Nelonen Median kevät 2027 tuo mukanaan joukon ohjelmauutuuksia ja uusia kasvoja.

Klassikko-ohjelma Pientä pintaremonttia tekee paluun Marko Paanasen johdolla, ja Diili on saanut uudeksi pomokseen Jukka Jalosen.

2000-luvun alun suosikkiohjelma Pelkokerroin puolestaan tekee paluun täysin uudistuneena, ja nyt Jukka Hildénin johdolla.

Ruudussa mm. Erna Husko ja Sofia Belórf pitävät omilla ohjelmillaan huolen, että somessa ja kahvipöydissä riittää kuhinaa vastaisuudessakin.

Ohjelmien pressikuvia pääset lataamaan pressisaitilta (vaatii kirjautumisen) sekä täältä.

Tutustu alla koko Nelonen Median kevään 2027 monipuoliseen tv-ohjelmistoon!

Pelkokerroin – Kauhujen kartano

Alkaa Ruudussa ja Nelosella sunnuntaina 24.1.

Uhkarohkeista tempuistaan ja sisuksia kääntävistä haasteistaan tunnettu Pelkokerroin palaa tammikuussa uudistuneena.

Viimeksi suomalaisissa televisioissa vuonna 2009 nähty legendaarinen ohjelma tekee näyttävän paluun Duudsoneista tutun Jukka Hildénin johdolla!

Juontajan lisäksi myös ohjelman sisältö on päivittynyt tähän päivään, ja ohjelman nimi on Pelkokerroin – Kauhujen kartano.

Ohjelmassa 14 tavallista suomalaista lähtee testaamaan, pystyvätkö he voittamaan pelkonsa. Luvassa on toinen toistaan pelottavampia, ahdistavampia sekä kivuliaitakin haasteita, joissa osallistujat kamppailevat pelkojaan vastaan. Haasteiden lisäksi sosiaalinen peli nousee merkittävään osaan, kun osallistujat lähettävät pudotushaasteisiin heitä, joista halutaan eroon.

”Valtaosa ihmisistä ei koskaan tee mitään voittaakseen pelkonsa. Joka aamu tämä jengi tiesi, et päivä tuo mukanaan kipua, ällöä, kauhua tai jotain, mitä he ovat pelänneet lapsesta asti. Ja joka aamu he silti nousivat. Yks sanoi ääneen, et tämä on sairainta, mitä ihmiselle voi tehdä. Samana iltana hän sanoi, että tää on parasta, mitä hänelle on tapahtunut.”, Jukka Hildén kertoo.

Diili

Alkaa Ruudussa ja Nelosella maanantaina 1.2.

Diili palaa täysin uudistuneena!

Uusi johtoryhmä etsii menestysvalmentaja Jukka Jalosen johdolla 18 kunnianhimoisen kilpailijan joukosta asiakkuuspäällikköä Train Factorylle Helsingin Konepajalle.

Kilpailu haastaa kandidaatit kerta toisensa jälkeen ylittämään itsensä, ottamaan riskejä ja tekemään ratkaisevia päätöksiä kovan paineen alla. Yllättävät käänteet ja jatkuvasti muuttuvat asetelmat koettelevat niin johtajuutta, yhteistyökykyä kuin kilpailijoiden uskoa omaan tekemiseensä.

Jukan rinnalla kilpailijoiden otteita seuraavat valovoimaiset ja tarkkasilmäiset neuvonantajat, enkelisijoittaja Jenni Kynnös ja työelämäasiantuntija Saana Rossi. Lopulta vain yksi voi lunastaa paikkansa Train Factoryn asiakkuuspäällikkönä

The Voice of Finland

Alkaa Ruudussa ja Nelosella perjantaina 22.1.

The Voice of Finland palaa ruutuihin uudistuneena! Ohjelman 16. kaudella saadaan uusi tähtivalmentaja, kun punaiselle tuolille istahtaa aikaisemmin Toni Wirtasen kanssa duona tähtivalmentajana toiminut Sipe Santapukki. Muina valmentajina jatkavat viime kaudelta tutut Jenni Vartiainen, SANNI ja Elastinen. Ohjelman juontavat Jaana Pelkonen ja Heikki Paasonen.

