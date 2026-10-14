Mestareilla hukkareissu Helsinkiin: EräViikingit ratkaisi onnekkaasti
16.10.2026 23:07:58 EEST | Fliiga | Tiedote
F-liigan naisten mestari TPS koki kauden toisen tappionsa, kun EräViikingit oli kotonaan Tapanilan Mosahallissa vahvempi 3-2. Kotijoukkue nousi samalla tasapisteisiin neljäntenä olevan Palloseuran kanssa.
Iina Latvala takatolpalta ja Ella Sundströmkin suorasta hyökkäyksestä EräViikingit kahden maalin johtoon, mutta TPS näytti pelille herättyään palauttavan järjestyksen. Kavennuksen sivalsi Meri-Helmi Höynälä vapaalyöntitilanteesta jo avauserässä, ja toisessa Aada Heikkinen kirmasi tasoittamaan ryöstettyään keskiviivalla pallon alimmalta ErVi-pelaajalta. Ratkaisu nähtiin kaksi minuuttia ennen täyttä aikaa onnekkaasti: Iina Latvalan yritys syöttää poikittain kääntyi TPS-pelaajasta Miia Maarasen maalin etukulmaan ja voittomaaliksi.
SB-Pro kesti Pirkkalassa Pirkkain vahvan loppukirin ja voitti lopulta 4-3. Petra Aallonen, Henna Piironen ja Saana Kurvinen muuttivat pelin toisella puolikkaalla 1–1-tasalukemat Pron 4–1-johdoksi, mutta Pirkat tuli vielä. Tanja Parviainen kavensi seitsemän minuuttia ennen loppua ylivoimalla, ja puolitoista minuuttia ennen täyttä aikaa Oona Hirsimäki nosti kuudella viittä vastaan eron enää yhteen.
Perjantain kolmannessa ottelussa nähtiin illan ainoat selvät lukemat sarjakärki Classicin kaataessa vieraissa PSS:n 14-1. Veera Vilenius mätti tehot 2+4 ja Mila Manninen 1+3 ottelussa, joka repesi lopullisesti kolmannessa erässä Classicin viedessä sen 6-0.
Sarja jatkuu lauantaina otteluilla Northern Stars–SBS Wirmo, TPS–SSRA ja Koovee–SPV.
Yhteyshenkilöt
Ilari IsotaloViestintäpäällikköF-liigaPuh:+359 442599009ilari.isotalo@salibandy.fi
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