Wickström: Lohjan keskusta tarvitsee junaseisakkeen - toivoo selvitystä pistoraideyhteydestä rantaradalta Lohjan keskustaan
16.10.2026 16:58:34 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
RKP:n kansanedustaja Henrik Wickström toivoo, että Lohjan keskustan läheisyyteen saadaan junaseisake. Se mahdollistaisi sen, että kesäisin Hanko–Hyvinkää-radalla liikennöivät junat pysähtyisivät myös Lohjalla. Wickström toivoo, että radan junaliikennettä voitaisiin tulevaisuudessa lisätä.
– Mielestäni on tärkeää, että Lohjan keskustan läheisyyteen saataisiin junaseisake. Lohja on keskeinen kaupunki Länsi-Uudellamaalla, ja junaseisake vahvistaisi erityisesti Lohjan keskusta-alueen elinvoimaisuutta. Lohja on tärkeä keskuskaupunki, jossa on paljon palveluita. Se, että Lohjalle pääsisi helposti Hangosta ja Raaseporista, olisi tärkeää koko seudun elinvoiman kannalta, toteaa Wickström.
Wickström kertoo keskustelleensa asiasta sekä Lohjan kaupungin että valtion viranomaisten edustajien kanssa. Hän toivoo, että asiaan saataisiin ratkaisu viimeistään ensi vuoden aikana.
Wickström muistuttaa myös, että ensi keväänä päätetään vuoden 2030 junaliikenteen hankinnoista. Mikäli Hanko–Hyvinkää-radalle halutaan pysyvää junaliikennettä, vaikuttamisen aika on nyt.
– Mielestäni Hanko–Hyvinkää-radan junaliikennettä kannattaa kehittää. Samoin olisi perusteltua selvittää uudelleen mahdollisuutta rakentaa pistoraide rantaradalta (nykyinen Helsinki–Karjaa–Turku-rata) Lohjan keskustaan, mikäli keskustan alueelle saadaan junaseisake, sanoo Wickström.
Yhteyshenkilöt
Henrik WickströmKansanedustajaPuh:044 555 3885henrik.wickstrom@riksdagen.fi
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