Elenia uudistaa sähköverkkoa Jyväskylän seudulla – Enerke valittu urakoitsijaksi

Elenia on Suomen toiseksi suurin sähköverkkoyhtiö ja Suomen suurin energia-alan asiakaspalveluntuottaja. Huolehdimme sähköverkon ylläpidosta ja uudistamisesta, rakennamme sähköverkkoa ja -liittymiä kumppaniyhtiöidemme kanssa, mittaamme asiakkaidemme sähkönkulutuksen ja toimitamme energiatiedot sähkönmyyjille. Palveluliiketoimintamme tarjoaa asiakaspalvelua ja sähkömarkkinoihin liittyviä monipuolisia palveluita energia-alalle ja muille infrayhtiöille.