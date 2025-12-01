Kultaseppä Kulmala avasi liikkeen Helsingin Eteläesplanadille –suomalainen kultasepäntaito ja värikkäät jalokivet kohtaavat keskustassa uuden yleisön

Helsingin keskustan korutarjonta on jälleen rikkaampi, kun Kultaseppä Kulmala avasi syyskuussa liikkeen Eteläesplanadille. Pitkään Etelä-Helsingissä toiminut yritys on tunnettu yksilöllisistä jalokivikoruistaan, käsityöosaamisestaan ja laadukkaista materiaaleistaan. Uusi sijainti tarjoaa yritykselle mahdollisuuden tavoittaa uusia asiakkaita ja palvella kansainvälisiä vierailijoita.

”On mukava huomata, että tärkeät ja tutuiksi tulleet kanta-asiakkaamme ovat löytäneet tiensä uuteen liiketilaan”, kertoo yrityksen toimitusjohtaja ja kultaseppämestari Pekka Kulmala.

Kotimainen kulta ja Luumäen beryllit kertovat suomalaisesta luonnosta

Kultaseppä Kulmalan koruissa yhdistyvät yksilöllinen suunnittelu, perinteinen käsityötaito ja materiaalit, joilla on oma tarinansa. Yritys kasvattaa jatkuvasti valikoimaansa kotimaisilla materiaaleilla, kuten Lapin kullalla ja Luumäen berylleillä. Kulmala käyttää koruissaan vastuullisesti huuhdottua artesaanikultaa ja kierrätettyjä jalometalleja, kuten platinaa.

Tieto materiaalien alkuperästä ja kotimainen tuotanto ovat Kulmalalle ehdottoman tärkeitä arvoja. Arvokas materiaali ja huolellinen käsityö tekevät korusta henkilökohtaisen aarteen, johon liittyvät muistot ja tunteet säilyvät sukupolvelta toiselle. Kotimaisuus

Värilliset jalokivet tuovat vaihtoehtoja perinteisiin koruvalintoihin

Eteläesplanadin liikkeessä on esillä monipuolinen valikoima jalokiviä, kuten safiireja, smaragdeja, rubiineja ja timantteja. Erityisesti safiirien laaja värikirjo on monille uutta. Safiireista löytyy sinisafiirien lisäksi myös pinkin, keltaisen, violetin ja oranssin sävyjä.

Värilliset jalokivet sopivat esimerkiksi kihla- ja vihkisormuksiin sekä yksilöllisiin juhla- ja lahjakoruihin. Liikkeen henkilökunta auttaa asiakkaita tutustumaan jalokivien ominaisuuksiin ja alkuperään sekä vertailemaan eri vaihtoehtoja. Lue jalokivistä

Suomalainen käsityö herättää kiinnostusta myös kansainvälisesti

Kultaseppä Kulmala esitteli uniikkikorujaan syyskuussa Zürichissä järjestetyssä kutsuvierastilaisuudessa. Kultaseppämestari Pekka Kulmala ja kelloseppämestari Kari Voutilainen keskustelivat tilaisuudessa käsityötaidosta, luksustuotteiden merkityksestä ja perinteiden vaalimisesta.

Keskustelussa korostuivat aitous, inhimillisyys ja käsityön merkitys ajassa, jolloin robotiikka ja tekoäly muuttavat monia aloja. Kansainvälinen kohtaaminen vahvisti käsityön merkitystä myös tulevaisuuden luksuksessa: yksilöllisyys, laadukkaat materiaalit ja ihmisen kädenjälki säilyttävät arvonsa teknologian kehityksestä huolimatta.

Jalokivien maailma kutsuu Eteläesplanadille

Kultaseppä Kulmalan uusi liike tarjoaa mahdollisuuden tutustua jalokiviin läheltä, löytää inspiraatiota yksilöllisiin koruihin ja keskustella asiantuntijoiden kanssa korujen suunnittelusta ja materiaaleista. Valikoimasta löytyy vaihtoehtoja niin merkityksellisiin lahjoihin, kihla- ja vihkisormuksiin kuin oman korukokoelman täydentämiseen. Kultaseppä Kulmala

Liikkeen avajaisia vietetään torstaina 22.10. klo 16-20. Ilmoittauduthan avajaisiin sähköpostitse: info@kultaseppakulmala.fi.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt

Pekka Kulmala Toimitusjohtaja, kultaseppämestari, Kultaseppä Kulmala Oy

info@kultaseppakulmala.fi

p. 09 629 252

Eteläesplanadi 8, Helsinki

Verkkosivut: www.kultaseppakulmala.fi Sähköposti: info@kultaseppakulmala.fi