Kausi käynnistyy tuttuun tapaan Ääni ratkaisee -vaiheella. Monipuolinen laulajajoukko saa tähtivalmentajat niin ällistymään kuin herkistymäänkin, ja sykähdyttävimpien äänien kohdalla valmentajien välinen kilpailu äityy uusiin mittoihin.

Ääni ratkaisee -vaiheen jälkeen koittaa käänne, kun kisassa edetään täysin uuteen Playoffs-vaiheeseen. Jokaisella tiimillä on vain kaksi jatkoon oikeuttavaa hot seat -paikkaa, joten kilpailu käy kovempana kuin koskaan. Playoffs-vaiheesta jatkoon selvinneet laulajat pääsevät semifinaaliin.

Kausi huipentuu suoriin semifinaali- ja finaalilähetyksiin, ja lopussa katsojat päättävät, kuka kruunataan The Voice of Finlandin voittajaksi.

Erna Husko #NOFILTER

Alkaa Ruudussa perjantaina 1.1.

Kaikki tuntevat Erna Huskon pakarat, mutta kuka hän on oikeasti? Suomen tunnetuimpiin somevaikuttajiin kuuluva Erna on rakentanut ulkonäkönsä, määrätietoisuutensa ja valtavan somesuosionsa ympärille menestyvän bisneksen. Nyt hän päästää kamerat ensimmäistä kertaa yksityiselämäänsä ja kertoo tarinansa omin sanoin, Ruutuun saapuvassa sarjassaan Erna Husko #NOFILTER.

Somessa Ernan elämä näyttää menestystarinalta, mutta kiiltokuvan taakse kätkeytyy kovia paineita, suuria tunteita ja henkilökohtaisia pettymyksiä. Sarjassa seurataan Ernan vauhdikasta arkea, bisnesimperiumin rakentamista ja rakkauselämän kiemuroita. Myös haaveet perheen perustamisesta ja pelko niiden kariutumisesta nostavat pintaan kipeitä tunteita. Voiko kunnianhimoinen yrittäjä saada kaiken, vai joutuuko hän valitsemaan rakkauden ja menestyksen välillä?

Sarjassa ovat mukana myös Ernan kaikkein läheisimmät ihmiset. Ensimmäistä kertaa katsojat pääsevät tutustumaan ihmiseen somebrändin takana – ilman filttereitä.

The Agency – Unelmien välitystoimisto

Alkaa Ruudussa ja Nelosella maaliskuussa.

Netflixin suositun The Parisian Agency -ohjelman suomalainen versio on täällä! The Agency – Unelmien välitystoimisto -sarjassa Bo LKV:n rautaiset asuntokaupan ammattilaiset etsivät ostaja-asiakkailleen täydellisiä unelmakoteja ja esittelevät heille toinen toistaan upeampia arvokohteita.

Ohjelma tutustuttaa katsojat Bo LKV:n välitystyön ammattilaisiin. Sarjassa Sari Kullberg, Sakari Mattila, Joakim Stenius, Jenni Kilgast, Aleksi Lehtinen, Rosa-Maria Ilmola ja Susanna Rosenberg päästävät katsojat seuraamaan heidän hektistä elämäänsä ja avaavat työnsä lisäksi ovet myös henkilökohtaiseen arkeensa ja juhlaansa.

Ohjelmassa seurataan hulppeiden miljoonakotien esittelyjä Suomessa ja Espanjassa sekä tutustutaan laatutietoisten ostajien asumisen unelmiin ja toiveisiin. Millaisia haaveita on asiakkailla, kun budjetti alkaa miljoonasta eurosta?

Ohjelman myötä jännitetään, onnistuvatko asuntokaupan ammattilaiset löytämään ostajille muun muassa merenrantahuvilan, josta voi ihailla auringonlaskua, tunnelmallisen kartanon perheen kokoontumispaikaksi, taiteilijan inspiroivan ateljeekodin tai ultramodernin kattohuoneiston.

