Vihreiden Ohisalo: Viiankiaavalle ei kaivosta eikä Natura-poikkeusta - komissio vaatii nyt lisätietoja
16.10.2026 19:43:14 EEST | Vihreät Euroopan parlamentissa | Tiedote
Vihreiden europarlamentaarikko Maria Ohisalo vastustaa Viiankiaavan kaivoshankkeen Natura 2000 -poikkeuslupaa. Ympäristöministeriö ja Euroopan komission ympäristöosasto pyytävät hankkeesta lisätietoja, mikä osoittaa Ohisalon mukaan, että painostus Brysselissä tuottaa tulosta.
Ympäristöministeriö pyytää Lapin liittoa täydentämään Viiankiaavalle suunnitellun kaivoshankkeen poikkeushakemusta. Lupa- ja valvontavirasto ja Metsähallitus pitävät suunnitelmaa keskeneräisenä ja riittämättömänä useiden luontotyyppien ja lajien osalta. Ohisalon mukaan Sakatin kaivoksen Natura 2000 -poikkeuslupa loisi vaarallisen ennakkotapauksen ja veisi pohjaa koko EU:n luonnonsuojelujärjestelmältä.
— Vihreiden kanta on selvä: Viiankiaavalle ei kaivosta, ei Natura-poikkeusta eikä soidensuojelulain muutosta. Lisäksi EU-tasolla keskityn korjaamaan kriittisten raaka-aineiden asetuksen ilmeisiä valuvikoja, sillä projektit päätyvät strategisten hankkeiden listalle ilman ympäristövaikutusten arviointia. Tilanne on täysin kestämätön, sanoo Ohisalo.
Myös Euroopan komission ympäristöosasto on pyytänyt täydentäviä tietoja suojelluille luontotyypeille aiheutuvista heikennyksistä ja niiden korvaamisesta Natura 2000 -verkoston kannalta. Lisäksi se on pyytänyt tarkennusta monimetalliesiintymän eri metallien suunniteltuun vuosittaiseen louhintamäärään, jotta se voi arvioida suunnitelman merkityksen erittäin tärkeän yleisen edun kannalta.
— Juuri näistä asioista olen kysynyt komissiolta toistuvasti. Vastaukset ovat olleet ympäripyöreitä, ja vastuuta on sysätty Suomen hallitukselle ja Suomen hallitus puolestaan pakoilee vastuuta komission takana. Nyt komission ympäristöosaston pyytämät lisätiedot osoittavat, että tällä kaikella on lopulta ollut vaikutusta, toteaa Ohisalo.
Ohisalo on jättänyt komissiolle useita kirjallisia kysymyksiä: pelkästään Viiankiaavasta viisi ja EU:n kaivospolitiikasta laajemmin vielä enemmän. Lisäksi hän on kirjoittanut kirjeen komission pääosaston johtajalle ja kysynyt asiaa suoraan vastuukomissaari Séjournélta. Ohisalon arvion mukaan aikataulu viittaa siihen, että Viiankiaavan Natura-poikkeus jäisi tulevien hallitusneuvottelujen ratkaistavaksi.
— Iso laiva kääntyy hitaasti, mutta toivoa on. Viiankiaapa voidaan pelastaa, eikä tämä hallitus eikä mikään tuleva hallitus saa runnoa poikkeusta läpi, vaatii Ohisalo.
Yhteyshenkilöt
Milja HenttonenViestintäavustaja / MEP OhisaloPuh:+358505993094milja.henttonen@europarl.europa.eu
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