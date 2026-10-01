Osuuskauppa PeeÄssän kiinteistökauppa mahdollistaa Vesannon keskustan maa-alueen puhdistamisen
16.10.2026 12:00:00 EEST | Osuuskauppa PeeÄssä | Tiedote
Osuuskauppa PeeÄssä on ostanut Vesannon keskustassa osoitteessa Keskustie 14 sijaitsevan kiinteistön Metsäkipinä Oy:ltä. Maa-alueen pinta ala on 1 817 m2 ja sillä sijaitsee vuonna 1959 valmistunut rakennus, jossa toimii tällä hetkellä mm. kahvila ja suoramyyntipiste Vestori.
Kiinteistökauppa on osa pilaantuneiden maa-ainesten puhdistamiseen liittyvää kokonaisratkaisua. Kiinteistössä on aiempina vuosikymmeninä harjoitettu huoltamoliiketoimintaa, jonka seurauksena alueen maa-aineksia on pilaantunut. Pilaantuneita maa-aineksia on kulkeutunut nykyisen rakennuksen alle. Alueella on tehty perusteelliset tutkimukset ja erilaisia ratkaisuja on ympäristö- ja rakennusasiantuntijoiden avulla kartoitettu. Selvitysten lopputuloksena on varmistunut, ettei pilaantuneita maa-aineksia pystytä poistamaan rakennuksen alta ilman sen purkamista.
– Ihmiset ovat aikanaan toimineet parhaan tietämyksensä ja oman aikansa määräysten mukaisesti – ajat ovat olleet silloin toiset. Osuuskauppa PeeÄssän juuret ovat 123 vuoden takaiset. Osuuskauppa kantaa vastuunsa yli sukupolvisesti ja haluamme nyt puhdistaa nuo maa-alueet niin huolella, että maa on jatkossa puhdas niin nykyiselle kuin seuraavallekin sukupolvelle. Tänä päivänä vastaavia vahinkoja ei pääse liikenneasemilla syntymään mm. kaksoisvaipparakenteisten säiliöiden ja huolellisen jätteiden käsittelyn ansiosta, kertoo Osuuskauppa PeeÄssän henkilöstö- ja talousjohtaja Tiina Tolvanen.
Nykyiset toimijat jatkavat rakennuksessa toimintaansa vuoden 2026 loppuun asti. Sen jälkeen on varattu aikaa irtaimiston siirtämiseen.
– Rakennuksen purkamiseen ja pilaantuneiden maa-ainesten puhdistamiseen liittyvät toimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan hallitusti ensi vuoden aikana. Hankkeen etenemisestä ja mahdollisista käytännön vaikutuksista tiedotamme tarkemmin suunnittelun edetessä. Kaikki kierrätyskelpoinen kierrätetään, kertoo Osuuskauppa PeeÄssän kiinteistöpäällikkö Tomi Vierimaa.
Osuuskauppa PeeÄssä pyytää myöhemmin tänä vuonna vesantolaisilta asiakasomistajilta ideoita ja näkemyksiä siitä, mitä he alueelle jatkossa toivovat.
– Käymme myös kunnan edustajien kanssa keskustelua alueen jatkosta. Paikka on tärkeä vesantolaisille. Uskon vahvasti, että vesantolaisen jäsenyhteisömme kanssa pystymme kääntämään tämän muutoksen entistäkin paremmaksi vesantolaisille, toteaa Tiina Tolvanen.
Yhteyshenkilöt
Tiina Tolvanenhenkilöstö- ja talousjohtajaPuh:0504686686tiina.tolvanen@sok.fi
Osuuskauppa PeeÄssä
Olemme yli 135 000 asiakasomistajan omistama palvelualan yritys Pohjois-Savossa. Tehtävänämme on tuottaa kilpailukykyisiä etuja ja palveluja asiakasomistajille. Omalla työllämme kehitämme jäseniemme ja koko Pohjois-Savon hyvinvointia. Olemme kehittyvä ja yksi maakunnan suurimmista yrityksistä.
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