Hoitoa, kirkkotaidetta ja käsityöjuustoja – vuoden yrittäjäpalkinnot menivät määrätietoisille uudistajille
17.10.2026 20:45:00 EEST | Suomen Yrittäjät | Tiedote
Hoivayrityksen luonut Samuli Mattila on valittu Vuoden nuoreksi yrittäjäksi. Valtakunnallisen Vuoden yksinyrittäjä -palkinnon saa suomalaisia kirkkoja rikastuttanut tekstiilitaiteilija Helena Vaari-Silventoinen, ja Vuoden maahan muuttanut yrittäjä on sveitsiläisestä juustoperinteestä ponnistavan perheyrityksen rakentanut Peter Dörig.
Palkinnot jaettiin Suomen Yrittäjien Valtakunnallisilla yrittäjäpäivillä Lahdessa 17.10.2026.
Valtakunnallinen vuoden nuori yrittäjä: Samuli Mattila
29-vuotias Samuli Mattila on rakentanut muutamassa vuodessa merkittävän kasvuyrityksen hoiva-alalle. Hänen perustamansa Mattilan Hoivapalvelut Oy tuottaa kotihoitoa, henkilökohtaista apua ja arjen tukipalveluja Keski-Suomessa.
Yritys on kasvanut nopeasti yhden henkilön toiminnasta noin 50 työntekijän organisaatioksi. Kasvun taustalla on vahva näkemys ihmisläheisestä hoivasta, omahoitajamalliin perustuva palvelu sekä halu vastata sosiaali- ja terveysalan kasvaviin haasteisiin.
Mattila tunnetaan määrätietoisena kehittäjänä, joka on onnistunut yhdistämään liiketoiminnan kasvun, henkilöstön hyvinvoinnin ja vastuullisen toiminnan. Yritys on vakiinnuttanut asemansa Keski-Suomen alueella. Toiminta laajenee edelleen.
Vuoden nuoren yrittäjän palkintosumma on 15 000 euroa ja sen mahdollistaa Yksityisyrittäjäin Säätiö.
Perustettu: 2023
Perustaja ja toimitusjohtaja: Samuli Mattila
Kotipaikka: Uurainen
Työntekijöitä: 80 henkilöä (2026)
Liikevaihto: 1,5 miljoonaa euroa (2025)
Valtakunnallinen vuoden yksinyrittäjä: Helena Vaari-Silventoinen
Tekstiilitaiteilija ja käsityömestari Helena Vaari-Silventoinen on tehnyt elämäntyönsä suomalaisen kirkollisen tekstiilitaiteen parissa. Hänen yrityksensä suunnittelee ja toteuttaa uniikkeja kirkkotekstiilejä. Ne ovat käytössä kirkoissa eri puolilla Suomea.
Vaari-Silventoisen työssä yhdistyvät poikkeuksellinen taiteellinen näkemys, käsityötaito ja syvällinen ymmärrys kirkkotilojen historiasta sekä symboliikasta. Jokainen työ suunnitellaan yksilöllisesti tilaajan tarpeisiin, ja kokonaisuudet voivat sisältää kymmeniä tekstiilejä.
Hänen käsistään on lähtenyt myös viisi piispankaapua, jotka ovat Suomen nykyisten piispojen käytössä juhla- ja työvaatteina.
Vuosikymmenten aikana syntyneet työt ovat jääneet pysyväksi osaksi suomalaista kulttuuriperintöä. Hänen taiteellinen kädenjälkensä tunnetaan laajasti kirkollisessa piirissä. Helena Vaari-Silventoinen tekee myös muita taidetekstiilejä ja tunnetaan taiteilijana nimellä Helena Vaari.
Palkinnon perusteena korostuivat pitkäjänteinen yrittäjyys, poikkeuksellisen omaleimainen liiketoiminta sekä kyky rakentaa menestyksekäs yritys täysin oman osaamisen varaan.
Vuoden yksinyrittäjän palkintosumma on 15 000 euroa ja sen mahdollistaa Yksityisyrittäjäin Säätiö.
Perustettu: 2003
Perustaja ja toimitusjohtaja: Helena Vaari-Silventoinen
Kotipaikka: Hollola
Liikevaihto: 70 000 € (2025)
Valtakunnallinen vuoden maahan muuttanut yrittäjä: Peter Dörig
Sveitsistä Suomeen muuttanut juustomestari Peter Dörig on rakentanut Sastamalaan yrityksen, joka tunnetaan laadukkaista käsityöjuustoistaan ja vahvasta perheyrityskulttuuristaan.
Herkkujuustola Oy yhdistää sveitsiläiset juustonvalmistuksen perinteet suomalaisiin raaka-aineisiin ja makumaailmaan. Yrityksen tuotteet ovat saaneet arvostusta kotimaassa ja kansainvälisissä kilpailuissa. Yritys on noussut tunnetuksi erityisesti palkituista juustoistaan sekä matkailijoita houkuttelevasta juustolakokonaisuudestaan.
