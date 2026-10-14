Ennakkotiedote: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 20.10.2026
15.10.2026 16:41:55 EEST | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsittelee 20.10. useita lasten ja nuorten liikuntaan ja harrastamiseen liittyviä valtuustoaloitteita. Esityslistalla on myös ehkäisevän päihdetyön toimenpidesuunnitelma vuosille 2026–2029.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esityslista on julkaistu Helsingin kaupungin verkkosivuilla.
Samalta sivulta löytyvät myös:
- muut päätösasiakirjat
- kokousaikataulu
- tieto lautakunnan jäsenistä. Lautakunnan puheenjohtajana toimii Paavo Arhinmäki (Vas.).
Lautakunta käsittelee muun muassa seuraavia 20.10. kokouksessaan:
Lautakunta antaa kaupunginhallitukselle lausunnot aloitteista, jotka koskevat kouluPT- ja liikuntacoach-toiminnan säilyttämistä Helsingissä, perhelipun tarjoamista kaupungin ja Urheiluhallit Oy:n hallinnoimissa uimahalleissa sekä opetussuunnitelman mukaisten ulkoliikuntamahdollisuuksien kartoittamista ja järjestämistä Helsingin peruskouluille.
Käsittelyyn tulee lisäksi aloite neurokirjon lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien turvaamisesta ja lisäämisestä Itä-Helsingissä. Lautakunta antaa asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle.
Kokouksen esityslistalla on myös ehkäisevän päihdetyön toimenpidesuunnitelma 2026–2029.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Essi ErankaViestintä- ja markkinointipäällikköHelsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Essi Eranka johtaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan viestintä- ja markkinointipalveluja. Palvelu vastaa toimialan viestinnästä, markkinoinnista sekä osallisuudesta.
Helsinki on elämyksellinen ja vetovoimainen kaupunki täynnä tekemistä ja osallistumisen mahdollisuuksia. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tarjoaa kaupungin asukkaille ja vierailijoille vuodessa yli 20 miljoonaa kokemusta – taidetta, tapahtumia, kursseja, harrastuksia, tiloja, ulkoilualueita ja palveluja liikkumiseen sekä tukea kulttuurille ja kansalaistoiminnalle. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala muodostuu viidestä palvelukokonaisuudesta: kirjasto, kulttuuri, liikunta, nuoriso ja hallinto. Toimialan 1 800 työntekijää ylläpitää ja parantaa helsinkiläisten mahdollisuuksia hyvään elämään ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Helsingissä on helppoa ja houkuttelevaa lähteä liikkeelle. Joka päivä.
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