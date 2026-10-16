Syöpäseulonta voi pelastaa hengen

Suomessa seulotaan joukkotarkastuksilla rintasyöpää, kohdunkaulan syöpää ja suolistosyöpää. Seulontojen tavoitteena on löytää mahdolliset muutokset mahdollisimman varhain.

Moni lykkää osallistumista, koska vointi on hyvä tai tutkimus mietityttää. Silti seulontaan kannattaa osallistua silloin, kun kutsu saapuu. Oireetonkin ihminen voi hyötyä tutkimuksesta, sillä seulonnalla voidaan löytää syöpä tai sen esiaste ennen oireiden ilmaantumista.

Osallistuminen on helppoa

Seulonnat ovat maksuttomia ja vapaaehtoisia. Rintasyövän ja kohdunkaulan syövän seulontakutsuissa ilmoitetaan tutkimusaika ja -paikka. Jos annettu aika ei sovi, sen voi helposti vaihtaa. Suolistosyövän seulontanäyte otetaan itse kotona kutsun mukana tulevien ohjeiden mukaan.

Suomessa seulontoihin kutsutaan:

rintasyöpäseulontaan 50–69-vuotiaat naiset noin kahden vuoden välein

kohdunkaulan syövän seulontaan 25–65-vuotiaat naiset viiden vuoden välein

suolistosyövän seulontaan HUS-alueella 60–72-vuotiaat miehet ja naiset kahden vuoden välein.

Osallistumisessa kuntakohtaisia eroja

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella syöpäseulontoihin osallistui vuonna 2025 noin kolme neljästä kutsun saaneesta. Osallistumisaste oli 73,3 prosenttia, ja seulontoihin osallistui 71 361. Osallistumisessa oli eroja seulontojen ja kuntien välillä.

Rintasyövän seulontaan osallistuttiin aktiivisimmin. Puolessa alueen kunnista osallistumisaste oli vähintään 80 prosenttia. Suolistosyövän seulontaan osallistuminen oli vähäisintä, ja osallistumisaste jäi 71 prosenttiin.

– Seulonta voi auttaa löytämään syövän tai sen esiasteen varhaisessa vaiheessa. Siksi kannustamme kutsun saaneita osallistumaan seulontaan, sanoo palvelualuejohtaja Anu Mustakari-Ilovuori

Terve olo ei poista seulonnan tarvetta

Tutkimusten käytännöt tai seulonnan tarkoitus eivät ole kaikille tuttuja. Kutsussa kerrotaan, miten seulontaan osallistutaan ja miten aikaa voi tarvittaessa vaihtaa.

– Moni miettii, tarvitseeko seulontaan mennä, jos olo on terve. Juuri silloin seulonnasta voi olla hyötyä, sillä mahdollinen muutos voidaan löytää ennen oireita, Mustakari-Ilovuori sanoo.

Kun saat kutsun, varaa seulonnalle hetki. Mitä aikaisemmin syöpä havaitaan, sitä paremmat ovat hoitomahdollisuudet.