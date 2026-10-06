Mikkelin Toriparkin sähköautojen latausasema otettiin käyttöön
16.10.2026 10:00:00 EEST | Osuuskauppa Suur-Savo | Tiedote
Mikkelin Toriparkin uusi sähköautojen ABC-latausasema on valmistunut ja otettu käyttöön. Osuuskauppa Suur-Savon toteuttama latausasema vahvistaa Mikkelin keskusta-alueen sähköautojen latausverkostoa ja tuo keskustaan lisää suurteholatauskapasiteettia.
Toriparkin yläkerrokseen sijoittuva ABC-latausasema sisältää kuusi suurteholatauspistettä ja neljä 22 kW AC-asiointilatauspistettä. Ratkaisu palvelee sekä nopeasti matkaa jatkavia autoilijoita että keskustan palveluissa pidempään asioivia asiakkaita. Latauskentän kokonaisteho on 300 kW.
Uuden latausaseman tavoitteena on vastata kasvavaan sähköautojen lataustarpeeseen sekä parantaa keskustan saavutettavuutta sähköautoilijoille. Samalla latausmahdollisuus tukee keskustan kaupallisia palveluja, kun asiakkaat voivat yhdistää auton lataamisen ja asioinnin yhdellä käynnillä.
Lataus onnistuu ABC-mobiilisovelluksella sekä yleisimmillä pankki- ja luottokorteilla. S-Etukortilla tunnistautumalla latauksesta kertyy myös Bonusta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sami KovanentoimialajohtajaOsuuskauppa Suur-Savo
matkailu- ja ravitsemiskauppa
liikennekauppa
Martti LokkaMikkelin Toriparkki Oy
Toimitusjohtaja
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