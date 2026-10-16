SDP:n Helena Marttila: Hallituksen leikkaukset uhkaavat romuttaa kansalaisten luottamuksen oikeusjärjestelmään

– Jo nyt liikutaan vakavien oikeusturvaongelmien alueella, kun syyteharkinnassa on rikosasioita, joiden tapahtumat ulottuvat vuosiin 2021 ja 2022. Jos kymmenet ja kymmenet syyttäjät saavat leikkausten vuoksi lähtöpassin vuodenvaihteessa, niin millaisiksi käsittelyajat sitten venyvät? Oikeus saada asiansa käsitellyksi kohtuullisessa ajassa on perus- ja ihmisoikeus, eikä hallitus voi leikata siitä ilman vakavia seurauksia.

Marttila muistuttaa, että oikeuskansleri on toistuvasti korostanut oikeutta saada asia käsitellyksi ilman aiheetonta viivytystä niin perustuslain kuin Euroopan ihmisoikeussopimuksen nojalla. Mikäli leikkaukset toteutuvat, Etelä-Suomen syyttäjäalueelta vähennettäisiin noin 30 syyttäjää ja koko maasta yhteensä noin 70, vaikka heidän kalentereihinsa on jo varattu oikeudenkäyntejä pitkälle ensi vuoteen.

Kiireelliset asiat, kuten vangitsemiseen liittyvät asiat, on käsiteltävä ensin, joten muiden rikosasioiden käsittely uhkaa lykkääntyä. Näihin kuuluu myös vakavia rikoksia, kuten ryöstöjä, törkeitä pahoinpitelyjä ja raiskauksia. Erityisen huolestuttavana Marttila pitää lähisuhde- ja perheväkivaltaan sekä seksuaalirikoksiin liittyvien rikosasioiden viivästymistä.

– Oikeusprosessi on usein edellytys sille, että rikoksen uhrin toipuminen voi alkaa. On kerta kaikkiaan vastoin kaikkia oikeusvaltion periaatteita, että vakavien rikosten käsittely voi kestää vuosikausia.

Marttilan mukaan hallituksen linja on ristiriidassa toimivan oikeusvaltion ja yhteiskunnan sisäisen turvallisuuden edellytysten kanssa.

– Oikeusministeri Leena Meren (ps) puheet (HS 15.10.) siitä, että nyt vain valitettavasti jaetaan niukkuutta, eivät vakuuta. Hallitus kyllä jakaa niukkuutta oikeudenhoitoon, mutta samaan aikaan se on valmis alentamaan yhteisöveroa miljardiluokan veronkevennyksillä. Oikeusturvasta säästäminen yhteiskuntarauhan kustannuksella ei ole vain lyhytnäköistä, vaan aktiivisen haitallista politiikkaa.

Marttila korostaa, että luottamus oikeuden toteutumiseen on yksi suomalaisen yhteiskunnan kivijaloista.

– Erityisen huolestuttavaa on se, että kansalaisten usko oikeusturvaan uhkaa rapistua. Jos ihmiset kokevat, että he eivät saa oikeutta, vaarana on, että luottamus koko järjestelmää kohtaan murenee. Pahimmassa tapauksessa kunnioitus lakeja kohtaan heikkenee tai äärimmillään oikeutta aletaan ottaa omiin käsiin. Sitä kehitystä vastuullinen päätöksenteko ei saa ruokkia.