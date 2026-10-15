Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto

Euroopan parlamentin täysistunto Strasbourgissa 19.-22.10.2026: istuntokatsaus

15.10.2026 17:04:38 EEST | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Tiedote

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Euroopan parlamentin 19.-22.10. pidettävässä täysistunnossa mepit äänestävät EU-tuesta paperiteollisuudessa irtisanotuille Suomessa sekä kannastaan kriittisten raaka-aineiden toimitusvarmuuteen. Lisäksi mepit linjaavat COP31-ilmastokokouksen prioriteettejaan ja äänestävät mietinnöstä, joka koskee EU:n itäisten raja-alueiden tukea.

Euroopan parlamentin täysistunto Strasbourgissa.
Mepit Euroopan parlamentin täysistunnossa Strasbourgissa © European Union 2018 - Source : EP

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