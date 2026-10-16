Här bor saknaden – ett ljushav lyser upp begravningsplatserna i Esbo

Observera att trafik- och parkeringsarrangemangen vid vissa begravningsplatser och kyrkor har ändrats på grund av byggarbetsplatser.



På begravningsplatserna ordnas korta musikstunder, och även konsertutbudet under helgen präglas av saknad och längtan.



– I sorgen kan musikens betydelse vara mycket personlig. En välbekant melodi eller sång kan väcka minnen av en kär människa, ett gemensamt ögonblick eller en känsla som kan vara svår att sätta i ord. Genom musiken skapas ett gemensamt rum för minnen och känslor, samtidigt som var och en får uppleva stunden på sitt eget sätt, beskriver kantorn Elisa Murtoperä från Espoon Tuomiokirkkoseurakunta.



På alla helgons dag söker sig människor till Esbos begravningsplatser och kyrkor för att minnas sina avlidna nära och kära.



– De tusentals små ljusen som lyser på begravningsplatserna berättar om saknad och hopp. Vi tänder ljus för dem som vi har älskat och som har lämnat spår i våra liv, säger församlingspastor Marja Malvaranta.

Enligt Malvaranta är stämningen på allhelgonadagen alldeles särskild.

– På begravningsplatsens stigar, bland människor som kommer dit av många olika skäl, kan man uppleva att sorgen är gemensam. Och gemensamt är också hoppet. De gemensamma minnena och berättelserna om dem som gått bort hjälper också den yngsta generationen att känna sina rötter och hitta sin plats i denna långa kedja, konstaterar Malvaranta.

Möten, musikstunder och änglastigar

På Kyrkans begravningsplats invid Esbo domkyrka samt i Gräsa och Hagalunds urnlundar ordnas änglastigar för barnfamiljer. Evenemanget Familjernas alla helgons dag firas kl. 14–18 i

Sockenstugan intill Esbo domkyrka.



För den som söker stillhet i naturen är den prisbelönta Klockarmalmens begravningsplats ett utmärkt besöksmål. I kapellet på Klockarmalmens begravningsplats ordnas musikstunder kl. 14, 15 och 16. Personal finns på plats kl. 12–18.



Minnesljus kan tändas på Kyrkans, Kapellets och Klockarmalmens begravningsplatser, vid Alberga kyrka, Olars kyrka, i Gräsa urnlund samt vid Hagalunds kyrka och minneslund. Ljus kan placeras på en anhörigs grav, och på varje begravningsplats i Esbo finns dessutom en minnesplats för dem som är begravda någon annanstans.



I gudstjänsterna på alla helgons dag tänds ljus till minne av de församlingsmedlemmar som avlidit under året, och man ber för deras anhöriga. I flera kyrkor ordnas dessutom konserter kvällstid.





Alla helgons dag den 31 oktober på Esbos begravningsplatser och i kyrkorna



På de flesta begravningsplatser och vid de flesta kyrkor finns det personal på plats kl. 12–18. På vissa ställen serveras varm dryck och erbjuds musikstunder kl. 14, 15 och 16.



Vid Esbo domkyrka

Familjernas alla helgons dag i Sockenstugan kl. 14–18.

I domkyrkans församlingsgård finns café och personal på plats kl. 12–18.

På Kyrkans och Kapellets begravningsplatser kan man tända ett minnesljus. På grund av byggarbetsplatsen har en tillfällig minnesplats för minnesljusen byggts på den lilla platsen mellan klockstapeln och Sockenstugan. Gravarna kan ändå besökas som vanligt. Följ skyltningen.



Änglastigar för barn

på Kyrkans begravningsplats samt i Gräsa och Hagalunds urnlundar. Ta med en ficklampa!

Vid Klockarmalmens kapell ordnas musikstunder kl. 14, 15 och 16. Personal finns på plats kl. 12–18.



Konserter - Här klingar saknaden:



Fred och förtröstan - andlig musik med kören Cantiamo. Kvällen innan alla helgons dag, fre 30.10 kl. 19 ger kören Cantiamo från Musikinstitutet Kungsvägen en konsert i Köklax kapell. Fritt inträde, alternativt donera en fritt vald summa till insamlingen Gemensamt Ansvar.

I Esbos finska församlingar:



Ylva Haru (solo) fre 30.10. kl. 19 Alberga kyrka. Fritt inträde.



Kauneimmat taivaslaulut – andling allsång och psalmer på finska lör 31.10. kl. 14 Olars kyrka. Meri Kalanti, sång, Inna Vintturi, flöjt, Antti Kataja, bas, Päivi Hakomäki, orgel och piano, Juha Virta, slagverk och konferencier. Fritt inträde.



Martín Palmeri: Misa a Buenos Aires lör 31.10. kl. 19.30 Hagalunds kyrka. Reetta Haavisto, sopran, Hagalunds kyrkas kammarkör, Mikko Helenius, bandoneon, Esa Ylönen, piano, Maria-Helena Ojanperä, kontrabas, stråkkvartetten AINOA samt Hannu Jurmu, dirigent. Fritt inträde.



Valoon – kaipauksen ja lohdun lauluja lör 31.10. kl. 20 Esbo domkyrkas församlingsgård. Elisa Murtoperä, Petri Koivusalo, Auroras sånggrupp och Chorus Domus. Fritt inträde.

Platser för minnesljus:

Klockarmalmens begravningsplats, Klockmalmsvägen 15.

Kyrkans begravningsplats, Kyrkbacksvägen 1.

Esbo domkyrkas backe. På grund av byggarbetsplatsen kan ljus inte placeras framför domkyrkan eller på muren. En särskild plats för minnesljus har ordnats på den lilla platsen mellan klockstapeln och Sockenstugan.

Kapellets begravningsplats, Prästgårdsvägen 12.

Hagalunds urnlund och Hagalunds kyrka, Kyrkstigen 4. Urnlunden och minnesplatsen på kyrkans förgård.

Gräsa urnlund och Olarskyrka, Frälsehemmansgränden 1. Urnlunden och området runt stenarna på kyrkans innergård.

Alberga kyrka, Grindbergsgatan 2. Fontänkanten och stentrapporna på kyrkans innergård.

Esbovikens kyrka, Skeppargatan 8. I samband med allhelgonadagsmässan kl. 11 kan man tända ett värmeljus på ljusväggen. Det finns ingen särskild plats för minnesljus på gårdsområdet.

Aurora kapell, Hejnässtigen 1. Minnesplatsen på innergården.

Kalajärvi kapell, Höstglödsängen 3. Vid foten av korset på gården.

Obs! Vid vissa begravningsplatser och kyrkor har trafik- och parkeringsarrangemangen ändrats på grund av byggarbetsplatser. Följ skyltningen.



Sorgegrupper i Esbo församlingar I en sorgegrupp finns det möjlighet att i förtroende tala om tankar, känslor och livsförändringar som väckts av en närståendes död. Sorgegrupperna leds av församlingarnas anställda. Det är bra om det har gått ungefär ett halvt år sedan den närståendes död innan man deltar i en sorgegrupp.

Mer information och anvisningar för anmälan finns på: https://www.esboforsamlingar.fi/stod-och-hjalp/sorg-och-dod



Mer information och intervjuförfrågningar:

Elisa Murtoperä

kantor

Espoon tuomiokirkkoseurakunta

elisa.murtopera@evl.fi, 040 531 1034

Marja Malvaranta

församlingspastor

Espoon Tuomiokirkkoseurakunta

marja.malvaranta@evl.fi, 040 531 1040