Elenia uudistaa sähköverkkoa Jyväskylän seudulla – Enerke valittu urakoitsijaksi
16.10.2026 09:00:00 EEST | Elenia Verkko Oyj | Tiedote
Elenia ja Enerke ovat solmineet puitesopimuksen Jyväskylän alueen jakeluverkon rakentamisesta. Puitesopimuksen aikana rakennetaan ja uusitaan merkittävä määrä ikääntyvää ilmajohtoverkkoa, mikä parantaa sähkönjakelun toimitusvarmuutta, vahvistaa verkon kapasiteettia sekä työllistää paikallisia osaajia Jyväskylän seudulla.
Puitesopimus on tehty vuosille 2027–2028. Sopimus sisältää lisäksi mahdollisuuden kahteen yhden vuoden optiokauteen. Sopimuksen peruskauden arvo on noin 3,5 miljoonaa euroa. Elenian investointi hankkeelle on yhteensä 7 miljoonaa euroa.
Puitesopimuksen aikana rakennetaan uutta sähköverkkoa ja asennetaan yli 150 kilometriä säävarmaa maakaapelia noin 110 kilometrin matkalle. Lisäksi verkkoon rakennetaan 81 uutta puistomuuntamoa, joilla korvataan vanhat ilmajohdot ja pylväsmuuntamot.
Vuoden 2027 aikana toteutetaan neljä projektia Jyväskylän ja Laukaan alueilla. Vuonna 2028 rakentaminen jatkuu kahdella projektilla Jyväskylässä ja Petäjävedellä.
Rakentamisen tavoitteena on vahvistaa Jyväskylän seudun sähköverkon toimitusvarmuutta ja varmistaa laadukas sähkönjakelu asiakkaille myös haastavissa sääolosuhteissa. Rakentamisen yhteydessä parannetaan verkon käyttövarmuutta sekä vahvistetaan kapasiteettia kasvavan sähkönkäytön tarpeisiin.
– Enerke on meille tuttu ja luotettava kumppani, jonka kanssa yhteistyö on ollut sujuvaa ja tuloksellista. Arvostamme sitä, että Enerke on vahvasti läsnä Jyväskylässä ja hankkeet työllistävät paikallisia osaajia. Tämä antaa erinomaiset lähtökohdat hankkeiden onnistuneelle toteutukselle sekä laadukkaalle yhteistyölle, sanoo Elenian projektinjohto- ja rakennuttamisen yksikönpäällikkö Jukka Laakso.
Enerken palvelupäällikkö Mika Penttinen kertoo, että Enerke tuntee Elenian tarpeet ja tavoitteet hyvin aiemmista yhteistyöprojekteista.
– On hienoa päästä tekemään pitkäjänteistä yhteistyötä Elenian kanssa myös Jyväskylän seudulla. Yhteistyö vahvistaa asemaamme Keski-Suomen alueella ja mahdollistaa toimintamme tavoitteellisen kehittämisen myös tulevina vuosina, sanoo Penttinen.
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Yhteyshenkilöt
Jukka Laakso, projektinjohto- ja rakennuttamisyksikön päällikkö, Elenia, jukka.laakso@elenia.fi, puh. 040 595 5366
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Elenia on Suomen toiseksi suurin sähköverkkoyhtiö ja Suomen suurin energia-alan asiakaspalveluntuottaja. Huolehdimme sähköverkon ylläpidosta ja uudistamisesta, rakennamme sähköverkkoa ja -liittymiä kumppaniyhtiöidemme kanssa, mittaamme asiakkaidemme sähkönkulutuksen ja toimitamme energiatiedot sähkönmyyjille. Palveluliiketoimintamme tarjoaa asiakaspalvelua ja sähkömarkkinoihin liittyviä monipuolisia palveluita energia-alalle ja muille infrayhtiöille.
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