Sofia Bling Bling kausi 2

Alkaa Ruudussa myöhemmin keväällä

Keväällä koko Suomea kohauttanut Sofia Bling Bling Dubai saa odotettua jatkoa!

Sarjan toisella kaudella seurataan Sofia Belórfin uskomatonta elämää uusissa, eksoottisissa maisemissa aivan toisella puolella maapalloa. Luvassa on jälleen luksusta, ihmissuhdekiemuroita ja yllättäviä käänteitä, kun Sofia jatkaa oman näköisensä elämän rakentamista kansainvälisissä seurapiireissä.

Suuret unelmat, rakkaus ja tulevaisuuden suunnitelmat pitävät Sofian kiireisenä, mutta glamourin rinnalla nähdään myös elämän arkisempia ja henkilökohtaisempia hetkiä.

Erikoisjoukot

Alkaa Ruudussa ja Nelosella helmikuussa.

Erikoisjoukot jatkuu, eikä armoa tunneta.

Erikoisjoukkojen seitsemännellä kaudella joukko julkisuudesta tunnettuja henkilöitä astuu vapaaehtoisesti elämänsä kovimpaan koulutukseen, joka perustuu erikoisjoukkojen todellisiin pääsykokeisiin.

Tällä kaudella kokelaat jaetaan heti alussa kahteen joukkoon, Deltaan ja Sierraan. Tiimit majoittuvat omissa telttaleireissään, erillään toisistaan, ja kohtaavat toisensa vain tehtävien aikana. Keskinäinen kilpailu kiristää tunnelmaa kunnes joukot yhdistetään ja vastustajien on opittava toimimaan yhtenä tiiminä.

Edessä on armoton koettelemus, jossa fyysiset rajat rikotaan, henkinen kantti punnitaan ja jokainen joutuu kohtaamaan omat heikkoutensa. Leirillä ei tunneta titteleitä, etuoikeuksia tai erityiskohtelua. Kaikki ovat samalla viivalla, mutta vain vahvimmat läpäisevät koulutuksen.

Kouluttajat Janne Lehtonen, Jan Knutti, Robin Hendry ja Matias Petäistö testaavat kokelaiden kestävyyttä, rohkeutta ja kykyä toimia äärimmäisen paineen alla. Lopulta ratkaisevaa ei ole vain yksilön oma suoritus, vaan se kuinka pitkälle hän on valmis menemään tiimin puolesta.

Kuka kestää loppuun asti?

Suojelija

Elisa Viihteen alkuperäissarja alkaa Ruudussa 21.2.

The Queen of Fucking Everything -menestyssarjan luoneen Tiina Lymin uusi tragikoominen rikosdraama Suojelija vie idylliseen hämäläiskylään, jossa rauhallisen pinnan alla kytee pelko. Kun vankilasta palaava Pauli (Tobias Zilliacus) palaa terrorisoimaan kylää, muut vaikenevat. Hyväsydäminen parturi-kampaaja Piia (Katja Küttner) tekee kuitenkin jotain, mitä kukaan muu ei uskalla: hän asettuu Paulia vastaan.

Kun Paulin uhka alkaa ulottua Piian perheeseen ja läheisiin, kiltteys ei enää riitä. Piia joutuu päättämään, kuinka pitkälle hän on valmis menemään suojellakseen omiaan.

Tiina Lymille ominaista mustaa huumoria, jännitystä ja inhimillistä lämpöä yhdistelevässä sarjassa nähdään myös Tommi Korpela, Ella Lymi, Leea Klemola, Sanna-Kaisa Palo ja Amos Brotherus.

Pulmuset

Alkaa Ruudussa ja Nelosella huhtikuussa.

Pulmuset on nopeasanainen ja räävitön komediasarja pirkkalalaisesta perheestä, jossa asioista puhutaan harvinaisen suoraan. Katkera myyjä Harri jakaa kotinsa työtä karttavan vaimonsa Sadun, seksuaalisesti aktiivisen Jennan ja näsäviisaan teini-Eetun kanssa.

