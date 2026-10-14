Keusoten aluehallitus kokoontuu 20.10.2026
16.10.2026 14:51:54 EEST | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus kokoontuu tiistaina 20.10.2026. Aluehallitus käsittelee kokouksessaan muun muassa hakemusta alijäämän kattamiseksi, palvelujen verkostosuunnitelmaa ja vuoden 2026 talousarvion muuttamista.
Kokouksen esityslistan pääset lukemaan täältä.
Aluehallitus johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta. Se valmistelee asiat, joista valtuusto päättää, ja varmistaa, että valtuuston päätökset toteutuvat arjessa. Aluehallituksessa on 13 jäsentä. Aluehallitus kokoontuu noin joka toinen viikko.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Helinä Perttualuehallituksen puheenjohtajaKeski-Uudenmaan hyvinvointialuePuh:040 315 2490helina.perttu@keusote.fi
Tietoja julkaisijasta
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)
Aluehallitus käsitteli Keusoten talouden tasapainottamista ja palveluverkon kehittämistä14.10.2026 11:02:55 EEST | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) aluehallitus kokoontui tiistaina 13. lokakuuta 2026. Kokouksen yhteydessä järjestettävässä iltakoulussa aluehallitus perehtyi tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman tarkentamiseen sekä palveluverkon kehittämisen valmisteluun. Lisäksi aluehallitus sai tiedoksi Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisun Rajamäen terveysasemaa koskevasta valituksesta.
Keusoten Mäntsälän ja Tuusulan kotihoito sai kiitosta asiakkailta – parhaat arviot Keusoten kotihoidon yksiköistä8.10.2026 09:31:53 EEST | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) Mäntsälän ja Tuusulan kotihoito ovat saaneet parhaat asiakasarviot Keusoten kotihoidon yksiköistä THL:n valtakunnallisessa Kerro palvelustasi 2026 -asiakastyytyväisyyskyselyssä. Asiakkaat arvostavat erityisesti avun riittävyyttä, turvallisuuden tunnetta ja sitä, että heidän omat toiveensa huomioidaan.
Kädet ennen seiniä – Keusoten palvelujen verkoston kehittäminen etenee päätöksentekoon2.10.2026 10:43:12 EEST | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) haastava taloudellinen tilanne edellyttää kehittämään palvelujen verkostoa ja palvelujen järjestämisen tapoja. Päivitetty tuottavuus- ja taloudellisuusohjelma etenee päätöksentekoon: tavoitteena on, että hyvinvointialueen aluevaltuusto päättää päivityksestä kokouksessaan 29.10.2026.
Työelämän kolmio kokoaa täsmätyökykyiset työnhakijat ja työnantajat yhteen Hyvinkäällä30.9.2026 15:20:31 EEST | Tiedote
Keusote ja Remmi Työpalvelu Oy järjestävät 11. marraskuuta Hyvinkäällä Työelämän kolmio – kohtaamisista töihin -tapahtuman, jossa täsmätyökykyiset työnhakijat ja työnantajat pääsevät kohtaamaan toisiaan. Tapahtuman tavoitteena on löytää uusia työelämän mahdollisuuksia, lisätä tietoa täsmätyökykyisten työllistämisestä ja madaltaa työnantajien kynnystä tarjota työmahdollisuuksia.
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus käsitteli vammaispalvelujen hankintaa ja pelastuslaitoksen ajankohtaisia asioita30.9.2026 09:21:07 EEST | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) aluehallitus käsitteli kokouksessaan 29.9.2026 muun muassa vammaispalvelulain mukaisen päivätoiminnan ja kehitysvammaisten työtoiminnan hankintaa sekä pelastuslaitoksen taloutta ja palvelutasoa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme