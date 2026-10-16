Tiedote täydennetty lisätietojen antajilla: Toiminnan uudistaminen on lyhentänyt erikoissairaanhoidon hoitojonoja merkittävästi Keski-Suomen hyvinvointialueella
16.10.2026 11:47:09 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue on lyhentänyt kiireettömän erikoissairaanhoidon hoitojonoja merkittävästi uudistamalla toimintaansa. Yli kuusi kuukautta hoitoa odottaneita potilaita oli vuoden 2025 elokuussa lähes 2000, kun taas lokakuussa 2026 yli kuusi kuukautta hoitoa odottaneita potilaita oli 335.
Hoitoon pääsyä on saatu parannettua, vaikka kaikkia hoitojonoja ei ole vielä saatu lain edellyttämälle tasolle. Silmätautien ja joidenkin kirurgisten erikoisalojen hoitojonoja puretaan edelleen loppusyksyn aikana.
Myös erikoissairaanhoidon lähetteiden käsittely on ollut nopeaa. Tammi–lokakuussa 2026 käsitellyistä noin 60 800 lähetteestä 81 prosenttia käsiteltiin kolmessa vuorokaudessa. Yli 21 vuorokautta käsittelyä odotti vain 0,5 prosenttia lähetteistä.
Hoitojonoja on purettu pääsääntöisesti tehostamalla omaa toimintaa, ja lisäksi tekemällä lisätöitä ja hankkimalla harkitusti ostopalveluja. Toimintaa on kehitetty niin, että hoitoon pääsy varmistetaan ja jonoja hallitaan jatkossa osana normaalia toimintaa. Hoidon jatkuvuutta vahvistetaan myös nimeämällä jokaiselle hyvinvointialueen asukkaalle avoterveydenhuollossa omahoitaja ja omalääkäri viimeistään vuoden 2027 aikana. Uudistuksen odotetaan vähentävän erikoissairaanhoidon tarvetta ja nopeuttavan vaikuttavan hoidon aloitusta.
Lupa- ja valvontavirastolle (LVV) on toimitettu 14.10.2026 selitys kiireettömään erikoishoitoon pääsystä
Hyvinvointialue on antanut 14.10.2026 Lupa- ja valvontavirastolle selityksen hoitojonojen purkamisesta. Hoitojonojen purkua ovat rajoittaneet erittäin tiukat taloudelliset reunaehdot, jotka valtiovarainministeriön asettama arviointiryhmä hyvinvointialueelle asetti. Arviointimenettelyn puitteissa hyvinvointialueella ei ole ollut mahdollisuutta kasvattaa erikoissairaanhoidon menoja esimerkiksi lisäämällä palvelujen ostoa hoitojonojen purkamiseksi.
Lupa- ja valvontavirasto harkitsee valvonta-asiassa aiemmin asetetun kahden miljoonan euron uhkasakon osittaista maksuun määräämistä. Harkittavana oleva summa on 650 000 euroa. Samalla LVV on todennut, että kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsy on Keski-Suomen hyvinvointialueella parantunut merkittävästi.
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Lasse Leppä, vt. Keski-Suomen hyvinvointialueen johtaja, p. 050 5999 545, lasse.leppa@hyvaks.fi
Titta Frantsila, Terveydenhuollon vastuualuejohtaja, p. 040 139 6261, titta.frantsila@hyvaks.fi
Kati Kyrölä, operatiivisen palvelualueen johtaja, p. 050 357 3947, kati.kyrola@hyvaks.fi
Viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Melville, p. 040 779 7071, tuija.melville@hyvaks.fi
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
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