Harrin ja Sadun suhdetta pitää yllä armoton keskinäinen piikittely, mutta riitaisan kuoren alla perhettä yhdistää aito kiintymys. Pulmuset ei ole kaunein kuva suomalaisesta perheidyllistä, mutta sitäkin tunnistettavampi. Sarja on epäkorrektia, häpeilemätöntä roastia fiktion muodossa ja luottaa siihen, että räävittömin vitsi naurattaa.

Pulmuset Suomea tähdittävät Joonas Nordman, Niina Lahtinen, Elina Kanerva, Ukko Nieminen, Elsa Saisio ja Mikko Töyssy. Sarjan käsikirjoituksen adaptaatiosta vastaavat Niklas Lindgren, Niina Lahtinen ja Joonas Nordman. Ohjaajana toimii Antti Tuomas Heikkinen.

Pulmuset perustuu ikoniseen Married with Children -sarjaan, jonka ovat luoneet Ron Leavitt ja Michael G Moye. Formaatti on lisenssioitu Sony Pictures Televisionilta.

Pientä pintaremonttia

Alkaa Ruudussa ja Nelosella maanantaina 18.1.

Suosikkiohjelma Pientä pintaremonttia tekee tyylikkään paluun – inspiroivampana kuin koskaan! Rakastettu formaatti herää eloon uudella energialla sekä uuden karismaattisen juontajan, sisustusguru Marko Paanasen johdolla.

Sarjan kahdeksassa jaksossa nähdään koteja, joissa arki ei toimi parhaimmalla mahdollisella tavalla, sisustustyyli on aikansa elänyt tai kodin ilme kaipaa täysin uuden suunnan.

Avuksi näihin sisustuspulmiin saapuvat huipputaitavat sisustussuunnittelijat Riina Ahtola ja Marko Vikman, jotka luovat kumpikin oman visionsa kodin muutoksesta. Kaksi eri tapaa ratkaista yksi sama ongelma. Mutta vain toinen suunnitelmista toteutetaan.

Pienen pintaremontin etenemistä seurataan aina siihen huippuhetkeen asti, kun uudistunut koti paljastetaan. Samalla avataan sisustusratkaisujen kustannuksia, ja katsojat saavat Markolta sekä sisustussuunnittelijoilta vinkkejä, käytännön niksejä ja inspiroivia ideoita oman kotinsa sisustamiseen.

Vuosina 2006-2014 Pientä pintaremonttia hurmasi katsojat ja jäi aikanaan olohuoneiden puheenaiheeksi. On jo aikakin nostaa Pientä pintaremonttia takaisin tapetille.

Pienen pintaremontin kanssa inspiroivia sisustusratkaisuja kodin erilaisiin tarpeisiin tarjoaa IKEA.

Petolliset

Alkaa Ruudussa ja Nelosella maaliskuussa.

Suosikkisarja Petollisten uudella kaudella moni asia on toisin.

Linnanherra Christoffer Strandberg on käynyt läpi vanhaa osoitekirjaansa, ja tällä kertaa Vanajanlinnaan palaa 20 aiemmilta kausilta tuttua, tavalla tai toisella petetyksi tullutta, kivenkovaa pelaajaa!

Yhteistä heille on se, että heillä kaikilla peli on edellisellä kerralla jäänyt pahemman kerran kesken ja katkeruutta hampaankoloon! Osa Vanajanlinnaan palaavista on aiemmalla kerralla hädin tuskin edes päässyt näyttämään todellisia kykyjään. Nyt he kaikki vannovat päivittäneensä pelitaktiikkaansa ja olevansa valmiit antamaan pelille kaikkensa.

Kun karkotetut kuulevat linnanherran kutsun ja murhatut on saatu kaivettua haudoistaan, valitaan Petolliset tällä kertaa täysin ennennäkemättömällä tavalla. Petollisten verenhimon hidasteena nähdään useampikin murhaava salatehtävä, jotka jättävät johtolankoja, joista tarkkanäköisten uskollisten on mahdollista päästä murhaajien jäljille.

