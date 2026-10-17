Suomen arvostetuin yrittäjäpalkinto kolmelle yritykselle – Kolmikkoa ohjaa rohkeus uudistua

Voittajakolmikkoa yhdistää uudistumishalu ja -kyky sekä yrittäjien rohkeus tehdä päätöksiä. Ideoiden toteuttaminen näkyy myös luvuissa, sillä palkinnon saaneet yritykset ovat kasvaneet voimakkaasti ja kannattavasti. Orgaanisen kasvun lisäksi kasvua on haettu yritysjärjestelyjen avulla.

– On hienoa jakaa palkinnot yrittäjille, jotka toimivat hyvinä esimerkkeinä. Valitut voittajat ovat tehneet rohkeita päätöksiä ja uudistuksia. He panostavat yrityksissään tuotekehitykseen, investointeihin sekä palvelujen ja tuotteiden laatuun. Ne ovat avainasioita kansainvälisessä liiketoiminnassa, sanoo Fennian toimitusjohtaja Hanna Hartikainen.

– Suomi tarvitsee uudistumista, ja yrittäjät ovat uudistumiskyvyn vetureita. Palkitut yritykset osoittavat, että suomalaisista yrityksistä löytyy kunnianhimoa ja osaamista uudistua. Juuri tällaisia onnistumistarinoita Suomi tarvitsee. Samalla Valtakunnallinen yrittäjäpalkinto auttaa nostamaan yrittäjien arvostusta ja tekemään heidän työnsä merkitystä näkyväksi, hän jatkaa.

– Kaikki palkitut ovat rohkeita yrittäjiä. Heillä on uskallus nähdä isosti sekä intohimo palvella asiakasta. Heillä on vahva käsitys siitä, miten asioita pitää hoitaa, mutta myös kyky muuttaa suuntaa, kun maailma muuttuu. He ovat kulkeneet vaikeuksien laakson läpi, mutta selvinneet haasteista ja kyenneet rakentamaan ainutlaatuisia yrityksiä. He kelpaavat meille kaikille esikuviksi, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Fennian ja Suomen Yrittäjien lisäksi raadin muodostavat Suomalainen työ ry ja Yksityisyrittäjäin säätiö. Valintaraati painottaa kriteereissään yrityksen kasvua, kannattavuutta, kansainvälistymistä ja liikeideaa. Valtakunnallinen yrittäjäpalkinto on yrittäjien keskuudessa arvostetuin palkinto, jonka historia ulottuu vuoteen 1968. Jo yli 200 suomalaisyritystä on saanut Valtakunnallisen yrittäjäpalkinnon.

Maailmantilanteen muutokset vaativat rohkeutta uudistua

CPE Production kehittää ja valmistaa suojavarusteita viranomaiskäyttöön. Luovuus ja rohkeus ovat syvällä forssalaisyrityksen dna:ssa. Rohkeudesta yksi esimerkki on miljoonien eurojen investointi luotisuojakypäriä ja -levyjä valmistaneeseen tehtaaseen, vaikka tilauskirja oli niiden osalta tyhjä.

Päätös investoinnista syntyi kuusi kuukautta sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

– Uskoimme alusta asti lujasti siihen, että löydämme tuotteille markkinat. Emme tee hulluja päätöksiä, mutta silti ei voi ennalta tietää, mihin ne johtavat, sanoo toimitusjohtaja Harri Kolu.

Hänen mukaansa suojavarusteiden kehittäminen ja myyminen vaatii jatkuvaa kykyä uudistua nykyisessä maailmantilanteessa, sillä uhkakuva muuttuu nopeasti.

CPE Productionin viimeisimmät isot muutokset liittyvät yrityskauppoihin, kun työ- ja armeijakankaiden valmistaja Foxa sekä työvaateratkaisuihin erikoistunut Touchpoint siirtyivät uuteen omistukseen.

– Uusia kivijalkoja pitää rakentaa, sillä perheyrityksenä haluamme aktiivisesti miettiä tulevaisuutta 5–10 vuoden päähän, Kolu sanoo.

CPE Productionin liikevaihto oli viime vuonna 32,2 miljoonaa euroa ja liiketulos 3,9 miljoonaa euroa.

Iisalmesta maailmalle: seuraava tavoite miljardi euroa

Normet on erikoistunut maanalaisen rakentamisen teknologioihin ja laitteisiin. Yrityksen liikevaihto on yli kymmenkertaistunut pääomistaja Aaro Cantellin aikakaudella ja seuraavaksi globaali kasvuyhtiö tähtää miljardin euron rajan rikkomiseen.