Dörigin yrittäjätarina on esimerkki onnistuneesta kotoutumisesta, kansainvälisen osaamisen hyödyntämisestä ja pitkäjänteisestä yrityksen rakentamisesta. Hänen ympärilleen on kasvanut koko perheen voimin toimiva yritys, joka työllistää paikallisesti ja vahvistaa alueensa elinvoimaa.
Vuoden maahan muuttaneen yrittäjän palkinto myönnettiin yrittäjälle, joka on rakentanut menestyvän yrityksen uudessa kotimaassaan ja luonut samalla uusia mahdollisuuksia ympärilleen.
Vuoden maahan muuttaneen yrittäjän palkintosumma on 15 000 euroa ja sen mahdollistaa työeläkevakuutusyhtiö Elo.
Perustettu: 2002
Perustaja ja toimitusjohtaja: Peter Dörig
Kotipaikka: Sastamala
Työntekijöitä: 12 (2026)
Liikevaihto: 1,7 miljoonaa euroa (2025)
Mattilan Hoivapalvelut: Mattilan Hoivapalvelut Oy – Dropbox
Helena Vaari-Silventoinen: Helena Vaari-Silventoinen – Dropbox
Herkkujuustola: Herkkujuustola – Dropbox
Kuvaaja: Satu Mali/Suomen Yrittäjät
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Kristiina Nyholm, verkostopäällikkö, p. 050 564 1664, kristiina.nyholm@yrittajat.fi (vuoden nuori yrittäjä)
Sonja Saarikkomäki, asiantuntija, 050 303 7846, sonja.saarikkomaki@yrittajat.fi (vuoden yksinyrittäjä ja vuoden maahan muuttanut yrittäjä)
Tietoja julkaisijasta
Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin keskusjärjestö, joka ajaa yrittäjien sekä pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäseniä Yrittäjien paikallisyhdistyksissä on lähes 70 000 ja toimialajärjestöissä noin 26 000. Ne työllistävät Tilastokeskuksen (2023) mukaan yrittäjät mukaan lukien noin 590 000 henkilöä ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 171 miljardia euroa. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 372 paikallisyhdistyksestä, 21 aluejärjestöstä ja 47 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Yrittäjät
Yrittäjägallup: Pk-yritysten taloustilanne kohentunut, näkymät heikentyneet syksyn aikana17.10.2026 08:30:00 EEST | Tiedote
Pk-yritysten taloustilanne on hieman parantunut, osoittaa Yrittäjägallup. – Viime aikoina nähty talouden kasvu alkaa näkyä yritysten tilanteessa. Se on erittäin tervetullutta monen vaikean vuoden jälkeen. Parantuminen on jatkunut koko vuoden 2026, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.
Stina Siikonen Suomen Yrittäjien puheenjohtajaksi16.10.2026 16:45:59 EEST | Tiedote
Suomen Yrittäjien uusi puheenjohtaja on Stina Siikonen Varsinais-Suomesta. Varapuheenjohtajiksi valittiin Anne Niemi Etelä-Pohjanmaalta ja Janne Lintukorpi Hämeestä. Yrittäjien valtuuston puheenjohtajana jatkaa Mari Laaksonen Helsingistä ja varapuheenjohtajaksi valittiin Janne Vuorinen Pirkanmaalta.
Yrittäjät: Osinkoverotuksen kiristys olisi myrkkyä kasvulle16.10.2026 10:01:00 EEST | Tiedote
Suomen Yrittäjät on erittäin huolissaan valtiovarainministeriössä valmistelluista ehdotuksista kiristää listaamattomien yhtiöiden osinkoverotusta. Keskustelussa on väläytetty ratkaisuja, jotka eivät huomioi yrittäjäriskiä tai kaksinkertaisen verotuksen ongelmaa eivätkä kannusta yrittäjyyteen.
Yrittäjät: Polttoainepaketti on tervetullut – nyt vauhtia ammattidieseliin15.10.2026 16:11:32 EEST | Tiedote
Suomen Yrittäjät pitää hallituksen sopimaa polttoainepakettia tervetulleena. – On hyvä, että hallitus tunnistaa kuljetusalan vaikean tilanteen ja reagoi siihen. Erityisen tärkeää on, että korkeiden polttoainekustannusten kanssa kamppaileville kuljetusyrityksille on tulossa suoraa tukea. Tilapäinen tuki ei silti ratkaise alan kustannusongelmaa pysyvästi. Seuraavaksi hallituksen on vauhditettava ammattidieselin käyttöönottoa.
Yrittäjät: Yrityslähestymiskielto tulossa myymälöihin – kauan odotettu esitys15.10.2026 14:39:13 EEST | Tiedote
Suomen Yrittäjät pitää erittäin tärkeänä hallituksen esitystä yrityslähestymiskiellosta. Suomen Yrittäjät on esittänyt yrityslähestymiskieltoa pitkään. Nyt hallitus esittää, että Suomessa otettaan käyttöön tuomioistuimen määräämä pääsykielto. – Kaupan alan työntekijät, kauppiaat ja asiakkaat joutuvat kokemaan väkivaltaa, uhkauksia ja häirintää myymälöissään. Kaupan alan yritykset tarvitsevat työkalut suojata henkilökuntaansa toistuvalta ja vakavalta häirinnältä, Yrittäjien lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen sanoo.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme