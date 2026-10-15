Pohjois-Suomen elinvoimakeskus

Jalankulku- ja pyörätien rakentaminen alkaa Koitelin ja Huttukylän välillä

16.10.2026 10:58:50 EEST | Pohjois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

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Maantien 848 uuden jalankulku- ja pyörätien ensimmäisen vaiheen rakennustyöt alkavat Koitelin ja Huttukylän välillä Oulussa lokakuussa 2026. Samalla alueelle rakennetaan vesijohto- ja jätevesiviemärilinjoja. Urakka valmistuu kesällä 2027.

Liikennemerkki jalankulku- ja pyörätielle.
Uusi jalankulku- ja pyörätie maantiellä 848 avataan liikenteelle kesällä 2027.

Urakan ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan jalankulku- ja pyörätie maantielle 848 Koitelin ja Huttukylän välille. Työt toteutetaan Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen ja Oulun kaupungin laatiman rakentamissuunnitelman mukaisesti.

Samassa yhteydessä suunnittelualueelle rakennetaan vesijohto- ja jätevesiviemärilinjoja Oulun Vesi -liikelaitoksen laatiman rakentamissuunnitelman mukaisesti.

Rakennustyöt painottuvat syksyyn ja talveen. Keväällä tehdään viimeistelytyöt ja päällystys, minkä jälkeen uusi jalankulku- ja pyörätie avataan liikenteelle.

Koska rakentaminen ajoittuu suurelta osin vuoden pimeimpään aikaan, alueella liikkuvia koululaisia sekä muita jalankulkijoita ja pyöräilijöitä pyydetään käyttämään heijastimia tai muuten helposti erottuvaa vaatetusta. Työkoneiden läheisyydessä liikuttaessa kannattaa pysytellä turvallisen matkan päässä ja odottaa, kunnes koneen kuljettaja on havainnut kulkijan ja kone on pysähtynyt.

Hankkeen toteuttaa Pohjois-Suomen elinvoimakeskus yhteistyössä Oulun kaupungin ja Oulun Vesi -liikelaitoksen kanssa. Hankkeen pääurakoitsija on Maanrakennus J Päkkilä Oy.

Avainsanat

elinvoimakeskusliikenneturvallisuusjalankulku- ja pyöräilyväylä

Yhteyshenkilöt

Ville Koskenkorva
Projektipäällikkö
ville.koskenkorva@elinvoimakeskus.fi
p. 0295 037 061

Kuvat

Liikennemerkki jalankulku- ja pyörätielle.
Uusi jalankulku- ja pyörätie maantiellä 848 avataan liikenteelle kesällä 2027.
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