Visaisissa tehtävissä siirrellään sukuhautaa, aika kultaa muistoja ja hirsipuuta pelataan kuolemaantuomituilla. Linnanherran pelikirjasta lisäkierroksia kilpailijoiden mieliin tuo lisäksi kasvotusten tehtävä murha, avain mystiseen Lukittuun laatikkoon ja riemukas ruumisnarunveto.

Petettyjen paluun kruunaa tulikivenkatkuinen finaali, jossa nostetaan Luottamuksen maljat totuudelle ja punnitaan ystävyyden hintaa. Tällä kertaa pelin yllättävät käänteet pitävät katsojat takuulla loppuun asti otteessaan.

Suuri seikkailu

Uusi kausi alkaa Ruudussa ja Nelosella huhtikuussa.

Muonio herää jälleen eloon, kun 16 julkisuudesta tuttua kilpailijaa saapuu mittelemään Suuren Seikkailun voitosta ja 20 000 euron pääpotista. Lapin villi ja karu luonto näyttää kilpailijoille armottomuutensa ja kauneutensa, mutta lopulta fyysinen kestävyys, taktinen ajattelu, tietotaito ja nopea reagointi ratkaisevat.

Mukana kilpailussa ovat: liikunnanohjaaja Kerttu Rissanen, kirjailija Roman Schatz, näyttelijä Arttu Sinisalo, sarjakuvakäsikirjoittaja Arttu Seppälä, näyttelijä Anna-Leena Sipilä, somevaikuttaja Eino Nurmisto, laulaja Jennika Vikman, kansanedustaja Miapetra Kumpula-Natri, somevaikuttaja Peppina Rosén, mediapersoona Daniel Lehtonen, poliisi Taina Ojaniemi, taiteilija James Nikander, yrittäjä Veeti Kallio, viittomakieliartisti Miguel Peltomaa ja somevaikuttaja Sere Siltala.

Ohjelman juontaa tuttuun tapaan katsojien rakastama Jaana Pelkonen.

Farmi Suomi

Alkaa Ruudussa ja Nelosella maaliskuussa.

Farmi palaa ruutuihin keväällä! 12 julkisuudesta tuttua kilpailijaa vetää lantsarit jalkaansa ja saapuu Farmille kilpailemaan ohjelman voitosta sekä 30 000 euron voittopotista.

Voittosumman eteen on kuitenkin tällä kertaa huhkittava huolella: Farmin askareet on hoidettava ajallaan, ja arjen on pyörittävä mallikelpoisesti. Tällä kaudella farmilaisia odottavat myös sanktiot sekä lukuisat muut yllättävät tilanteet, sillä kaikki ei ole tiluksilla aivan sitä, miltä aluksi näyttää.

Jotain tuttua Farmilta kuitenkin löytyy: eläimet tarvitsevat hoitajansa ja työt tekijänsä. Pehtoorina häärää tuttuun tapaan Terho Häkkinen, ja ohjelman juontaa valovoimainen Susanna Laine.

Huvila & Huussi

Alkaa Ruudussa ja Nelosella maaliskuussa.

Huvila & Huussissa nähdään jälleen upeita muutoksia ja värejä. Muutoksia päästään ihastelemaan jälleen niin mökkien sisällä kuin puutarhoissakin yhteensä 14 jakson verran.

Juontaja Marja Hintikka johdattaa sydämellisyydellään katsojat mökkiremonttien pyörteisiin ja iloitsee mökkiläisten kanssa muutoksista tälläkin kaudella.

Mukana on perinteisten mökkikohteiden lisäksi muun muassa kommuuni Hangossa, pikkuruinen Kleinbus, luksusta tihkuva sauna, upea kasvihuonekohde sekä rokkistarojen vierastalon muodonmuutos.

