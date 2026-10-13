Eurojackpotin potti kohoaa noin 18 miljoonaan euroon
16.10.2026 22:27:05 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Eurojackpotin perjantain arvonnassa ei löytynyt täysosumia, joten pelin potti kohoaa. Tiistaina Eurojackpotin potissa on noin 18 miljoonaa euroa.
Eurojackpotin perjantain arvonnan (kierros 42/2026) oikea rivi on 12, 24, 25, 29 ja 45. Tähtinumerot 1 ja 9.
Täysosumia ei löytynyt, joten tiistaina pelin potti kohoaa noin 18 miljoonaan euroon.
5+1 -oikein rivejä löytyi neljä kappaletta ja niillä voitti 473 432 euroa. Voittoja osui yksi kappale Ruotsiin, Espanjaan, Saksaan ja Hollantiin.
5+0 -rivejä löytyi seitsemän kappaletta ja niillä voitti 152 567 euroa. Voitoista neljä osui Saksaan, yksi Ruotsiin, yksi Puolaan ja yksi Norjaan.
Suomeen tuli yksi 4+2 -oikein tulos, jolla voitti 6 775 euroa.
Perjantain Jokeri-pelin oikea rivi on 0 4 1 9 5 6 6. Kahden ylimmän voittoluokan tuloksia ei löytynyt.
Perjantain Milli-pelin oikea rivi on 15, 19, 24, 34, 36 ja 39. Lisänumero 7. Täysosumia ei löytynyt Milli-pelistä.
Perjantain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Sydney 39. Lomatonneja voitettiin kolme kappaletta.
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