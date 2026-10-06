Tavoittavatko sosiaali- ja terveyspalvelut asunnottomuutta kokevat ihmiset? Uusi tutkimus nostaa esiin tärkeän kysymyksen

RADAR-hankkeen tutkijat Elisabetta Leni ja Veera Niemi esittelivät hankkeen tutkimustuloksia 16. lokakuuta järjestetyssä Valtakunnallisessa asunnottomuusseminaarissa Lahdessa. Tulokset nostavat esiin tarpeen tarkastella paitsi palvelujen saatavuutta myös sitä, miten palvelut vastaavat asunnottomuutta kokevien ihmisten erilaisiin elämäntilanteisiin ja tuen tarpeisiin.

Palvelujen vähäinen käyttö ei tarkoita, ettei tuelle olisi tarvetta. Toisaalta palvelut myös saavuttavat monet ja ovat heille vaikuttavia. Helsingin ja Espoon analyysit tutkimuksessa osoittavat, että Asunto Ensin -malli on vaikuttava keino pysyvien asumisratkaisujen mahdollistamiseksi asunnottomuutta kokeville. Asunnottomuuden poistamisen kannalta olennaista on myös tunnistaa tuen tarpeet jo ennen asunnon menettämistä.

Asumisneuvontaa on välttämätöntä tarjota kaikenlaisissa asumismuodoissa asuville, myös yksityisillä asuntomarkkinoilla, ja sitä ei voi korvata muilla sote-palveluilla. Matalan kynnyksen palvelujen ja jalkautuvan työn lisäksi olemassa olevien asiakkuuksien kiinnipitävän työotteen vahvistaminen on tärkeää. Tukimuotojen kehittämistä on tehtävä yhdessä asunnottomuutta kokevien ja kokeneiden asiakkaiden kanssa. Tutkimustieto auttaa kehittämään palveluja ja kohdentamaan tukea sinne, missä sitä tarvitaan.

Seminaari yhdisti tutkimustiedon ja käytännön työn

Seminaarin järjestivät Asunto ensin Verkostokehittäjät, Y-Säätiö, Lahden kaupunki ja Päijät-Hämeen hyvinvointialue. Lahden kaupungintalolla pidetyn tilaisuuden puheenjohtajana toimi Y-Säätiön toimitusjohtaja Teija Ojankoski.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala korosti videotervehdyksessään tutkimuksen ja tiedon merkitystä vaikuttavan asunnottomuustyön perustana. Ympäristöministeriön erityisasiantuntija Hanna Kettunen painotti hankkeissa kehitettyjen toimintatapojen juurruttamista kuntien ja hyvinvointialueiden pysyvään työhön.

Lahden kaupungin asumisneuvoja Heli Nuutinen nosti esiin asumisneuvonnan roolin asunnottomuuden ehkäisyssä ja kysymyksen sen tulevaisuudesta rahoituksen ollessa epävarmaa. Päijät-Hämeen hyvinvointialueen projektityöntekijä Niina Taipalus kuvasi jalkautuvaa Askel-toimintaa, jossa ihmisiä tuetaan asumisen ja arjen haasteissa yhdessä yhteistyökumppanien kanssa.

Kokemusasiantuntija Henri Borgman muistutti traumasensitiivisen työotteen ja arvostavan kohtaamisen merkityksestä haavoittuvassa tilanteessa olevien ihmisten tukemisessa.

Vuosittainen seminaari on osa Verkostokehittäjien työtä, jossa alan ammattilaiset jakavat tietoa ja kehittävät käytäntöjä yhdessä. Verkostokehittäjien toimintaa koordinoi Y-Säätiö ja rahoittaa STEA.

Huomenna 17. lokakuuta vietettävä Asunnottomien yö muistuttaa asunnottomuuden poistamisen tavoitteesta ja sen edellyttämästä pitkäjänteisestä työstä. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan pysyviä koteja, oikea-aikaista tukea ja tutkittuun tietoon perustuvia ratkaisuja.