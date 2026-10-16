Syöpäseulonta voi pelastaa hengen
16.10.2026 17:18:26 EEST | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Syöpäseulonnoilla voidaan löytää syöpä tai sen esiaste jo ennen oireita. Silloin hoito on usein helpompaa ja ennuste parempi. Seulonnat ovat maksuttomia, ja kohderyhmään kuuluvat saavat kutsun kotiinsa.
Suomessa seulotaan joukkotarkastuksilla rintasyöpää, kohdunkaulan syöpää ja suolistosyöpää. Seulontojen tavoitteena on löytää mahdolliset muutokset mahdollisimman varhain.
Moni lykkää osallistumista, koska vointi on hyvä tai tutkimus mietityttää. Silti seulontaan kannattaa osallistua silloin, kun kutsu saapuu. Oireetonkin ihminen voi hyötyä tutkimuksesta, sillä seulonnalla voidaan löytää syöpä tai sen esiaste ennen oireiden ilmaantumista.
Osallistuminen on helppoa
Seulonnat ovat maksuttomia ja vapaaehtoisia. Rintasyövän ja kohdunkaulan syövän seulontakutsuissa ilmoitetaan tutkimusaika ja -paikka. Jos annettu aika ei sovi, sen voi helposti vaihtaa. Suolistosyövän seulontanäyte otetaan itse kotona kutsun mukana tulevien ohjeiden mukaan.
Suomessa seulontoihin kutsutaan:
- rintasyöpäseulontaan 50–69-vuotiaat naiset noin kahden vuoden välein
- kohdunkaulan syövän seulontaan 25–65-vuotiaat naiset viiden vuoden välein
- suolistosyövän seulontaan HUS-alueella 60–72-vuotiaat miehet ja naiset kahden vuoden välein.
Osallistumisessa kuntakohtaisia eroja
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella syöpäseulontoihin osallistui vuonna 2025 noin kolme neljästä kutsun saaneesta. Osallistumisaste oli 73,3 prosenttia, ja seulontoihin osallistui 71 361. Osallistumisessa oli eroja seulontojen ja kuntien välillä.
Rintasyövän seulontaan osallistuttiin aktiivisimmin. Puolessa alueen kunnista osallistumisaste oli vähintään 80 prosenttia. Suolistosyövän seulontaan osallistuminen oli vähäisintä, ja osallistumisaste jäi 71 prosenttiin.
– Seulonta voi auttaa löytämään syövän tai sen esiasteen varhaisessa vaiheessa. Siksi kannustamme kutsun saaneita osallistumaan seulontaan, sanoo palvelualuejohtaja Anu Mustakari-Ilovuori
Terve olo ei poista seulonnan tarvetta
Tutkimusten käytännöt tai seulonnan tarkoitus eivät ole kaikille tuttuja. Kutsussa kerrotaan, miten seulontaan osallistutaan ja miten aikaa voi tarvittaessa vaihtaa.
– Moni miettii, tarvitseeko seulontaan mennä, jos olo on terve. Juuri silloin seulonnasta voi olla hyötyä, sillä mahdollinen muutos voidaan löytää ennen oireita, Mustakari-Ilovuori sanoo.
Kun saat kutsun, varaa seulonnalle hetki. Mitä aikaisemmin syöpä havaitaan, sitä paremmat ovat hoitomahdollisuudet.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anu Mustakari-Ilovuoripalvelualuejohtaja, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue/direktör för serviceområdet för gemensamma social- och hälsovårdstjänsteranu.mustakari-ilovuori@luvn.fi
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin asukkaille.
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