Suomen Yrittäjät

Hoitoa, kirkkotaidetta ja käsityöjuustoja – vuoden yrittäjäpalkinnot menivät määrätietoisille uudistajille

17.10.2026 20:45:00 EEST | Suomen Yrittäjät | Tiedote

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Hoivayrityksen luonut Samuli Mattila on valittu Vuoden nuoreksi yrittäjäksi. Valtakunnallisen Vuoden yksinyrittäjä -palkinnon saa suomalaisia kirkkoja rikastuttanut tekstiilitaiteilija Helena Vaari-Silventoinen, ja Vuoden maahan muuttanut yrittäjä on sveitsiläisestä juustoperinteestä ponnistavan perheyrityksen rakentanut Peter Dörig.

Vuoden nuori yrittäjä Samuli Mattila (vasemmalla), vuoden yksinyrittäjä Helena Vaari-Silventoinen ja vuoden maahan muuttanut yrittäjä Peter Dörig. Kuvat: Satu Mali.
Vuoden nuori yrittäjä Samuli Mattila (vasemmalla), vuoden yksinyrittäjä Helena Vaari-Silventoinen ja vuoden maahan muuttanut yrittäjä Peter Dörig. Kuvat: Satu Mali.

Palkinnot jaettiin Suomen Yrittäjien Valtakunnallisilla yrittäjäpäivillä Lahdessa 17.10.2026. 

Valtakunnallinen vuoden nuori yrittäjä: Samuli Mattila 

29-vuotias Samuli Mattila on rakentanut muutamassa vuodessa merkittävän kasvuyrityksen hoiva-alalle. Hänen perustamansa Mattilan Hoivapalvelut Oy tuottaa kotihoitoa, henkilökohtaista apua ja arjen tukipalveluja Keski-Suomessa. 

Yritys on kasvanut nopeasti yhden henkilön toiminnasta noin 50 työntekijän organisaatioksi. Kasvun taustalla on vahva näkemys ihmisläheisestä hoivasta, omahoitajamalliin perustuva palvelu sekä halu vastata sosiaali- ja terveysalan kasvaviin haasteisiin. 

Mattila tunnetaan määrätietoisena kehittäjänä, joka on onnistunut yhdistämään liiketoiminnan kasvun, henkilöstön hyvinvoinnin ja vastuullisen toiminnan. Yritys on vakiinnuttanut asemansa Keski-Suomen alueella. Toiminta laajenee edelleen. 

Vuoden nuoren yrittäjän palkintosumma on 15 000 euroa ja sen mahdollistaa Yksityisyrittäjäin Säätiö.  

Perustettu: 2023 
Perustaja ja toimitusjohtaja: Samuli Mattila 
Kotipaikka: Uurainen 
Työntekijöitä: 80 henkilöä (2026) 
Liikevaihto: 1,5 miljoonaa euroa (2025) 

Valtakunnallinen vuoden yksinyrittäjä: Helena Vaari-Silventoinen 

Tekstiilitaiteilija ja käsityömestari Helena Vaari-Silventoinen on tehnyt elämäntyönsä suomalaisen kirkollisen tekstiilitaiteen parissa. Hänen yrityksensä suunnittelee ja toteuttaa uniikkeja kirkkotekstiilejä. Ne ovat käytössä kirkoissa eri puolilla Suomea. 

Vaari-Silventoisen työssä yhdistyvät poikkeuksellinen taiteellinen näkemys, käsityötaito ja syvällinen ymmärrys kirkkotilojen historiasta sekä symboliikasta. Jokainen työ suunnitellaan yksilöllisesti tilaajan tarpeisiin, ja kokonaisuudet voivat sisältää kymmeniä tekstiilejä. 

Hänen käsistään on lähtenyt myös viisi piispankaapua, jotka ovat Suomen nykyisten piispojen käytössä juhla- ja työvaatteina. 

