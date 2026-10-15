Apulaispormestari Vanhanen: Vieraskielisillä lapsilla on oltava yhdenvertaiset mahdollisuudet oppimiseen
16.10.2026 12:58:01 EEST | Helsingin Vihreät ry | Tiedote
Kokoomus on tänään julkaissut uudet maahanmuuttopoliittiset linjauksensa, joissa ehdotetaan heikennyksiä maahanmuuttajataustaisten lasten S2-opetukseen sekä vieraskielisten lasten oman äidinkielen opetuksen tukemisen lakkauttamista kokonaan. Toteutuessaan Kokoomuksen ehdotus vaikuttaisi Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla asuviin lapsiin sekä alueen kouluihin.
“Helsingissä jokainen lapsi on yhtä arvokas. Haluamme taata jokaiselle yhdenvertaiset mahdollisuudet oppimiseen ja toiveikkaan tulevaisuuden rakentamiseen. Lapsen oman äidinkielen opetus rakentaa pohjaa ja tukee suomen ja muiden kielten oppimista. S2-opetusta tarvitaan takaamaan, että jokainen lapsi saa riittävän suomen kielen taidon ja pystyy opiskelemaan muita aineita tasa-arvoisesti muiden kanssa. Tämä on kaikkien lasten etu. Oppimistuloksia ei nosteta leikkaamalla vieraskielisten lasten opetuksesta”, sanoo kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Reetta Vanhanen.
Oman äidinkielen opetusta ja S2-opetusta ei pidä asettaa vastakkain, vaan ne täydentävät toisiaan. Helsingissä tarjotaan oman äidinkielen opetusta laajasti, sillä sen hyödyt ovat merkittäviä. Kyseessä on oppilaalle vapaaehtoinen oppiaine, jota oppilaat voivat opiskella koko perusopetuksen ajan. S2-opetuksen tavoitteena on, että lapsi saavuttaa riittävän suomen kielitaidon kaikkien oppiaineiden opiskeluun sekä jatko-opintoihin. Helsingin tavoite on, että riittävät taidot saavutettaisiin nykyistä nopeammin ja oppilaat pääsisivät siirtymään S1-opetukseen.
“Koulutuspolitiikkaa tulisi tehdä lasten oppiminen edellä tutkimusperusteisesti ja opettajia kuunnellen eikä osana maahanmuuttopolitiikan kiristämistä. Nämä uudet linjaukset ja kokoomuksen sisältä tulleet viimeaikaiset ulostulot ammatillisista opiskelijoista herättävät vakavia kysymyksiä. Suomeen muuttaneet ihmiset haluavat oppia kieltä, tehdä töitä ja osallistua suomalaiseen yhteiskuntaan. Tällä viikolla kokoomuksesta on sekä paheksuttu vieraskielisten osallistumista toisen asteen opintoihin että haluttu leikata vieraskielisten lasten opetuksesta. Onko tämä todella kokoomuksen linja? ” kysyy apulaispormestari Vanhanen.
Suomen kielen oppimisen kannalta laadukas varhaiskasvatus on keskeisessä osassa. Helsingin tavoite on nostaa lasten osallistumisastetta varhaiskasvatukseen. Neuvoloiden kielitaitoarviointi ja ohjaaminen varhaiskasvatukseen edistävät näitä tavoitteita.
“Olemme käynnistäneet Helsingissä kokeilun, jossa terveydenhoitajat kartoittavat perheiden tilannetta Kannelmäen ja Malminkartanon neuvoloissa, keskustelevat varhaiskasvatuksen hyödyistä ja ohjaavat perheitä varhaiskasvatuksen piiriin. Edistämme myös varhaiskasvatuspaikkojen osoittamista kaikille 5-vuotiaille, jotka eivät vielä ole varhaiskasvatuksen piirissä. Seuraavalla hallituskaudella olisi hyvä etsiä keinoja jokaisen lapsen saamisesta opinpolulle viimeistään 5-vuotiaana esimerkiksi laajentamalla oppivelvollisuutta”, toteaa apulaispormestari Vanhanen.
”Suhtautui maahanmuuttoon miten hyvänsä, Suomella on edessään valtavia haasteita väestön ikääntyessä. Niiden ratkaiseminen edellyttää koulutustason nostamista ja työllisyystilanteen paranemista. Osan oppijoista sysääminen sivuraiteille heti koulupolun alkaessa on väärä suunta”, sanoo apulaispormestari Vanhanen.
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Yhteyshenkilöt
Reetta VanhanenKasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestariPuh:050 414 1514reetta.vanhanen@hel.fi
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