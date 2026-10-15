Yrittäjät: Polttoainepaketti on tervetullut – nyt vauhtia ammattidieseliin
15.10.2026 16:11:32 EEST | Suomen Yrittäjät | Tiedote
Suomen Yrittäjät pitää hallituksen sopimaa polttoainepakettia tervetulleena. – On hyvä, että hallitus tunnistaa kuljetusalan vaikean tilanteen ja reagoi siihen. Erityisen tärkeää on, että korkeiden polttoainekustannusten kanssa kamppaileville kuljetusyrityksille on tulossa suoraa tukea. Tilapäinen tuki ei silti ratkaise alan kustannusongelmaa pysyvästi. Seuraavaksi hallituksen on vauhditettava ammattidieselin käyttöönottoa.
– Nyt katse pitää kääntää ammattidieseliin. Sen käyttöönotossa ei ole enää varaa viivytellä. Hallituksen esitys on tuotava eduskuntaan tänä syksynä ja järjestelmä on saatava käyttöön mahdollisimman nopeasti, sanoo Suomen Yrittäjien johtaja, pääekonomisti Päivi Puonti.
Hallitus kohdentaa 30 miljoonaa euroa polttoainetukea kuljetusalan sekä maa- ja metsätalousalan yrittäjien tilanteen helpottamiseksi. Tuen tarkempi kohdentaminen täsmentyy jatkovalmistelussa. Lisäksi ajoneuvoveron perusveroa kevennetään ja työmatkakuluvähennyksen ylärajaa korotetaan.
Ammattidiesel tarvitaan nopeasti
Suomen Yrittäjät vaatii edelleen ammattidieselin käyttöönoton aikaistamista. Sen veronpalautuksen tason on oltava riittävän suuri, jotta sillä on todellista vaikutusta kuljetusyritysten kustannuksiin.
– Nyt sovittu tuki helpottaa akuuttia tilannetta, mutta yritykset tarvitsevat ennakoitavan ja pysyvämmän ratkaisun. Ammattidieselin käyttöönotto on vietävä nopeasti maaliin, Puonti sanoo.
Yrittäjät on lisäksi vaatinut, että helpotuksia ei rajata vain raskaaseen liikenteeseen. Myös pienempää kuljetuskalustoa käyttävien pk-yritysten ja polttoöljyä käyttävien koneyritysten kustannukset ovat nousseet voimakkaasti.
– Kuljetusalan kustannukset heijastuvat laajasti koko talouteen. Siksi ammattidieselin pitää olla vaikuttava, ja samalla on löydettävä ratkaisut niille yrityksille, jotka jäävät sen ulkopuolelle, Puonti sanoo.
Suomen Yrittäjät pitää tärkeänä myös sitä, että hallitus jatkaa polttoainemarkkinoiden tilanteen ja kilpailun toimivuuden selvittämistä. Kilpailun lisääminen voi alentaa hintoja pysyvämmin ilman kustannuksia valtiolle.
Yhteyshenkilöt
Päivi Puontijohtaja, pääekonomistiPuh:050 534 3536paivi.puonti@yrittajat.fi
Tietoja julkaisijasta
Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin keskusjärjestö, joka ajaa yrittäjien sekä pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäseniä Yrittäjien paikallisyhdistyksissä on lähes 70 000 ja toimialajärjestöissä noin 26 000. Ne työllistävät Tilastokeskuksen (2023) mukaan yrittäjät mukaan lukien noin 590 000 henkilöä ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 171 miljardia euroa. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 372 paikallisyhdistyksestä, 21 aluejärjestöstä ja 47 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.
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