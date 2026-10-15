Pormestari Sazonovin ehdotus Helsingin talousarvioksi vuodelle 2027: Parempaa lukutaitoa, nopeampaa hoitoon pääsyä ja tuhat naapurustotapahtumaa

Pormestari Daniel Sazonovin talousarvioehdotuksen keskeisimmät panostukset kohdistuvat peruskouluun, lasten ja nuorten lukutaitoon, naapurustojen yhteisöllisyyteen sekä perusterveydenhuollon hoitoon pääsyn parantamiseen. Verot eivät nouse.

Jokaiseen kouluun koulukirjasto, tuhat helsinkiläistä naapurustotapahtumaa sekä lisää lääkäreitä ja hoitajia

Talousarvioehdotuksessa rahoitetaan perusopetuksen alkuopetuksen laskennallisen ryhmäkoon laskeminen, äidinkielen oppituntien lisäykset ja tarveperusteisen rahoituksen kasvattaminen koko lukuvuoden osalta. Lisäksi talousarvioehdotuksessa kohdistetaan panostus koulukirjastoihin, joilla varmistetaan, että jokaisessa Helsingin koulussa on vähintään käsikirjasto. Painettuihin oppimateriaaleihin ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan perusrahoitukseen tehdään lisäkohdennus.

– Ensi vuoden budjetissa panostamme erityisesti lapsiin ja nuoriin. Haluan esitykselläni varmistaa, että jokainen lapsi ja nuori saa hyvät perustaidot koulupolultaan. Keskitymme erityisesti lukutaidon vahvistamiseen. Uutena kokonaisuutena käynnistämme koulukirjastoverkon vahvistamisen, sanoo Helsingin pormestari Daniel Sazonov.

Naapurustotason kaupunkikulttuurin edistämiseksi talousarvioehdotuksessa esitetään uudenlaista naapurustotapahtumien avustusta. Avustuksella mahdollistetaan vuosille 2027 ja 2028 tuhat uutta naapurustotapahtumaa. Avustuksen toteuttamisessa hyödynnetään osallisuusrahastoa.

– Tämä on konkreettinen teko, jolla haluamme saada kaupunkiin lisää naapurustoyhteisöllisyyttä tukevia tapahtumia. Toivon, että tämä panostus kannustaa helsinkiläisiä luomaan uusia kaupunkilaisia yhteen tuovia tapahtumia ja tempauksia jo olemassa olevien perinteikkäiden kaupunginosatapahtumien rinnalle, toteaa pormestari Sazonov.

Helsinki on asettanut hoitoon pääsyn tavoiteajaksi 14 vuorokautta. Tavoitteeseen pääsemiseksi Helsinki lisää lääkäreiden ja hoitajien määrää. Talousarvioehdotuksessa vuodelle 2027 lisätään 25 lääkäriä ja 13 hoitajaa. Nämä lisäykset tulevat jo aiemmin päätetyn 52 lääkärivakanssin ja 71 hoitajavakanssin päälle. Omalääkäri- ja ammatinharjoittajamallin käyttöönotto etenevät myös vuonna 2027 päätöksenteosta konkretiaan. Ammatinharjoittajamallia pilotoidaan 10 yrittäjäomalääkärin ja 10 omahoitajan toimesta.

Talousarvioehdotuksessa varataan joukkoliikenteen rahoitusta niin, että HSL:n lippuhintojen korotus voi jäädä suunniteltua matalammalle tasolle niin, että lippujen reaalihinnat eivät kallistu. Helsinki käyttää vuonna 2027 joukkoliikenteeseen 470 miljoonaa euroa. Tämä on vertailukelpoistettuna 14,7 prosenttia enemmän kuin vuonna 2026.

Veroprosentit pysyvät ennallaan

Kunnallisvero vuonna 2027 on 5,3 prosenttia. Asukkaiden kiinteistöverot pysyvät lain sallimalla alarajalla. Maapohjan yleinen kiinteistöveroprosentti on 1,3 prosenttia ja rakennusten yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 prosenttia. Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti on 0,41 prosenttia, kun muiden asuinrakennusten veroprosentti on 0,93 prosenttia. Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti on 4,30 prosenttia ja voimalaitoksen veroprosentti 3,10 prosenttia.

– Olemme kaupunkistrategiassa sitoutuneet pidättäytymään kunnallisveron ja kiinteistöveron korotuksesta. Pidän tärkeänä, että huolehdimme myös kaupunkilaisten ostovoimasta. Kaupungin taloutta tulee hoitaa vastuullisesti ja kestävästi, jotta voimme toimia näin myös jatkossa, sanoo pormestari Sazonov.

Pormestarin talousarvioesitys lukuina

Helsingin kunnallisten palveluiden puolella ulkoiset menot nousevat 3,62 miljardiin euroon. Talousarvioehdotuksessa toimintatuottojen tasoksi arvioidaan 1,4 miljardia ja verotulojen tasoksi noin kaksi miljardia. Valtionosuuksien arvio on 510 miljoonaa euroa. Kaupungin vuosikate laskee 441 miljoonan tasolle. Poistojen ja arvonalennusten jälkeen kaupungin tulos on 25 miljoonaa euroa.

