Tiedote täydennetty lisätietojen antajilla: Toiminnan uudistaminen on lyhentänyt erikoissairaanhoidon hoitojonoja merkittävästi Keski-Suomen hyvinvointialueella

Hoitoon pääsyä on saatu parannettua, vaikka kaikkia hoitojonoja ei ole vielä saatu lain edellyttämälle tasolle. Silmätautien ja joidenkin kirurgisten erikoisalojen hoitojonoja puretaan edelleen loppusyksyn aikana.

Myös erikoissairaanhoidon lähetteiden käsittely on ollut nopeaa. Tammi–lokakuussa 2026 käsitellyistä noin 60 800 lähetteestä 81 prosenttia käsiteltiin kolmessa vuorokaudessa. Yli 21 vuorokautta käsittelyä odotti vain 0,5 prosenttia lähetteistä.

Hoitojonoja on purettu pääsääntöisesti tehostamalla omaa toimintaa, ja lisäksi tekemällä lisätöitä ja hankkimalla harkitusti ostopalveluja. Toimintaa on kehitetty niin, että hoitoon pääsy varmistetaan ja jonoja hallitaan jatkossa osana normaalia toimintaa. Hoidon jatkuvuutta vahvistetaan myös nimeämällä jokaiselle hyvinvointialueen asukkaalle avoterveydenhuollossa omahoitaja ja omalääkäri viimeistään vuoden 2027 aikana. Uudistuksen odotetaan vähentävän erikoissairaanhoidon tarvetta ja nopeuttavan vaikuttavan hoidon aloitusta.

Lupa- ja valvontavirastolle (LVV) on toimitettu 14.10.2026 selitys kiireettömään erikoishoitoon pääsystä

Hyvinvointialue on antanut 14.10.2026 Lupa- ja valvontavirastolle selityksen hoitojonojen purkamisesta. Hoitojonojen purkua ovat rajoittaneet erittäin tiukat taloudelliset reunaehdot, jotka valtiovarainministeriön asettama arviointiryhmä hyvinvointialueelle asetti. Arviointimenettelyn puitteissa hyvinvointialueella ei ole ollut mahdollisuutta kasvattaa erikoissairaanhoidon menoja esimerkiksi lisäämällä palvelujen ostoa hoitojonojen purkamiseksi.

Lupa- ja valvontavirasto harkitsee valvonta-asiassa aiemmin asetetun kahden miljoonan euron uhkasakon osittaista maksuun määräämistä. Harkittavana oleva summa on 650 000 euroa. Samalla LVV on todennut, että kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsy on Keski-Suomen hyvinvointialueella parantunut merkittävästi.