Sisätiloissa luovuutensa päästävät valloilleen jo kaikille tuttu sisustussuunnittelija Maru Hautala sekä uusi kasvo, kokenut suunnittelija Mikko Toppala. Mikko on suunnitellut yksityiskoteja ja vapaa-ajan asuntoja 15 vuotta. Hän kertoo olevansa intohimoinen mökkeilijä, vaikka halkopinon tekeminen ei olekaan hänen lempipuuhaansa.

Remontteja toteuttavat Ville Rintala Rintalan Rakennus- ja Remonttipalvelu Oy:stä sekä Ossi Özcan Türk Remontti-ilmiöstä.

Mökkipihoilla nautitaan Laura Moilasen ja Christina Waldenin upeasta suunnittelutyöstä. Piharemonteista vastaa Arto Kontio Rainset Oy:stä.

Syke

Kausi 25. alkaa Ruudussa 7. tammikuuta.

Kausi 26. alkaa Ruudussa myöhemmin keväällä.

Sykkeen 25. kaudella traumapolilla etsitään uusia tuulia, lämmitellään vanhoja tunteita ja kohdataan yllättäviä käänteitä. Aino (Amelie Blauberg) on löytänyt elämäänsä uutta suuntaa, mutta uuden yhteisön kautta syntynyt ystävyys saa pian huolestuttavia piirteitä. Johannan (Leena Pöysti) ja Maxin (Antti Luusuaniemi) lupaavasti alkanut Sveitsin-matka on päättynyt riitaisissa tunnelmissa, eikä kaksikon välirikko jää kollegoilta huomaamatta.

Ilmarin (Matti Ristinen) MyDay-video nousee yllättäen somehitiksi, mutta suosion mukana tulevat myös seuraukset. Jannican (Helmi-Leena Nummela) läheisen vakava onnettomuus puolestaan paljastaa kipeitä perhesalaisuuksia ja koettelee kokeneen Veerankin (Laura Malmivaara) taitoja. Sonja (Iida-Maria Heinonen) näkee mahdollisuuden edetä urallaan, mutta päätyy tavoitteensa saavuttaakseen kyseenalaisiin ratkaisuihin. Nikke (Janne Saarinen) taas ei osaa hidastaa tahtiaan, ja vakavaksi äityvän tilanteen keskellä apua löytyy yllättävältä suunnalta. Samalla vanhat tunteet alkavat herätä uudelleen.

Muutoksen tuulet puhaltavat traumapolilla, ja yllättävä tietovuoto tuo päivänvaloon yhden jos toisenkin salaisuuksia. Pystyykö työyhteisö selviytymään kiireisen arjen, ristiriitojen ja suurten muutosten keskellä? Entä kuka lopulta uskaltaa muuttaa elämänsä suuntaa?

Vierailevissa rooleissa nähdään muun muassa Linda Wiklund, Tarja Heinula, Milka Ahlroth ja Sanna Majanlahti. Sykkeen vakiohahmoihin kuuluvat jälleen kaudella 25 edellä mainittujen lisäksi Jesse (Sebastian Rejman), Jari (Nicke Lignell), Minako (Yuko Takeda), Artturi (Juha-Tapio Arola), Uffe (Pedram Notash) ja Marjut (Jaana Pesonen).

Haluatko miljonääriksi?

Alkaa Ruudussa ja Nelosella maaliskuussa.

Supersuositun Haluatko miljonääriksi? -ohjelman uusi kausi nähdään Ruudussa ja Nelosella jälleen keväällä. Ohjelman juontajana jatkaa Antti Holma, mikä tarkoittaa sitä, että miljoonan euron pääpotin tavoittelu on sekä jännittävää että hauskaa.



Haluatko miljonääriksi? -ohjelma on yksi maailman tunnetuimmista ja suosituimmista television tietokilpailuformaateista.

Koskinen

Kausi 6 alkaa Ruudussa myöhemmin keväällä.

Ruudun kestosuosikki Koskisen 6. kaudella seurataan komisario Sakari Koskista (Eero Aho) ja hänen tiimiään Sisä-Suomen poliisin väkivaltarikosten yksikössä. Koskisen tiimiin kuuluvat Ulla Lundelin (Maria Ylipää), Risto Pekki (Turkka Mastomäki), Markku Kaatio (Jon-Jon Geitel) ja Kaija Palonen (Irina Isberg).

