Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 20.10. kokouksen ennakkotiedote

Ruoholahden terveysasemapalvelut esitetään kilpailutettavaksi uudelleen

Helsingissä on yhteensä 23 terveysasemaa. Kaupunki tuottaa itse 21 terveysaseman palvelut. Kannelmäen ja Ruoholahden terveysasemien palvelut on hankittu ostopalveluna vuodesta 2021 lähtien.

Ruoholahden terveysaseman sopimuskausi päättyy syyskuussa 2027, minkä vuoksi palvelu esitetään kilpailutettavaksi uudelleen.

"Painotamme kilpailutuksessa palvelun laatua emmekä hae edullisinta ratkaisua. Ruoholahden terveysasema on pärjännyt ulkopuolisen arvioinnin ja oman selvityksemme mukaan hyvin erityisesti hoitoon pääsyssä ja palvelujen saatavuudessa. Samalla sen kustannustaso on ollut kaupungin omien terveysasemien tasolla", kertoo terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen.

Hankinnan tavoitteena on turvata asukkaille jatkossakin sujuva hoitoon pääsy, riittävät alueelliset terveysasemapalvelut ja palvelujen jatkuvuus. Samalla hankinta tukee kaupungin tavoitetta vahvistaa palvelujärjestelmän kapasiteettia ja toimintavarmuutta sekä edistää kiireettömään hoitoon pääsyä 14 vuorokauden kuluessa.

Esitys perustuu Helsingin kaupunkistrategian tavoitteeseen vahvistaa järjestäjäroolia ja hyödyntää monituottajamallia vaikuttavasti palvelujen järjestämisessä.

Ruoholahden terveysasema vastaa noin 20 000 asukkaan perusterveydenhuollon palveluista. Kilpailutus koskee terveysaseman lääkärin ja hoitajan vastaanottoja, fysioterapeutin suoravastaanottoa sekä mielenterveys- ja päihdetyön sairaanhoitajan palveluja.

Palvelun on tarkoitus käynnistyä 1.10.2027. Sopimuskausi olisi nelivuotinen, ja siihen sisältyisi mahdollisuus enintään kahden vuoden optiokauteen. Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on noin 21,5 miljoonaa euroa.

Lisätietoa: terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen, p. 09 310 52481, leena.turpeinen@hel.fi

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