Yrittäjät: Polttoainepaketti on tervetullut – nyt vauhtia ammattidieseliin

– Nyt katse pitää kääntää ammattidieseliin. Sen käyttöönotossa ei ole enää varaa viivytellä. Hallituksen esitys on tuotava eduskuntaan tänä syksynä ja järjestelmä on saatava käyttöön mahdollisimman nopeasti, sanoo Suomen Yrittäjien johtaja, pääekonomisti Päivi Puonti.

Hallitus kohdentaa 30 miljoonaa euroa polttoainetukea kuljetusalan sekä maa- ja metsätalousalan yrittäjien tilanteen helpottamiseksi. Tuen tarkempi kohdentaminen täsmentyy jatkovalmistelussa. Lisäksi ajoneuvoveron perusveroa kevennetään ja työmatkakuluvähennyksen ylärajaa korotetaan.

Ammattidiesel tarvitaan nopeasti

Suomen Yrittäjät vaatii edelleen ammattidieselin käyttöönoton aikaistamista. Sen veronpalautuksen tason on oltava riittävän suuri, jotta sillä on todellista vaikutusta kuljetusyritysten kustannuksiin.

– Nyt sovittu tuki helpottaa akuuttia tilannetta, mutta yritykset tarvitsevat ennakoitavan ja pysyvämmän ratkaisun. Ammattidieselin käyttöönotto on vietävä nopeasti maaliin, Puonti sanoo.

Yrittäjät on lisäksi vaatinut, että helpotuksia ei rajata vain raskaaseen liikenteeseen. Myös pienempää kuljetuskalustoa käyttävien pk-yritysten ja polttoöljyä käyttävien koneyritysten kustannukset ovat nousseet voimakkaasti.

– Kuljetusalan kustannukset heijastuvat laajasti koko talouteen. Siksi ammattidieselin pitää olla vaikuttava, ja samalla on löydettävä ratkaisut niille yrityksille, jotka jäävät sen ulkopuolelle, Puonti sanoo.

Suomen Yrittäjät pitää tärkeänä myös sitä, että hallitus jatkaa polttoainemarkkinoiden tilanteen ja kilpailun toimivuuden selvittämistä. Kilpailun lisääminen voi alentaa hintoja pysyvämmin ilman kustannuksia valtiolle.