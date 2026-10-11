SDP:n varapuheenjohtaja Pinja Perholehto: Hallitus sivuuttaa asunnottomuuden juurisyyt

Tänään vietettävä Asunnottomien yö muistuttaa, että asunnottomuus on Suomessa kääntynyt kasvuun tällä hallituskaudella 12 vuoden myönteisen kehityksen jälkeen. Tämän vuoden teemana on nuorten miesten asunnottomuus. Vuonna 2025 alle 25-vuotiaiden asunnottomien määrä kasvoi peräti 37 prosenttia ja Nuorisoasuntoliiton mukaan joka neljäs häädön saanut on alle 30-vuotias mies.

– Nuoren syrjäytyminen alkaa harvoin itse asunnottomuudesta. Se voi alkaa siitä, ettei koulutuspaikkaa löydy, työtä ei saa eikä apua ole tarjolla, kun ongelmat kasaantuvat. Kun samaan aikaan leikataan toimeentulosta ja palveluista, pienikin vastoinkäyminen voi käynnistää kierteen, josta on vaikea päästä takaisin jaloilleen, Perholehto sanoo.

– Arjen kustannuksista puhutaan nyt paljon, ja syystä. Keskustelussa unohtuu silti, että osalle kyse ei ole enää edes siitä, mihin on varaa ruokakaupassa tai mistä voi vielä säästää, vaan siitä, onko ensi kuussa enää kotia. Tämä karu todellisuus koskettaa myös lapsiperheitä päivittäin ympäri Suomen.

– Pitkäjänteisen asuntopolitiikan hylkäämisen lisäksi hallitus on puolittanut häätöjä ehkäisevän asumisneuvonnan rahoituksen. Keskellä Euroopan pahinta työttömyyskriisiä hallituksen sosiaaliturvaleikkaukset ja -kiristykset ovat pahentaneet ihmisten taloudellista tilannetta. Yksinäisyys, mielenterveysongelmat ja päihteiden käyttö voivat kietoutua yhteen taloudellisen epävarmuuden ja syrjäytymisen kanssa. Nyt olisi huutava tarve myös järjestöjen tarjoamille matalan kynnyksen palveluille, jotta ongelmiin voidaan puuttua jo varhaisessa vaiheessa. Valitettavasti oikeisto ei tätä suostu myöntämään.

Perholehto pitää huolestuttavana myös alkoholin saatavuuden lisäämistä ja yhtenä uutena uhkana rahapelaamisen mainonnan villiä länttä, kun markkinointi vapautuu rahapeliuudistuksen myötä merkittävästi.

– Emme voi sivuuttaa sitä, että talousvaikeuksien kanssa kamppaileville ihmisille päihde- ja pelihaitat voivat olla kohtalokkaita. Kun yhteiskunta samalla heikentää turvaverkkoja, riskit kasvavat. Tarvitsemme vastuullista politiikkaa, joka ehkäisee ongelmia eikä jätä ihmisiä yksin niiden kanssa.

SDP vaatii hallitukselta pitkäjänteistä työtä nuorten asunnottomuuden ehkäisemiseksi: kohtuuhintaisia asuntoja, toimivaa asumisneuvontaa sekä nopeaa tukea työttömyyteen, velkaongelmiin ja mielenterveyden haasteisiin.