Iisalmelaislähtöisen Normetin palveluliiketoiminnan ytimessä on olla lähellä asiakasta. Yritys pyrkii ratkaisemaan asiakkaidensa haasteita, jotka liittyvät muun muassa, nopeuteen, tuottavuuteen, ympäristöystävällisyyteen tai turvallisuuteen.

Yrittäjän puheissa toistuvat kolme avainsanaa, joihin Normetin kansainvälinen menestys nojaa: uudistuminen, rohkeus ja kasvu.

– Jos yritys kasvaa nyt kovaa, se tarkoittaa, että olemme 2–3 vuotta sitten tehneet rohkeita ratkaisuja uusista tuoteryhmistä ja palveluista. Mikäli haluamme kasvaa myös 2–3 vuoden kuluttua, uusia hankkeita pitää käynnistää nyt, Cantell kiteyttää.

Iisalmi on yhä Normetin tärkein tukikohta, vaikka yritys toimii kansainvälisesti ja tuotannosta 95 prosenttia menee vientiin. Pohjois-Savoon on keskitetty tuotekehitys ja teknisesti monimutkaisimpien laitteiden valmistus.

– Suomalaisiin yrityksiin ja niiden osaamiseen luotetaan maailmalla. Se on iso plussa meille, Cantell sanoo.

Normetin liikevaihtoennuste tälle vuodelle on noin 540 miljoonaa euroa ja liiketulosennuste noin 80 miljoonaa euroa.

Lapin toiseksi suurin matkailutoimija syntyi rohkeiden päätösten tuloksena

SantaPark Arctic World harppasi kertaheitolla Lapin toiseksi suurimmaksi matkailutoimijaksi, kun yritys ilmoitti yhdistymisestä norjalaisen Arctic Resort Companyn kanssa. Yritysjärjestely tukee brändiperhe SantaPark Arctic Worldin tavoitetta olla matkailijoille pohjoisen alueen halutuin elämyskohde sesongista ja vuodenajasta riippumatta.

Rovaniemellä sijaitsevan yrityksen perustajat Ilkka Länkinen ja Katja Ikäheimo-Länkinen ovat tehneet yrittäjäurallaan myös useita muita rohkeita päätöksiä. Yksi niistä oli Joulupukin kotiluolana tunnetun SantaParkin ostaminen vuonna 2009.

– Teimme ennen kauppaa perusteellisen taustatyön, kuuntelimme matkailijoita ja ennustimme tulevaa, Ilkka Länkinen sanoo.

SantaPark Arctic Worldin brändiperheeseen kuuluu nykyään muun muassa Joulupukin salainen taikametsä, ravintoloita sekä luksus- ja majoituspalveluja. Eri kohteissa vierailee vuosittain yli 100 000 matkailijaa.

– Mietimme koko ajan, miten voimme tarjota vieraillemme entistä paremman kokemuksen ja miten voimme kehittää toimintaamme. Keskitymme laatuun, elämyksiin ja uudistumiseen, Katja Ikäheimo-Länkinen kertoo.

SantaPark Arctic Worldin yrittäjäpariskunnan yritykset toimivat jatkossa Arctic Resort Company -nimen alla. Yhtiön yhteenlaskettu liikevaihto on noin 63 miljoonaa euroa.

Lisätiedot:

viestinta@fennia.fi ja viestinta@yrittajat.fi. Kuvia median käyttöön: https://www.fennia.fi/palkittujen-kuvia-median-kayttoon-2026.

CPE Production Oy

Perustettu: 1999

Perustajat: Harri Kolu

Toimitusjohtaja: Harri Kolu

Kotipaikka: Forssa

Työntekijöitä: 170

Liikevaihto: 32,2 miljoonaa euroa (2025)

Liiketulos: 3,9 miljoonaa euroa (2025).



Normet Group Oy

Perustettu: 1962 (Peltosalmen konepaja), 2005 (Normet Group)

Pääomistaja: Cantell Oy (Aaro Cantell)

Toimitusjohtaja: Edouardo Santamaria

Kotipaikka: Iisalmi

Työntekijöitä: Maailmanlaajuisesti yli 2 000

Liikevaihto: n. 540 miljoonaa euroa (ennuste, 2026)

Liiketulos: n. 80 miljoonaa euroa (ennuste, 2026)



SantaPark Arctic World

Perustettu: 1998

Yrittäjät: Ilkka Länkinen ja Katja Ikäheimo-Länkinen

Toimitusjohtaja: Kenneth Tuomi

Kotipaikka: Rovaniemi

Työntekijöitä: 400

Liikevaihto: 21 miljoonaa euroa (4/2026)

Liiketulos: 2,8 miljoonaa euroa (4/2026)