Fingrid varmistaa Suomen ja Ruotsin välisten Fenno-Skan-yhteyksien siirtokapasiteettia uudella mekanismilla

Fingrid ottaa yhteistyössä Ruotsin kantaverkkoyhtiö Svenska kraftnätin kanssa käyttöön QPRE-mekanismin (Quarterly Polarity Reversal Elimination), jolla varmistetaan Fenno-Skan-sähkönsiirtoyhteyksien siirtokapasiteettia. Ilman QPRE-mekanismin käyttöönottoa tehon suunnanmuutosten määrän kasvu voisi tulevaisuudessa edellyttää siirtokapasiteetin rajoittamista merikaapeleiden teknisen toimivuuden turvaamiseksi.



Mekanismin avulla Suomen ja Ruotsin välisten Fenno-Skan -yhteyksien tehon suunnanmuutoksia rajoitetaan niin, että vuorokausimarkkinoilla sähkön siirtoteho määritellään tunnin ajaksi kerrallaan. Päivänsisäisillä markkinoilla siirtotehoa voidaan edelleen muuttaa 15 minuutin jaksoittain markkinakaupankäynnin perusteella. Siirtosuunta ei kuitenkaan voi muuttua kesken tunnin.

Toimenpiteellä pyritään vähentämään kaapelia rasittavien suunnanmuutosten määrää. Siirtoihin perustuvan laskentamenetelmän (Flow-based) ja 15 minuutin vuorokausimarkkinoihin siirtymisen on havaittu lisäävän merkittävästi suunnanmuutoksia. Vastaavaa mekanismia on käytetty pohjoismaissa myös Ruotsin ja Tanskan välisten merikaapeleiden suojaamisessa siirtoihin perustuvaan laskentamenetelmään ja 15 minuutin vuorokausimarkkinoihin siirtymisen yhteydessä.



QPRE-mekanismi otetaan käyttöön 17.11.2026. Mallinnusten mukaan QPRE-mekanismin käyttöönoton ei odoteta vaikuttavan merkittävästi markkinoiden toimintaan.



Lisätietoja

Maarit Uusitalo, yksikön päällikkö, Fingrid Oyj, puh. 030 395 4246

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