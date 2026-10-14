Espoon Diwali ensimmäistä kertaa Espoon kulttuurikeskuksessa
16.10.2026 10:36:33 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Espoossa on juhlistettu intialaista Diwali – Valon juhlaa jo useampana vuotena. Viime vuonna noin 12 000 kävijää kerännyt tapahtuma kasvaa entistä laajemmaksi kokonaisuudeksi Tapiolaan kulttuurikeskuksen ympärille lauantaina 31. lokakuuta
Intialaisjuhlasta koko kaupungin yhteinen tapahtuma
Espoon suosituksi kasvanutta Diwali-juhlaa vietetään vuosi vuodelta laajemmin. Juhla ei ole enää ainoastaan Espoon intialaisyhteisön juhla, vaan koko pääkaupunkiseudun ja kauempaa tulevien sekä kaikkien espoolaisten juhla. Tämän vuoden teema on ”Where Light Meets Darkness, Celebration Begins" (Juhla alkaa valon kohdatessa pimeyden).
– Diwalia vietetään ensimmäistä kertaa Espoon kulttuurikeskuksessa, mikä antaa tapahtumalle aiempaa keskeisemmän ja arvokkaamman ympäristön. Espoon intialaisyhteisölle tällä on myös syvempi merkitys: tämä osoittaa, että Diwalista on tullut osa Espoon ja Suomen monikulttuurista elämää. Uusi tapahtumapaikka antaa erinomaisen mahdollisuuden tavoittaa laajempi yleisö ja juhlia Diwalia yhdessä kaikkien kanssa Espoon sydämessä, Suomi-Intia-Seuran puheenjohtaja Shefali Arora kertoo.
Juhlava ympäristö täynnä herkullisia makuja, värejä ja tuoksuja
Diwalin ohjelma koostuu värikkäästä ja monipuolisesta kokonaisuudesta. Tanssi on olennainen osa Espoon Diwalia, ja ohjelmassa nähdään niin kansantanssia, nykytanssia kuin Bollywood-tanssia. Tiedossa on myös elävää musiikkia ja valoshow. Lavaesitysten lisäksi on tarjolla lastenohjelmaa sekä mahdollisuus tutustua intialaisiin perinteisiin monin eri tavoin. Suunnitelmissa on suuri teltta Kulttuuriaukiolle Espoon kulttuurikeskuksen eteen intialaisen ruoan ystäville.
– Ruokakojut ja ruokailualue luovat lämpimän ja juhlavan ympäristön täynnä herkullisia makuja, värejä ja tuoksuja. Vierailijat voivat nauttia intialaisista välipaloista, katuruoasta ja makeisista. Lisäksi kulttuurikeskuksen sisällä järjestetään Diwali-basaari, jossa kävijät voivat ostaa ja tutustua muun muassa intialaisiin käsitöihin ja koristeisiin. Ulkoalueen ruokatarjonta ja basaarin sisällöt tarjoavat kokonaisvaltaisen mahdollisuuden kokea Diwalin värit, luovuus ja ilo, Shefali jatkaa.
Espoon kulttuurikeskuksessa odotetaan jo Diwalia.
– Kulttuuri ja perinteet kulkevat ihmisten mukana ja elävät paikasta riippumatta. Olemme järjestäneet Folklore – Treasures of India -tapahtumaa keväisin, joten meillä on jo kokemusta yhteistyöstä intialaisen yhteisön kanssa. Folklore ja Diwali rakentuvat samoista elementeistä, mutta Diwali on kokoluokaltaan suurempi. Myös vuodenaika vaikuttaa tekemiseen. Syksyllä sää on jo viileämpi, joten ravintola-alueelle pystytämme lämmitetyn teltan, sanoo Espoon kulttuurikeskuksen tuottaja Annu Kankaanranta.
Intialainen juhlaperinne
Diwali on intialainen juhla, jota vietetään laajalti Intiassa, Nepalissa ja useissa maissa ympäri maailmaa loka–marraskuussa, hindulaisen kalenterin mukaisen vuodenvaihteen aikana.
Diwali muistuttaa paljon joulua: kodit siivotaan ja koristellaan, kynttilöitä sytytetään, lahjoja annetaan, syödään hyvin ja vietetään aikaa läheisten kanssa. Juhlaan liittyy myös vahvasti antamisen ilo, hyvä mieli ja toisten auttaminen. Diwali on valon, hyvyyden ja uusien alkujen juhla, jossa toivotaan hyvää terveyttä, vaurautta ja suojaa uudelle vuodelle. Diwali tuo valoa pimeyden keskelle.
www.espoo.fi/diwali
Espoossa asuu Tilastokeskuksen mukaan yli 5 000 Intian kansalaista (5 084 joulukuussa 2025, Tilastokeskus).
Diwali i Esbo firas för första gången i Esbo kulturcentrum.
Espoo Diwali to be held at Espoo Cultural Centre for the first time.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Shefali Arora
Puheenjohtaja
Suomi-Intia-Seura ry
p. 040 750 0132
Annu Kankaanranta
Tuottaja
Espoon kulttuurikeskus
p. 043 827 2318
annu.kankaanranta@espoo.fi
Kuvat
Kulttuurin tulosyksikkö vastaa Espoon kulttuuritarjonnasta ja kulttuuriprofiilista. Tulosyksikköön kuuluu kuusi palvelualuetta: kaupunginkirjasto, kaupunginmuseo, kaupunginorkesteri Tapiola Sinfonietta, kulttuurin edistäminen ja kumppanuudet, kulttuuritalot ja -palvelut sekä nuorisopalvelut.
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