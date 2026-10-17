SDP:n Saku Nikkanen: Kokoomuksen maahanmuuttolinjan takana on vesitys

Saatavuusharkinta tarkoittaa työvoimapoliittista harkintaa, jossa selvitetään ennen oleskeluluvan myöntämistä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelta tulevalle työntekijälle, onko Suomessa jo saatavilla sopivaa työvoimaa. Näin varmistetaan, että oleskeluluvan kanssa Suomeen saapuville on töitä tarjolla. Ruotsi luopui aikanaan saatavuusharkinnasta ja tämä päätös toi mukanaan vakavia lieveilmioitä, kuten työlupien kaupittelua, harmaata taloutta ja muuta rikollisuutta.

– Kokoomuksen maahanmuuttopaperi oli otsikoitu ”Kohti valikoivaa maahanmuuttoa”, mutta saatavuusharkinnan poisto on ristiriidassa tämän ajatuksen kanssa, sillä se lopettaisi oleskelulupien yhteydessä tehtävän työvoimapoliittisen harkinnan ja vapauttaisi EU-alueen ulkopuolelta tulevan työvoiman Suomeen tulon. Se on arvatenkin syy, miksi kokoomus jätti saatavuusharkinnan poiston mainitsematta paperissaan, vaikka se löytyy tämän vuoden puoluekokouksessa hyväksytystä tavoiteohjelmasta.

Saatavuusharkinnan poiston myötä työnantajat voisivat tuoda täysin vapaasti työvoimaa EU-alueen ulkopuolelta, vaikka samaan aikaan Suomessa olisi saman alan työttömiä työnhakijoita.

– SDP:n mielestä reilun työelämän pelisääntöihin ja hallittuun maahanmuuttopolitiikkaan kuuluu myös työvoiman saatavuusharkinta eli jos jollakin alalla on työttömyyttä, niin lähtökohtana on, ettei tällöin alalle voi tuoda EU-alueen ulkopuolelta ulkomaista työvoimaa. Miksi kokoomus haluaa poistaa työvoiman saatavuusharkinnan, vaikka Suomen työttömyys on kivunnut sen vahtivuorolla Euroopan ennätyslukemiin? Seurauksena olisi hallitsematon työperäinen maahanmuutto, jonka seurauksista kärsisivät niin ulkomaalaiset työntekijät kuin suomalaiset duunaritkin, toteaa hallintovaliokunnan sd-vastaava Nikkanen.