Pormestarin ehdotus talousarvioksi on tehty kaupunkistrategian kestävyysperiaatteen mukaisesti. Toimintamenojen menokasvu perustuu peruspalveluiden hintaindeksin mukaiseen kasvuun ja väestönkasvuun vähennettynä yhden prosenttiyksikön tuottavuusvaateella. Tuottavuusvaade ei koske kasvatuksen ja koulutuksen tai kulttuurin ja vapaa-ajan toimialojen ydinpalveluita.

Sosiaali- terveys- ja pelastustoimialan taloudessa noudatetaan valtionrahoitteisuusperiaatetta, eli palvelut rahoitetaan valtion Helsingille kohdentamalla rahoituksella sekä toimialan omilla tuloilla.

Pormestarin talousarvioehdotus toimialoittain jaettuna:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan menot kasvavat aiempaan vuoteen verrattuna 4,4 prosenttia noin 1,78 miljardiin euroon.

Kaupunkiympäristön toimiala koostuu useista eri sitovista talousarviokohdista. Yhteen laskettuna toimialan toimintatulot kasvavat 2,3 prosentilla 1,44 miljardiin euroon ja toimialan menot nousevat 6,1 prosentilla 1,26 miljardiin euroon.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintakatteen alijäämä kasvaa vuoteen 2026 verrattuna 5,0 prosentilla 312 miljoonaan euroon.

Keskushallinnon menot kasvavat 0,6 prosentilla 529 miljoonaan euroon. Keskushallinto sisältää kaupunginkanslian menojen lisäksi muun muassa työttömyysetuuksien maksuvastuun ja työllisyyspalveluiden hankinnan kustannukset sekä erilaisia avustuksia, korvauksia ja käyttövaroja. Kaupunginkanslian menot vähenevät aiempaan vuoteen verrattuna -0,6 prosentilla 169 miljoonaan euroon. Työllisyyden määrärahat sisältävät työllisyyspalveluiden järjestämisen ja työttömyysetuuksien maksuvastuun. Työllisyyden määrärahat kasvavat aiempaan vuoteen verrattuna 5,4 prosentilla 252,6 miljoonaan euroon.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimintamenot kasvavat aikaisempaan vuoteen verrattuna 4,8 prosenttia ja toimintamenojen taso on noin 3,45 miljardia euroa. Sotepe-toimialan valtionrahoituksen tasoksi on arvioitu 3,185 miljardia euroa ja toimintatuotoiksi 289 miljoonaa euroa.



Toimialoittain jaoteltuna menoissa sisäiset erät eivät ole eliminoituna. Toimialojen välisistä tehtävänsiirroista ja budjettimomenttien muutoksista johtuen jokainen talousarviokohta ei ole edellisvuoteen vertailukelpoinen.

Poikkeuksellisen voimakkaasti vuonna 2027 kasvavat joukkoliikenteen menot. Talousarvioehdotuksessa joukkoliikennettä koskevat talousarviokohdat on yhdistetty uudeksi joukkoliikenne talousarviokohdaksi. Joukkoliikenteen menot kasvavat 63 miljoonalla eurolla, joka on 14,7 prosentin vertailukelpoinen kasvu aikaisempaan vuoteen verrattuna. Joukkoliikenne-talousarviokohdan menot ovat 470 miljoonaa euroa.

Helsinki investoi laajasti palveluihin ja infrastruktuuriin

Helsingin investointitaso on vuonna 2027 korkealla tasolla. Kaupungin suoraan tekemät investoinnit sekä kaupungin omistaman Kaupunkiliikenne Oy:n Helsinkiin tekemät investoinnit ovat yhteensä 1242 miljoonaa euroa.

Korkean investointitason ja pienenevän käyttökatteen vuoksi toiminnan ja investointien rahavirta jää 786 miljoonaa euroa alijäämäiseksi ja investointien tulorahoitusasteeksi muodostuu 36 prosenttia.

Talonrakennusohjelman puolella merkittäviä hankkeita ovat esimerkiksi Jätkäsaaren liikuntakeskus, Kruunuvuoren palvelukortteli, Pitäjänmäen peruskoulu, kirjasto sekä nuorisotalo ja Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskus.

Joukkoliikenteeseen investoidaan myös vuonna 2027 merkittävästi. Suuria hankkeita taloussuunnitelmakaudella ovat Junatien metrosillan uusiminen, Rautatientorin metroaseman perusparannus, Koskelan raitiovaunuvarikon uudishanke sekä Länsiratikoiden rakentaminen.

Pormestari Daniel Sazonov on tänään 19.10.2026 esittänyt talousarvioehdotuksensa poliittisille ryhmille, mikä käynnistää kaupungin talousarvioneuvottelut. Helsingin kaupunki tiedottaa neuvottelujen päätyttyä neuvottelutuloksesta myöhemmin täsmentyvänä ajankohtana.

Marraskuussa talousarvioehdotus etenee ensin kaupunginhallitukseen ja sieltä valtuuston käsittelyyn. Hel.fi/talousarvio -nettisivuilla voi seurata talousarvioprosessin etenemistä. Pormestarin tiedotustilaisuus 19.10.2026 kello 12 alkaen on nähtävillä Helsinki-kanavalla www.helsinkikanava.fi, jonne myös julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi tekstitetty tallenne myöhemmin.