher Herwig ja Soviet Bus Stops (2002–2015).
Näyttelyn muut taiteilijat ovat Susan Meiselas, Bruce Davidson, Roger Ballen, Nina Katchadourian, Sage Sohier, Trent Parke, Karolina Wojtas, Niccolò Rastrelli, Joosep Kivimäe, Mathias Väärsi, Pelle Cass ja Deanna Dikeman. Tunnelmasta toiseen johdattavan äänimaailman on suunnitellut Erki Pärnoja.
Oulu2026:n näyttelytilojen suunnittelusta ja toteutuksesta Pekurissa vastaavat PAVE Arkkitehdit, Genelec, Saas Instruments ja IP Heikkilä.
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Yhteyshenkilöt
Henri TurunenOhjelmapäällikköOulu2026Puh:+358 40 621 2015henri.turunen@oulu2026.eu
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Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki
Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026. Kulttuuripääkaupunkivuosi yltää 39 kumppanikuntaan pohjoisessa Suomessa. Tavoitteena on pysyvä kulttuuri-ilmastonmuutos; pysyvästi rikkaampi kulttuurielämä ja positiivinen muutos alueelle. Kulttuuri-ilmastonmuutos yhdistää kulttuuria, taidetta ja teknologiaa yllättävälläkin tavalla, luo kohtaamisia ja synnyttää vuorovaikutusta.
Oulu2026 tarjoaa tuhansia tapahtumia, teoksia ja elämyksiä! Toiminnasta vastaa Oulun kulttuurisäätiö sr. Oulu2026:n pääyhteistyökumppanit ovat Pohjolan OP ja Kaleva Media.
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