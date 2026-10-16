Kausirokotukset nyt myös sote-autossa – rokotukset alkavat ajanvarauksella tiistaina 20.10.

Varmista ennen rokotusajan varaamista, että kuulut henkilöihin, joille suositellaan rokotusta. Noudatamme kausirokotusten antamisessa THL:n suosituksia. Tutustu rokotuksiin liittyviin ohjeisiin tarkemmin hyvinvointialueen verkkopalvelussa.

Missä ja milloin sote-autossa rokotetaan?

Kausirokotusaikoja on tarjolla ajanvarauksella sote-auton asiointipäivinä:

Pukkila

Tiistaisin klo 9.15–11.15

Myrskylä

Tiistaisin klo 12.30–14.30

Lapinjärvi

Torstaisin klo 12.00–14.00





Näin varaat ajan kausirokotukseen

Rokotusaika varataan puhelimitse rokotusajanvarauksesta.



Pukkila ja Myrskylä

puh. 019 560 0200

Lapinjärvi

puh. 019 560 0304

Huomioithan, että sote-auto ei ole esteetön vaan asiointi edellyttää, että asiakas pystyy nousemaan autoon itse tai avustajan tukemana. Jos sote-autolla asiointi ei sovellu asiakkaan tilanteeseen, hänet ohjataan ajanvarauksessa sopivan palvelun pariin. Auto saapuu pysähtymispaikalle silloin, kun sille on varattu vastaanottoaikoja. Jos sote-autoa ei näy pysähtymispaikalla, syynä on yleensä se, ettei kyseiselle päivälle ole tehty ajanvarauksia.

Voit katsoa tiedotteet kausirokotuksista ja sote-autosta sivuiltamme: