Hyrkkö hallituksen bensapaketista: Viimeinenkin tulppa irti hallituksen ilmastopolitiikan pohjasta
15.10.2026 16:32:37 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Hallitus on päässyt sopuun polttoaineiden hintakriisiä koskevissa neuvotteluissa. Vihreän eduskuntaryhmän ja valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö kuvailee hallituksen ratkaisua pettymykseksi.
Hallituksen bensapaketissa puolet käytetään polttoainetukeen kuljetus- ja maatalousalalle, 20 miljoonaa ajoneuvoveron pysyvään keventämiseen ja 10 miljoonaa euroa työmatkakuluvähennyksen ylärajan korotukseen. Hyrkkö kritisoi paketin kohdennuksia ja muistuttaa, että hallitus on jo aiemmin keventänyt esimerkiksi ajoneuvoveroa erityisesti paljon saastuttavien polttomoottoriautojen osalta.
— Tämänkin elinkustannuskriisin juurisyy on liiallinen riippuvuus fossiilisista tuontipolttoaineista. Nyt hallitus syventää sitä entisestään, Hyrkkö kritisoi.
Hyrkkö pitää tyrmistyttävänä sitä, että rahoitus pakettiin löydettiin yhdestä hallituksen ainoasta ilmastotoimesta, eli piippujen tulppauksesta.
— On surkuhupaisaa, että hallituksen ilmastopolitiikan kärkitavoitteeseen varatut rahat käytetäänkin fossiiliautoilun tukemiseen. Näin irtoaa viimeinenkin tulppa hallituksen ilmastopolitiikan pohjasta. Hallitus tekee tässä kaksinkertaisen oman maalin: lisää päästöjä ja samalla vaikeuttaa tulevia päästövähennyksiä, Hyrkkö sanoo.
Hyrkkö myös hämmästelee hallituksen hitautta EU:n sosiaalisen ilmastorahaston hyödyntämisessä. Esimerkiksi Ruotsissa sosiaalinen ilmastorahasto on jo käytössä.
— Sosiaalisen ilmastorahaston avulla voitaisiin tukea niitä kotitalouksia, johon elinkustannusten nousu osuu tällä hetkellä eniten. Samalla vauhditettaisiin liikenteen sähköistymistä ja fossiilisista tuontipolttoaineista irtautumista, Hyrkkö kertoo.
Hyrkkö muistuttaa, että hallitus on itse syventänyt kriisiä aiemmilla päätöksillään.
— Hallitus on omalla toiminnallaan lisännyt Suomen riippuvuutta fossiilisista tuontipolttoaineista laskemalla polttoaineiden veroja sadoilla miljoonilla euroilla. Nämä rahat olisi pitänyt käyttää esimerkiksi liikenteen sähköistämiseen tai pienituloisten tukemiseen suoraan. Tuetaan mieluummin ihmisiä, ei bensa-autoilua, Hyrkkö paaluttaa.
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Yhteyshenkilöt
Saara HyrkköVihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtajaPuh:+358 9 432 3021Puh:040 719 7604saara.hyrkko@eduskunta.fi
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