Kela/FPA

Osa Kelan kirjeistä viivästyy tulostushäiriön vuoksi

16.10.2026 14:45:39 EEST | Kela/FPA | Tiedote

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Kelan kirjeiden ja päätösten tulostuksessa on häiriö, joka viivästyttää Kelasta lähtevää kirjepostia. Häiriö ei vaikuta maksujen siirtymiseen asiakkaiden tileille, ja etuudet maksetaan asiakkaille ajallaan. Asiakkaat saavat tiedon etuuspäätöksistään aina myös OmaKelasta.

Kelan kirjeiden ja päätösten tulostuksessa on häiriö, joka hidastaa kirjepostia asiakkaille. Häiriö ei vaikuta Kelan maksuihin asiakkaiden tileille. Asiakkaiden etuuspäätökset ja kirjeet ovat luettavissa myös OmaKelassa, jossa ne näkyvät asiakkaille tavalliseen tapaan.  

Lähes kaikki Kela-asiat voi hoitaa OmaKelassa tai puhelimitse. Jos asiakkaalla ei ole mahdollisuutta asioida verkossa, hän voi kysyä päätöksistään ja mahdollisista lisäselvityksistä soittamalla Kelan puhelinpalveluun. Jos asiakas saa kirjeenä tulevan lisäselvityspyynnön myöhässä, hän voi pyytää Kelasta lisäaikaa lisäselvityksen toimittamiseen tai kuulemiseen.  

Pahoittelemme asiakkaille tulostusongelmasta aiheutuvaa haittaa.  

Lisätietoa asiakkaille  

OmaKelan osoite on kela.fi/omakela. Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.  

Kelan puhelinpalvelun numerot löytyvät osoitteesta kela.fi/soita-kelaan

Yhteyshenkilöt

Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.

Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi

Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.

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