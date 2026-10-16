Stina Siikonen Suomen Yrittäjien puheenjohtajaksi

Suomen Yrittäjien liittokokous valitsi tänään yrittäjäjärjestölle uuden puheenjohtajiston. Puheenjohtajaksi nousi Stina Siikonen, 42.

– Olen todella kiitollinen. Tuntuu hienolta, että yrittäjäkollegat antoivat minulle luottamuksen jatkaa yhteistyötä nyt tästä tehtävästä käsin. Odotan tulevia kohtaamisia ja yrittäjyyteen liittyvää yhteiskunnallista keskustelua. Haluan lämpimästi kiittää liittokokousta ja kanssaehdokkaita hyvähenkisestä kampanjasta, Siikonen linjaa.

– Jotta yrittäjät voivat menestyä, he tarvitsevat riskinottoon kannustavaa verotusta, joustavia työmarkkinoita ja mahdollisimman vähän byrokratian luomia esteitä. Yrittäjäjärjestö on tehnyt laajaa ohjelmatyötä ja koneistomme on valmis hallitusohjelmavaikuttamiseen. Sopeuttamiskeskustelun ohella tarvitsemme ennen kaikkea ratkaisuesityksiä, joilla parannetaan yrittäjyyden edellytyksiä ja ruokitaan kasvua, Siikonen sanoo.

Siikonen on 42-vuotias salolainen yrittäjä (Verroa Oy, Koolle Oy, Formare Oy). Hän on toiminut kuluneet kaksi vuotta Suomen Yrittäjien varapuheenjohtajana. Hän on myös Varsinais-Suomen Yrittäjien puheenjohtaja.

Yrittäjien puheenjohtajuutta tavoittelivat myös Anne Niemi Etelä-Pohjanmaalta, Jussi Pirhonen Satakunnasta ja Nina Rasola Etelä-Savosta. Heistä toiselle äänestyskierrokselle eteni Siikosen lisäksi Niemi.

Ensimmäisen äänestyskierroksen äänet jakautuivat seuraavasti: Siikonen 701, Niemi 397, Pirhonen 310 ja Rasola 227. Vaali ratkesi toisella äänestyskierroksella, jolla Siikonen sai 1 218 ääntä ja Niemi 417 ääntä.

Suomen Yrittäjien väistyneellä puheenjohtajalla, keskisuomalaisella Petri Salmisella, tulivat täyteen maksimikaudet (kolme kaksivuotiskautta) yrittäjäjärjestön johdossa.

Niemi ja Lintukorpi Suomen Yrittäjien varapuheenjohtajiksi

Varapuheenjohtajiksi Yrittäjien liittokokous valitsi Anne Niemen ja Janne Lintukorven.

Seinäjokinen Niemi on toiminut sukunsa omistamassa yrityksessä vuodesta 1995 ensin peruna-alalla ja elintarviketeollisuudessa sekä sittemmin metalliteollisuuden ja pääomasijoituksen parissa. Lisäksi hänellä on vaatetusalan yritys.

Tammelalainen Lintukorpi on neljännen polven yrittäjä. Hän on toiminut yli 20 vuotta rakennusrestaurointialalla, erikoisalanaan rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden puurakennusten restaurointi.

Valtuuston johtoon Mari Laaksonen ja Janne Vuorinen

Liittokokous valitsi valtuuston puheenjohtajaksi puhtauspalvelualan yrittäjän Mari Laaksosen Helsingistä. Toisena ehdokkaana oli liikennealan yrittäjä Mikko Sundell Satakunnasta. Äänet jakautuivat 1 048–579.

Valtuuston varapuheenjohtajaksi valittiin jatkamaan kuljetusalan yrittäjä Janne Vuorinen Pirkanmaalta. Ehdolla oli myös Timo Saranpää toimialajärjestö Akavalaisista Yrittäjistä. Äänet jakautuivat 1 207–414.

Kaikkien valittujen kausi kestää kaksi vuotta ja alkaa heti.

Liittokokous: Sopeutuksen rinnalla tarvitaan järeitä kasvutoimia

Yrittäjien liittokokous otti myös kantaa ensi vaalikauden kasvutoimiin. Suomen kasvu luodaan yrityksissä. Olennaisessa roolissa ovat pk-yritykset, joita on 99,9 prosenttia Suomen yrityksistä. Siksi Suomessa tarvitaan vahvoja kasvutoimia, jotka auttavat ja kannustavat suomalaisia pk-yrityksiä kasvuun sekä yrittäjiä tekemään kasvua vauhdittavia investointeja.

Yrittäjien kasvuohjelman kärkitavoitteita:

1. Sopeutetaan määrätietoisesti julkista taloutta.

2. Uudistetaan listaamattomien yritysten osinkoverotus luopumalla nettovarallisuussidonnaisuudesta. Yrittäjäriskiä huomioiva osinkoverotus kannustaa yrittäjyyteen.

3. Nostetaan arvonlisäveron vähäisen toiminnan raja 30 000 euroon.

4. Mahdollistetaan paikallinen sopiminen myös työehtosopimuksista poiketen, jos työnantaja ja työntekijät näin yhdessä sopivat.

5. Tehdään enemmän töitä. Muutetaan arkipyhiä palkattomiksi vapaiksi, lyhennetään julkisen sektorin lomia ja luovutaan sunnuntain pakottavasta tuplapalkasta.

6. Kevennetään pientyönantajan taakkaa. Lyhennetään sairauspäivärahan omavastuuaika kymmenestä kolmeen päivään.

7. Lisätään kilpailua ja hyödynnetään yritysten osaamista paremmin: kehitetään julkisia hankintoja pk-yrityksille sopiviksi, avataan ostolaskudataa ja otetaan käyttöön soten yksikkökustannuslaskenta.

8. Kevennetään vanhempainpäivärahojen kustannuksia työnantajilta. Siirretään rahoitusta nykyistä enemmän valtion verotuloihin. Tämä tasaa erityisesti naisvaltaisten alojen ja pienyrittäjien kuormitusta.

9. Vähennetään yritysten hallinnollista taakkaa ja sääntelykustannuksia vähintään 25 prosenttia ja pk yritysten osalta 35 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

10. Taataan yrittäjälle uusi alku epäonnistumisen jälkeen. Konkurssi tai aiemmat maksuvaikeudet eivät saa estää uuden yritystoiminnan aloittamista.

Liittokokouksen kannanotto on kokonaisuudessaan täällä.

Viikonlopun aikana median vapaaseen käyttöön julkistetaan kuvia. Kuvia liittokokouksesta ja yrittäjäpäiviltä päivittyy osoitteeseen yrittajapaivat.kuvat.fi.

Fakta: Suomen Yrittäjien päätöksenteko

Liittokokous on Suomen Yrittäjien ylin päättävä elin, joka kokoontuu joka toinen vuosi.

Yrittäjäjärjestön puheenjohtajiston valitsevat aluejärjestöjen ja toimialajärjestöjen liittokokoukseen lähettämät edustajat.

Liittokokousten välillä ylintä päätösvaltaa käyttää kaksi kertaa vuodessa kokoontuva Suomen Yrittäjien valtuusto.

Noin kerran kuukaudessa kokoontuva hallitus johtaa Suomen Yrittäjien vaikuttamista.

Lisätietoja: puheenjohtaja Stina Siikonen, 040 768 2924, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, 040 504 1944, mikael.pentikainen@yrittajat.fi ja viestintäjohtaja Janika Tikkala, 046 923 4386, janika.tikkala@yrittajat.fi.