Vuosikymmenten aikana syntyneet työt ovat jääneet pysyväksi osaksi suomalaista kulttuuriperintöä.  Hänen taiteellinen kädenjälkensä tunnetaan laajasti kirkollisessa piirissä. Helena Vaari-Silventoinen tekee myös muita taidetekstiilejä ja tunnetaan taiteilijana nimellä Helena Vaari. 

Palkinnon perusteena korostuivat pitkäjänteinen yrittäjyys, poikkeuksellisen omaleimainen liiketoiminta sekä kyky rakentaa menestyksekäs yritys täysin oman osaamisen varaan. 

Vuoden yksinyrittäjän palkintosumma on 15 000 euroa ja sen mahdollistaa Yksityisyrittäjäin Säätiö.  

Perustettu: 2003 
Perustaja ja toimitusjohtaja: Helena Vaari-Silventoinen 
Kotipaikka: Hollola 
Liikevaihto: 70 000 € (2025) 

Valtakunnallinen vuoden maahan muuttanut yrittäjä: Peter Dörig 

Sveitsistä Suomeen muuttanut juustomestari Peter Dörig on rakentanut Sastamalaan yrityksen, joka tunnetaan laadukkaista käsityöjuustoistaan ja vahvasta perheyrityskulttuuristaan. 

Herkkujuustola Oy yhdistää sveitsiläiset juustonvalmistuksen perinteet suomalaisiin raaka-aineisiin ja makumaailmaan. Yrityksen tuotteet ovat saaneet arvostusta kotimaassa ja kansainvälisissä kilpailuissa. Yritys on noussut tunnetuksi erityisesti palkituista juustoistaan sekä matkailijoita houkuttelevasta juustolakokonaisuudestaan. 

Dörigin yrittäjätarina on esimerkki onnistuneesta kotoutumisesta, kansainvälisen osaamisen hyödyntämisestä ja pitkäjänteisestä yrityksen rakentamisesta. Hänen ympärilleen on kasvanut koko perheen voimin toimiva yritys, joka työllistää paikallisesti ja vahvistaa alueensa elinvoimaa. 

Vuoden maahan muuttaneen yrittäjän palkinto myönnettiin yrittäjälle, joka on rakentanut menestyvän yrityksen uudessa kotimaassaan ja luonut samalla uusia mahdollisuuksia ympärilleen. 

Vuoden maahan muuttaneen yrittäjän palkintosumma on 15 000 euroa ja sen mahdollistaa työeläkevakuutusyhtiö Elo. 

Perustettu: 2002 
Perustaja ja toimitusjohtaja: Peter Dörig 
Kotipaikka: Sastamala 
Työntekijöitä: 12 (2026) 
Liikevaihto: 1,7 miljoonaa euroa (2025) 

Mattilan Hoivapalvelut: Mattilan Hoivapalvelut Oy – Dropbox

Helena Vaari-Silventoinen: Helena Vaari-Silventoinen – Dropbox

Herkkujuustola: Herkkujuustola – Dropbox

Kuvaaja: Satu Mali/Suomen Yrittäjät

Avainsanat

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Yhteyshenkilöt

Lisätietoja:

Kristiina Nyholm, verkostopäällikkö, p. 050 564 1664, kristiina.nyholm@yrittajat.fi (vuoden nuori yrittäjä)

Sonja Saarikkomäki, asiantuntija, 050 303 7846, sonja.saarikkomaki@yrittajat.fi (vuoden yksinyrittäjä ja vuoden maahan muuttanut yrittäjä)

Tietoja julkaisijasta

Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin keskusjärjestö, joka ajaa yrittäjien sekä pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäseniä Yrittäjien paikallisyhdistyksissä on lähes 70 000 ja toimialajärjestöissä noin 26 000. Ne työllistävät Tilastokeskuksen (2023) mukaan yrittäjät mukaan lukien noin 590 000 henkilöä ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 171 miljardia euroa. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 372 paikallisyhdistyksestä, 21 aluejärjestöstä ja 47 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.

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