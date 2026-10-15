Vihreiden Harjanne ihmettelee hallituksen bensapakettia: ”Hölmöläisen peitonjatkoa”
15.10.2026 17:10:56 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja, liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen Atte Harjanne pitää hallituksen tiedottamaa toimenpidelistaa polttoaineiden hintoihin vastaamiseksi erikoisena.
– Fossiilienergian hinnan nousuun vastaaminen fossiilienergian käyttöön kannustamalla on pöljää, ja rahoittaminen ilmastotoimista leikkaamalla hölmöläisten peitonjatkoa, Harjanne toteaa.
Harjanne on aiemmin esittänyt mallia, jossa valtion polttoaineiden hinnannousun myötä nousseet arvonlisäverotulot suunnattaisiin ihmisille tukematta erikseen fossiiliautoilua.
– Pitäisi tukea ihmisiä eikä autoja ja samaan aikaan nimenomaan vauhdittaa käyttövoimamurrosta ja kestävyyttä, Harjanne listaa.
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Yhteyshenkilöt
Atte HarjanneKansanedustajaPuh:040 591 5565atte.harjanne@eduskunta.fi
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