Uudella tuotantokaudella Koskisen oma elämä sekä maailma poliisityön ympärillä ovat murroksessa. Rikokset raaistuvat entisestään ja väkivallan uhka ulottuu myös tutkijoiden läheisiin sekä heihin itseensä. Samaan aikaan poliisin määrärahoja leikataan, ja Koskinen ajautuu yhä useammin vastakkain esimiehensä Tansen (Mari Turunen) kanssa.

Koskinen on jälleen vailla pysyvää kotia. Ero Ullasta on lopullinen ja välit ex-vaimo Raijaan ovat uudelleen lämmenneet. Raija ehdottaa Koskiselle myös eläkkeelle jäämistä. Koskinen torjuu ajatuksen, mutta se ei kuitenkaan jätä häntä rauhaan.

Kuudennen kauden rikokset kumpuavat intohimosta, kostosta ja ahneudesta. Tutkinnat vievät Koskisen luokkakokouksesta viihdemaailman kulisseihin, teknologiayrityksen salaisuuksien äärelle sekä musiikkivideon kuvauksiin.

Poliisit 24/7

Alkaa Ruudussa ja Nelosella keskiviikkona 13.1.

Suosikkisarja Poliisit 24/7 vie katsojat toisella kaudellaan seuraamaan poliisipartioiden arkea kuudella paikkakunnalla. Mukana jatkavat tutut Oulu, Kuopio sekä Hyvinkää, ja uusiin poliiseihin tutustutaan Kokkolassa, Ivalossa ja Kotkassa.

Sarja seuraa partioiden työntäyteisiä työvuoroja ja näyttää läheltä, mitä kaikkea poliisin arki pitää sisällään niin kaupungeissa kuin pienemmillä paikkakunnilla.

Poliisit kohtaavat työssään liikenneonnettomuuksia, häiriökäyttäytymistä ja päihteiden aiheuttamia vaaratilanteita. Kesän lämpimät päivät tuovat mukanaan kiireisiä vuoroja, joita kuormittavat mm. nuorten kokoontumiset sekä erilaiset hälytystehtävät yöelämän keskellä.

Vakavien tilanteiden rinnalla sarja näyttää myös poliisien välistä yhteistyötä, ammattitaitoa ja huumoria, joiden avulla raskaitakin työvuoroja jaksetaan.

Savotta

Alkaa Ruudussa ja Nelosella huhtikuussa.

Savotta on kotimainen seurantareality ihmisistä, joille metsä on työ, elämäntapa ja tulevaisuus. Kolmannella kaudella sarja laajentaa näkökulmaansa uusiin tekijöihin, ammatteihin ja ilmiöihin suomalaisen metsän ympärillä. Ammattilaisten, opiskelijoiden ja uuden sukupolven metsäosaajien arki vie katsojat metsäkoneiden ohjaamoihin, metsäalan opintojen arkeen, työmaille, konehuoltoon, ennallistamiskohteisiin ja suomalaisen metsän ytimeen.

Sarjan tuttuina kasvoina nähdään jälleen keihäänheiton legendat Antti Ruuskanen ja Tero Pitkämäki sekä lumilautailun maailmanmestari Roope Tonteri. Uutena päähenkilönä mukaan liittyy pellolainen metsuri ja moottorisahaveistäjä Sofia Soikkonen, joka edustaa uuden sukupolven metsäosaajia. Lisäksi seurataan Taivalkoskella opiskelevaa Miiaa, joka rakentaa omaa tulevaisuuttaan matkalla kohti unelmaansa metsäkoneenkuljettajana.

Kaudella tutustutaan aiempaa laajemmin metsäalan eri ammatteihin ja tekijöihin aina metsureista, konekuljettajista ja huoltoammattilaisista opiskelijoihin, yrittäjiin ja metsäasiantuntijoihin. Mukana on myös UPM:n luonnonhoidon asiantuntija Miika Laihonen, jonka työssä metsätalous, luonnon monimuotoisuus ja ennallistaminen kohtaavat. Kuusiosainen kausi näyttää, kuinka monipuolinen metsäala on ja millaisia ihmisiä, ammatteja sekä tarinoita suomalaisen metsän ympäriltä löytyy.

