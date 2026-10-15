Euroopan parlamentin täysistunto Strasbourgissa 19.-22.10.2026: istuntokatsaus
15.10.2026 17:04:38 EEST | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Tiedote
Euroopan parlamentin 19.-22.10. pidettävässä täysistunnossa mepit äänestävät EU-tuesta paperiteollisuudessa irtisanotuille Suomessa sekä kannastaan kriittisten raaka-aineiden toimitusvarmuuteen. Lisäksi mepit linjaavat COP31-ilmastokokouksen prioriteettejaan ja äänestävät mietinnöstä, joka koskee EU:n itäisten raja-alueiden tukea.
- Parlamentti arvioi lokakuun Eurooppa-neuvoston kokousta
Keskiviikkoaamuna mepit arvioivat lokakuun Eurooppa-neuvoston tuloksia Euroopan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan António Costan kanssa.
- Vuoden 2026 Saharov-palkinnon saaja julkistetaan torstaina
Puhemies Metsola julkistaa vuoden 2026 mielipiteenvapauden Saharov-palkinnon saajan torstaina.
- Erasmus+ -ohjelma 2028–2034
Keskiviikkona mepit keskustelevat Erasmus+ -ohjelman vuosien 2028–2034 painopisteistä ja budjettitarpeista. Parlamentin kannasta äänestetään torstaina.
- Antalyan ilmastokokous ja parlamentin prioriteetit
Mepit linjaavat odotuksiaan marraskuun COP31-ilmastokokoukseen Turkissa, mm. nopeampaa fossiilisesta energiasta luopumista, ilmastorahoituksen lisäämistä ja lisätukea haavoittuville maille.
- Kriittisten raaka-aineiden toimitusvarmuus
Parlamentti äänestää kannastaan lakiin, jolla pyritään vahvistamaan Euroopan itsemääräämiskykyä kehittämällä kriittisten raaka-aineiden saatavuutta kiertotalouden periaatteiden mukaisesti.
- Kansainvälisen rikostuomioistuimen tukeminen
Tiistaina parlamentti keskustelee EU:n tuesta kansainväliselle oikeudelle ja vastauksesta Yhdysvaltojen Kansainväliselle rikostuomioistuimelle (ICC) asettamiin pakotteisiin.
- EU-tukea paperiteollisuuden irtisanotuille työntekijöille Suomessa
Keskiviikkona mepit äänestävät 1,1 miljoonan euron tuesta 351 työntekijälle, jotka irtisanottiin paperiteollisuudesta.
- Itäisten raja-alueiden tukeminen
Mietinnössä parlamentti toivoo lisätukea EU:n itäisille raja-alueille, jotka kärsivät geopoliittisesta tilanteesta.
- Muita aiheita
Myös asialistalla.
Lisätietoa
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Yhteyshenkilöt
Pia SiitonenLehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
Roosa PurhonenLehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
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