Norrback: Hallituksen on varmistettava nopeammat DNA-tulokset susijahdissa
16.10.2026 14:23:11 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
Kansanedustaja Anders Norrback (RKP) on tänään jättänyt maa- ja metsätalousministeriölle kirjallisen kysymyksen susien DNA-analyysien käsittelyajoista. Kysymyksessään Norrback pyytää arviota siitä, ovatko nykyiset resurssit ja määrärahat riittäviä sekä mitä toimenpiteitä tarvitaan sen varmistamiseksi, että DNA-tulokset saadaan kohtuullisessa ajassa. Kysymyksessä tarkastellaan muun muassa kevään 2026 ensimmäisestä kannanhoidollisesta sudenmetsästyksestä saatuja kokemuksia, joiden mukaan monet kentällä toimivat tahot kokivat DNA-näytteiden käsittelyaikojen olleen liian pitkiä.
– Jos kannanhoidollisen metsästyksen halutaan toimivan tarkoitetulla tavalla, myös viranomaisprosessien on toimittava sujuvasti. Kun DNA-näytteiden tulokset viipyvät, metsästysseurat voivat menettää mahdollisuuden hyödyntää saamansa luvat järjestelmän edellyttämällä tavalla. Samalla on tärkeää, että käytössämme on ajantasainen ja luotettava kuva susikannasta. Siksi on syytä arvioida, vastaavatko DNA-analyyseihin liittyvät resurssit ja toimintaprosessit todella kentällä oleviin tarpeisiin, Norrback toteaa.
Kannanhoidollinen sudenmetsästys palautettiin osaksi susikannan hoitoa, jotta susikantaa voitaisiin hallinnoida pitkäjänteisesti ja kestävällä tavalla. Toimiva seuranta sekä DNA-analyysien nopea käsittely ovat tässä keskeisessä asemassa. Norrback korostaa, että luottamus suurpetopolitiikkaan rakentuu sille, että sekä päätöksenteko että käytännön kannanhoito toimivat tehokkaasti ja ennakoitavasti.
– Työ toimivan ja hyväksyttävän susikannan hoidon puolesta jatkuu. Tarvitsemme politiikkaa, jossa huomioidaan sekä elinvoimaisen susikannan säilyttäminen että maaseudulla asuvien ihmisten arki. Se edellyttää toimivaa sääntelyä, ajantasaista tietoa ja sitä, että viranomaisilla on riittävät resurssit tehtäviensä hoitamiseen. Tulen seuraamaan asian etenemistä myös jatkossa ja tekemään työtä sen eteen, että kannanhoidollista metsästystä voidaan kehittää tavalla, joka vahvistaa luottamusta koko kannanhoitojärjestelmään, Norrback päättää.
Yhteyshenkilöt
Anders NorrbackKansanedustajaPuh:050 374 9955anders.norrback@riksdagen.fi
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