Temptation Island Suomi

15. juhlakausi käynnistyy ilmaisena Nelosella keskiviikkona 6.1.

Temptation Island Suomen käänteitä täynnä ollut 15. tuotantokausi nähdään ilmaisena Ruudussa ja Nelosella 6. tammikuuta alkaen.

Ruudun tilaajien syksyn aikana ahmimalla kaudella neljä pariskuntaa; Niki ja Eleni, Riia ja Miko, Memmi ja Tomi, sekä Aino ja Ville, laittavat parisuhteensa todelliseen painetestiin. Kaudelta ei shokkikäänteitä puutu ja kausi onkin ollut huippusuosittu Ruudussa.

Ilta-Sanomien ja Helsingin Sanomien suuret vaalitentit

Suorat lähetykset tiistaina 6.4. ja 13.4. Ruudussa ja Nelosella.

HS/Kalle Koponen

Kenestä tulee Suomen seuraava pääministeri, ja mitä puolueilla on tarjota kansalaisille eduskuntavaaleissa? Kaikki eduskuntapuolueiden puheenjohtajat ottavat toisistaan mittaa Ruudussa ja Nelosella suorissa puheenjohtajatenteissä, joita isännöivät vuoroviikoin Ilta-Sanomat ja Helsingin Sanomat.



Ensimmäisenä ehdokkaat ovat Ilta-Sanomien tentattavana tiistaina 6.4. ja Helsingin Sanomien suora vaalitentti nähdään tiistaina 13.4. Ilta-Sanomien suuri vaalitentti toimii lähtölaukauksena eduskuntavaalien ennakkoäänestykselle ja Helsingin Sanomien vaalitentti sijoittuu vaaliviikolle. Molemmat tentit esitetään suorina lähetyksinä klo 20-22.

Suurten vaalitenttien lisäksi Ruudussa ja Nelosella nähdään Ilta-Sanomien ja Helsingin Sanomien yhteiset minitentit, joita luotsaavat HS:n tuottaja Tuomas Peltomäki ja IS:n politiikan toimittaja Erno Laisi.

Emma Gaala

Suora lähetys Ruudussa ja Nelosella lauantaina 6.3.

Emma Gaala on suomalaisen musiikin suurin juhla, jossa palkitaan vuosittain kotimaisen musiikin parhaat tekijät ja esittäjät. Palkintojen jaon ohella lavalle nousee Suomen ajankohtaisimpia artisteja.

Suomalaisen musiikin suurinta juhlaa vietetään Espoo Metro Areenalla lauantaina 6. maaliskuuta.

Heikki Paasosen juontama Emma Gaala nähdään tuttuun tapaan suorana lähetyksenä Nelosella ja Ruudussa. Tällä kertaa ainutlaatuisia livevetoja tarjoilevat muun muassa Kuumaa, Mirella ja Zen Café. Lisää esiintyjiä julkistetaan myöhemmin, ja Emma-ehdokkaat julkistetaan torstaina 10.12.2026.

Kansainväliset sarjat Nelonen Median kanavissa

NELONEN:

Gordon Ramsayn salainen palvelu (Gordon Ramsay’s Secret Service), kausi 1

Torstaisin klo 20.00, 7.1. alkaen.

JIM:

Amerikan rajavartijat (Border Security America's Frontline), kausi 20

Tiistaisin klo 19.00 ja 19.30, 12.1. alkaen.

Petolliset UK (The Traitors), kausi 4

Maanantaisin klo 22.00, 18.1. alkaen.

Panttilainaamo (Pawn Stars), kausi 25

Maanantaista torstaihin klo 20.00, 18.1. alkaen.

Muinaiset avaruusoliot (Ancient Aliens), kausi 17

Maanantaista torstaihin myöhäisillassa, 5.4. alkaen.