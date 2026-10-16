Kausirokotukset nyt myös sote-autossa – rokotukset alkavat ajanvarauksella tiistaina 20.10.
16.10.2026 15:05:25 EEST | Itä-Uudenmaan hyvinvointialue – Östra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue aloittaa kausirokotusten antamisen sote-autossa tiistaina 20.10.2026. Kausirokotuksiin kuuluvat influenssa-, korona- ja pneumokokkirokotteet. Rokotukset toteutetaan ajanvarauksella sote-auton normaalien palvelupäivien yhteydessä Pukkilan, Myrskylän ja Lapinjärven asukkaille.
Varmista ennen rokotusajan varaamista, että kuulut henkilöihin, joille suositellaan rokotusta. Noudatamme kausirokotusten antamisessa THL:n suosituksia. Tutustu rokotuksiin liittyviin ohjeisiin tarkemmin hyvinvointialueen verkkopalvelussa.
Missä ja milloin sote-autossa rokotetaan?
Kausirokotusaikoja on tarjolla ajanvarauksella sote-auton asiointipäivinä:
Pukkila
-
Tiistaisin klo 9.15–11.15
Myrskylä
-
Tiistaisin klo 12.30–14.30
Lapinjärvi
-
Torstaisin klo 12.00–14.00
Näin varaat ajan kausirokotukseen
Rokotusaika varataan puhelimitse rokotusajanvarauksesta.
Pukkila ja Myrskylä
-
puh. 019 560 0200
Lapinjärvi
-
puh. 019 560 0304
Huomioithan, että sote-auto ei ole esteetön vaan asiointi edellyttää, että asiakas pystyy nousemaan autoon itse tai avustajan tukemana. Jos sote-autolla asiointi ei sovellu asiakkaan tilanteeseen, hänet ohjataan ajanvarauksessa sopivan palvelun pariin. Auto saapuu pysähtymispaikalle silloin, kun sille on varattu vastaanottoaikoja. Jos sote-autoa ei näy pysähtymispaikalla, syynä on yleensä se, ettei kyseiselle päivälle ole tehty ajanvarauksia.
Voit katsoa tiedotteet kausirokotuksista ja sote-autosta sivuiltamme:
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Yhteyshenkilöt
Jaana PietiläinenPalveluvastaavaPuh:0400860866jaana.pietilainen@itauusimaa.fi
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa ja järjestää julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut alueellaan, johon kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo.
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