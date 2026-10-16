Kausirokotukset nyt myös sote-autossa – rokotukset alkavat ajanvarauksella tiistaina 20.10.

16.10.2026 15:05:25 EEST | Itä-Uudenmaan hyvinvointialue – Östra Nylands välfärdsområde | Tiedote

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Itä-Uudenmaan hyvinvointialue aloittaa kausirokotusten antamisen sote-autossa tiistaina 20.10.2026. Kausirokotuksiin kuuluvat influenssa-, korona- ja pneumokokkirokotteet. Rokotukset toteutetaan ajanvarauksella sote-auton normaalien palvelupäivien yhteydessä Pukkilan, Myrskylän ja Lapinjärven asukkaille.

Kuvassa sote-auto ja sairaanhoitajia
Kuvassa sote-auton sairaanhoitajia vasemmalta oikealle: Johanna, Jenny, Kirsi, Sanna ja Maija

Varmista ennen rokotusajan varaamista, että kuulut henkilöihin, joille suositellaan rokotusta. Noudatamme kausirokotusten antamisessa THL:n suosituksia. Tutustu rokotuksiin liittyviin ohjeisiin tarkemmin hyvinvointialueen verkkopalvelussa

Missä ja milloin sote-autossa rokotetaan? 

Kausirokotusaikoja on tarjolla ajanvarauksella sote-auton asiointipäivinä: 

Pukkila 

  • Tiistaisin klo 9.15–11.15 

Myrskylä 

  • Tiistaisin klo 12.30–14.30 

Lapinjärvi 

  • Torstaisin klo 12.00–14.00 

Näin varaat ajan kausirokotukseen 

Rokotusaika varataan puhelimitse rokotusajanvarauksesta. 
 
Pukkila ja Myrskylä 

  • puh. 019 560 0200 

Lapinjärvi 

  • puh. 019 560 0304 

Huomioithan, että sote-auto ei ole esteetön vaan asiointi edellyttää, että asiakas pystyy nousemaan autoon itse tai avustajan tukemana. Jos sote-autolla asiointi ei sovellu asiakkaan tilanteeseen, hänet ohjataan ajanvarauksessa sopivan palvelun pariin. Auto saapuu pysähtymispaikalle silloin, kun sille on varattu vastaanottoaikoja. Jos sote-autoa ei näy pysähtymispaikalla, syynä on yleensä se, ettei kyseiselle päivälle ole tehty ajanvarauksia. 

Voit katsoa tiedotteet kausirokotuksista ja sote-autosta sivuiltamme: 

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Yhteyshenkilöt

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue tuottaa ja järjestää julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut alueellaan, johon kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo.

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