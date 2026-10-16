Cancerscreening kan rädda liv

I Finland ordnas masscreeningar för bröstcancer, livmoderhalscancer och tarmcancer. Syftet med screeningarna är att upptäcka eventuella förändringar så tidigt som möjligt.

Många skjuter upp deltagandet eftersom de mår bra eller känner sig osäkra inför undersökningen. Det är ändå bra att delta i screeningen när man får kallelsen. Även personer som inte har några symtom kan ha nytta av undersökningen, eftersom screeningen kan upptäcka cancer eller förstadier till cancer innan symtomen uppstår.

Det är enkelt att delta

Screeningarna är avgiftsfria och frivilliga. I kallelsen till screening för bröstcancer och livmoderhalscancer anges tid och plats för undersökningen. Om den tid som du fått inte passar, kan du enkelt byta den. Provet för screening av tarmcancer tas hemma enligt anvisningarna som följer med kallelsen.

I Finland kallas personer till screening enligt följande:

screening för bröstcancer, kvinnor i åldern 50–69 år, ungefär vartannat år

screening för livmoderhalscancer, kvinnor i åldern 25–65 år, vart femte år

screening för tarmcancer i HUS-området, män och kvinnor i åldern 60–72 år, vartannat år.

Deltagandet varierar mellan kommunerna

I Västra Nylands välfärdsområde deltog cirka tre av fyra av dem som fick en kallelse till cancerscreening år 2025. Deltagandegraden var 73,3 procent, och 71 361 personer deltog i screeningarna. Deltagandet varierade mellan de olika screeningarna och kommunerna.

Screeningen för bröstcancer hade det högsta deltagandet. I hälften av kommunerna i området var deltagandegraden minst 80 procent. Deltagandet i screeningen för tarmcancer var lägst, och deltagandegraden stannade vid 71 procent.

– Screeningen kan bidra till att upptäcka cancer eller förstadier till cancer i ett tidigt skede. Därför uppmuntrar vi alla som fått en kallelse att delta i screeningen, säger Anu Mustakari-Ilovuori, direktör för serviceområdet.

Att känna sig frisk minskar inte behovet av screening

Alla känner inte till hur undersökningarna går till eller vad syftet med screeningen är. I kallelsen står det hur man deltar i screeningen och hur man vid behov kan byta tid.

– Många funderar på om de behöver gå på screening om de känner sig friska. Det är just då screeningen kan vara till nytta, eftersom en eventuell förändring kan upptäckas innan symtomen uppstår, säger Mustakari-Ilovuori.

Ta dig tid att delta i screeningen när du får en kallelse. Ju tidigare cancern upptäcks, desto bättre är behandlingsmöjligheterna.