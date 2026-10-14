Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)

Keusoten aluehallitus kokoontuu 20.10.2026

16.10.2026 14:51:54 EEST | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote

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Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus kokoontuu tiistaina 20.10.2026. Aluehallitus käsittelee kokouksessaan muun muassa hakemusta alijäämän kattamiseksi, palvelujen verkostosuunnitelmaa ja vuoden 2026 talousarvion muuttamista.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Kokouksen esityslistan pääset lukemaan täältä.

Aluehallitus johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta. Se valmistelee asiat, joista valtuusto päättää, ja varmistaa, että valtuuston päätökset toteutuvat arjessa. Aluehallituksessa on 13 jäsentä. Aluehallitus kokoontuu noin joka toinen viikko.

Avainsanat

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Tietoja julkaisijasta

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.

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