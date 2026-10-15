Jalankulku- ja pyörätien rakentaminen alkaa Koitelin ja Huttukylän välillä

Urakan ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan jalankulku- ja pyörätie maantielle 848 Koitelin ja Huttukylän välille. Työt toteutetaan Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen ja Oulun kaupungin laatiman rakentamissuunnitelman mukaisesti.

Samassa yhteydessä suunnittelualueelle rakennetaan vesijohto- ja jätevesiviemärilinjoja Oulun Vesi -liikelaitoksen laatiman rakentamissuunnitelman mukaisesti.

Rakennustyöt painottuvat syksyyn ja talveen. Keväällä tehdään viimeistelytyöt ja päällystys, minkä jälkeen uusi jalankulku- ja pyörätie avataan liikenteelle.

Koska rakentaminen ajoittuu suurelta osin vuoden pimeimpään aikaan, alueella liikkuvia koululaisia sekä muita jalankulkijoita ja pyöräilijöitä pyydetään käyttämään heijastimia tai muuten helposti erottuvaa vaatetusta. Työkoneiden läheisyydessä liikuttaessa kannattaa pysytellä turvallisen matkan päässä ja odottaa, kunnes koneen kuljettaja on havainnut kulkijan ja kone on pysähtynyt.

Hankkeen toteuttaa Pohjois-Suomen elinvoimakeskus yhteistyössä Oulun kaupungin ja Oulun Vesi -liikelaitoksen kanssa. Hankkeen pääurakoitsija on Maanrakennus J Päkkilä Oy.