Veikkaus Oy

Eurojackpotin potti kohoaa noin 18 miljoonaan euroon

16.10.2026 22:27:05 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Jaa

Eurojackpotin perjantain arvonnassa ei löytynyt täysosumia, joten pelin potti kohoaa. Tiistaina Eurojackpotin potissa on noin 18 miljoonaa euroa.

Eurojackpotin perjantain arvonnan (kierros 42/2026) oikea rivi on 12, 24, 25, 29 ja 45. Tähtinumerot 1 ja 9.

Täysosumia ei löytynyt, joten tiistaina pelin potti kohoaa noin 18 miljoonaan euroon.

5+1 -oikein rivejä löytyi neljä kappaletta ja niillä voitti 473 432 euroa. Voittoja osui yksi kappale Ruotsiin, Espanjaan, Saksaan ja Hollantiin.

5+0 -rivejä löytyi seitsemän kappaletta ja niillä voitti 152 567 euroa. Voitoista neljä osui Saksaan, yksi Ruotsiin, yksi Puolaan ja yksi Norjaan.

Suomeen tuli yksi 4+2 -oikein tulos, jolla voitti 6 775 euroa.

Perjantain Jokeri-pelin oikea rivi on 0 4 1 9 5 6 6. Kahden ylimmän voittoluokan tuloksia ei löytynyt.

Perjantain Milli-pelin oikea rivi on 15, 19, 24, 34, 36 ja 39. Lisänumero 7. Täysosumia ei löytynyt Milli-pelistä. 

Perjantain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Sydney 39. Lomatonneja voitettiin kolme kappaletta.

Avainsanat

Veikkaus

Yhteyshenkilöt

Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15

Linkit

Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.

PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye